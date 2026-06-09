Crisis en el PAR tras el fichaje de Izquierdo: El partido decidirá en septiembre si desaparece o no

Alberto Izquierdo se mantiene es su decisión de asumir el cargo de asesor personal de Azcón. A pesar de las tensiones generadas en los senos de ambos partidos durante los últimos días, el presidente del Gobierno de Aragón, sigue confinado en el criterio del aragonesista a la hora de desarrollar su labor al frente de la comunidad autónoma. Ambos, Izquierdo y Azcón se han encargado este martes de atajar las tensiones internas con reuniones con sus respectivos ejecutivos.

Izquierdo ha defendido la independencia del PAR y aunque reconoce que la situación del partido es "muy delicada" reivindica su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027. La previsión es celebrar en septiembre una reunión con la que empezar a trabajar en las listas y valorar "el potencial real que conserva el partido". Así, una hipotética desaparición del aragonesismo se retrasaría al menos hasta después del verano. La intención del actual presidente es "trabajar como un loco durante todo el verano" para volver a ilusionar a alcaldes y concejales y contar con listas para los próximos comicios.

El presidente ha comparecido en Utrillas en un encuentro abierto a todos sus alcaldes y concejales para defender que su nueva posición como asesor será "útil" para sus alcaldes. Según ha podido saber La COMARCA, Izquierdo defiende que su fichaje está motivado por la necesidad de los populares de "acercarse al mundo rural" y tener un contacto más estrecho con los ayuntamientos más pequeños. En este sentido, fuentes del partido confirman a este medio que Izquierdo habría recibido más propuestas de otros partidos que quieren absorber la masa de alcaldes y concejales que todavía atesora el PAR. Cabe destacar que actualmente el partido cuenta con 90 alcaldes y más de 350 concejales en toda la comunidad autónoma.

Las fuentes consultadas por La COMARCA defienden que, en contra de lo esperado, esta primera reunión no ha sido tensa y que el clima ha estado calmado. Aunque gran parte de los políticos turolenses han estado presentes en la capital de las Cuencas Mineras, las ausencias han sido por parte "de los que son más críticos con el presidente".

Además de la reunión de este martes, hay otra convocatoria con los representantes de Zaragoza para el miércoles y una tercera con los oscenses prevista para la próxima semana. El propio Alberto Izquierdo declinó la pasada semana una entrevista con este medio de comunicación para explicar los pormenores de su nuevo cargo.

Calma en el PP

Azcón se ha reunido esta mañana con la directiva del Partido Popular de Teruel para atajar el malestar que ediles y alcaldes populares también han mostrado estos días al ver cómo el presidente de un partido rival ascendía hasta el puesto de asesor. En esta reunión han participado, además del propio presidente, el líder del PP turolense, Joaquín Juste; su virtual sustituta, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; y la secretaria general del PP, Ana Alós.

Según, explica el propio Juste, el compromiso adquirido tras varias horas de encuentro ha sido que no se tomarán decisiones que afecten a la provincia de Teruel o a sus municipios sin contar con la supervisión previa de la dirección provincial del PP, especialmente "futuros acercamientos a los aragonesistas". Una promesa por parte de Azcón que, por el momento, ha calmado a los militantes de la provincia.

"Hemos puesto de manifiesto el descontento de los alcaldes que no entendían como se ponía de asesor al presidente de otro partido", ha relatado Juste, que asegura que entienden que el presidente es libre de decidir este tipo de cargos.

Una sorpresa para sus propios alcaldes

El anuncio de la pasada semana sorprendió en muchos ámbitos, entre ellos a los alcaldes del propio Partido Aragonés (PAR). Algunos de ellos han reconocido a La COMARCA que se enteraron a través de los medios de comunicación del nuevo puesto de su líder y que más tarde llegó la carta a la militancia junto con la convocatoria de las reuniones para dar las explicaciones pertinentes. Coinciden en que les hubiera gustado una mayor transparencia y que les hubiera informado antes de aceptar el cargo.

En el Matarraña, otra de las zonas en las que hay varios alcaldes aragonesistas al frente de los consistorios, alaban a Izquierdo como líder y aseguran confiar plenamente en sus movimientos. Varios de ellos reconocen que los pueblos en los que gobiernan son pequeños y que, por tanto, es importante «tener gente y apoyos en todas las instituciones» con los que poder sacar los proyectos adelante.

De la misma manera, reconocen que esperan que Izquierdo pueda cumplir su promesa y que su presencia en el Edificio Pignatelli tenga un impacto directo para los ediles aragonesistas. Por ello, defienden conceder «un voto de confianza» a su líder.

El horizonte de las municipales de 2027

La incertidumbre surge en este caso sobre cómo afrontará el Partido Aragonés las elecciones municipales de 2027. Se da la circunstancia de que, por primera vez, estos comicios se celebrarán separados de las elecciones autonómicas y que, pase lo que pase, los ediles del PAR no se verán respaldados por ningún diputado en las Cortes de Aragón.

En este sentido, varios de los ediles consultados sostienen que ahora el propósito es trabajar para culminar las cuestiones pendientes durante el último año de legislatura y que será a partir de enero cuando se empiece a conformar las listas y a analizar «cómo podemos presentarnos».

La salida del PAR de las Cortes de Aragón abrió una herida en el partido de la que todavía intentan recuperarse. Los alcaldes del territorio reconocen que la formación atraviesa un momento complicado y, aunque en la provincia se han alzado voces discordantes con la decisión de Izquierdo, gran parte de la zona norte pide no generar «aún más enfrentamientos».