El PP critica el «abandono» de la sanidad pública en el medio rural

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha denunciado este viernes el «abandono» de la sanidad pública en el medio rural. Ha insistido en que los recursos son «escasos»,

tanto humanos como materiales, que ni siquiera se reemplazan y que abonan la despoblación. “Está muy bien el discurso del medio rural, de la escuela rural, de la educación rural, de los transportes rurales, de la vivienda en el medio rural. Pero lo que quiere el medio rural no son palabras. Quiere hechos, quiere realidades”, ha reclamado. en la interpelación dirigida a la responsable de la sanidad durante la sesión plenaria de control.

Marín quiso conocer las contramedidas que pondrá en marcha el Gobierno de Aragón ante las carencias

añadidas que durante la época estival sufren los usuarios de buena parte de los pequeños municipios aragoneses. «Ustedes no ofrecen contratos atractivos para cubrir el verano. Así no atraemos a los profesionales, así no podemos competir con comunidades autónomas vecinas», ha lamentado.

Reivindicó el plan de incentivos para municipios de difícil cobertura y su «incumplimiento reiterado desde el año 2016» de la «prometida reforma de la atención primaria».