PP y Cs piden al Gobierno de Aragón medidas urgentes y ayudas ante las plagas de conejos

Partido Popular y Ciudadanos han reclamado al Gobierno de Aragón “soluciones urgentes” para combatir la plaga de conejos y ayudas para los afectados. Así lo expusieron este lunes en Albalate del Arzobispo donde gobiernan en el municipio. Es una de las localidades que sufre esta plaga pero no la única de Aragón. Comparecieron el portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, y su homólogo en Ciudadanos, Ramiro Domínguez, que mantuvieron una reunión con los afectados por la plaga de conejos. A esta cita acudieron representantes de los agricultores y los cazadores, además de la alcaldesa, Isabel Arnas (PP), y el teniente de alcalde, Samuel Pérez (Cs).

«En Albalate tenemos afectadas unas 10.000 hectáreas, la mitad del término municipal, y es un problema que nos supera porque cada año vienen más agricultores con quejas», dijo la alcaldesa. Aseguró que, aunque se está haciendo lo posible por las tres partes (Ayuntamiento, cazadores y agricultores), «nos vemos necesitados del apoyo del Gobierno de Aragón y por eso demandamos que en el futuro decreto que suponemos que tiene que existir porque el actual no ha solucionado el problema, se contemplen otras medidas más allá de la permisibilidad de caza sino ayudas económicas tanto para agricultores como cazadores». Pidió medidas complementarias para evitar que se dejen de cultivar ciertas parcelas. “Es totalmente improductivo: así como siembran, al día siguiente están arrasadas por los conejos y los cazadores se van a tener que plantear también abandonar el coto porque tampoco pueden asumir esas pérdidas aun con el aumento de caza”, lamentaba.

«Para eso estamos los gobiernos, para ayudar. Esta plaga está creando conflictos en pueblos entre cazadores y agricultores y, además, los seguros no se van a hacer cargo de los daños», apoyó Ramiro Domínguez. «Vamos a preguntar al Gobierno de Aragón qué más tiene que pasar para que intervenga, tiene que actuar dando alternativas de gestión a los cazadores y establecer algún sistema de compensación para los agricultores», añadió Ramón Celma.

Desde Ciudadanos anunciaron la presentación de una iniciativa en las Cortes para lograr una línea de ayudas para los agricultores gravemente afectados por este problema. El portavoz de Agricultura recordó que decenas de municipios de la región están sufriendo este problema; al tiempo que lamentó que los conejos han llevado a la ruina a muchos agricultores en zonas como Albalate del Arzobispo o Valdejalón.

“Yo soy partidario de fomentar la caza para combatir este problema, pero las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes. La población de conejos no para de crecer en cerca de 118 pueblos”. En ese sentido, Domínguez indicó que la tierra de Albalate “cuenta con una baja productividad”, por lo que considera que no se puede permitir que el conejo empeore esta situación”. Por ello, pidió al Gobierno de Aragón “que se ponga las pilas” para afrontar esta situación. “En diciembre acaba el plazo que comprende el decreto sobre caza de conejo y hay que tomar nuevas medidas”, aseguró.

El diputado turolense indicó que Ciudadanos reclamará al Ejecutivo autonómico la creación de una línea de ayudas para los agricultores afectados de, al menos, dos millones de euros. “Hay que destinar los fondos necesarios porque las instituciones no pueden abandonar a los agricultores cuando están al borde de la ruina. Los cazadores hacen lo que pueden, pero debemos unir fuerzas y aumentar las medidas”, señaló.

El popular Ramón Celma, por su parte, recordó que este grave problema es compartido con otro centenar de pueblos aragoneses y criticó la inacción del Ejecutivo autonómico ante la situación. En Albalate recordó que la superpoblación de conejos afecta a más de 10.000 hectáreas de cereal de invierno (cebada, avena, trigo), aproximadamente la mitad del término municipal, llevando a los vecinos que se dedican al sector primario a “una situación de desesperación, donde sus cultivos se ven aminorados año tras año y sus pérdidas van en aumento”.“Está ocurriendo este problema en muchos municipios de Aragón y lo que no podemos hacer es permitir que en nuestros pueblos, donde el principal motor económico es el sector primario junto a la agroalimentación, se vea afectado por un problema de estas características y el Gobierno de Aragón siga de brazos cruzados durante tanto tiempo”, aseveró.

Calificó de insuficientes la ayuda del Gobierno de Aragón y recordó que “parte importante de la solución pasa por apoyar la actividad cinegética y contribuir así a lograr controlar la población de conejos y que ésta llegue a un punto compatible con el desarrollo de las actividades agroganaderas de la zona, pero si el Gobierno de Aragón no toma medidas, la superpoblación de conejos seguirá ahogando al territorio”.

Ayudas desde el Ayuntamiento albalatino

Por parte del Consistorio se ha implementado una línea de ayudas a los cazadores por 2.000 euros y se está trabajando con una empresa externa para fijar un plan alternativo, pero reclaman al Gobierno de Aragón una “permisibilidad de la caza en todo momento” y “ayudas económicas tanto a los agricultores como a los cazadores” por un importe que estiman de entre 12.000 y 15.000 euros.