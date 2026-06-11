Xavier Tarzán (PSOE) dimite y Foz Calanda busca nuevo alcalde

Xavier Tarzán (PSOE) ha dimitido de sus cargos como alcalde y concejal del Ayuntamiento de Foz Calanda y de consejero de la Comarca del Bajo Aragón. El político, que dejó el cargo el pasado 4 de junio alegando motivos personales, se retira por el momento de su vinculación completa con el Ayuntamiento. Por el momento, Miriam Milían, teniente de alcalde, asume el puesto de alcaldesa en funciones.

Se espera que en los próximos días se celebre un pleno extraordinario en el que decidir quien asume definitivamente, al menos hasta el final de legislatura, la alcaldía de la localidad. Por el momento, Milían no ha confirmado si se quedará en el cargo que ahora ostenta en funciones o si será otra persona de la lista socialista la que de un paso al frente.

Actualmente el consistorio de la localidad cuenta con tres ediles del PSOE, dos del PP y otros dos de Teruel Existe. Aunque hasta ahora el gobierno socialista estaba en minoría, no se contempla que haya un traspaso de poderes a otro de los partidos.

Xavier Tarzán accedió al cargo tras las elecciones municipales de 2019 sustituyendo al también socialista Héctor Puig. Nacido en Reus, pasó parte de su infancia en Cretas. Tras vivir un tiempo en Alcañiz, el político se mudó con su mujer y sus dos hijos a Foz en el verano de 2016, apenas tres años después se convirtió en el primer edil de la localidad.

