El PP gobernará en minoría el Bajo Aragón-Caspe bajo la presidencia de Javier Nicolás

Javier Nicolás (PP) se convirtió en el nuevo presidente de la comarca del Bajo Aragón-Caspe con mayoría absoluta en la votación. El popular no solo obtuvo los 9 votos de su propio partido, sino que también recibió los 2 votos de Somos Caspe, el apoyo de Vox y el de Aragón Existe. No obstante, será un gobierno en minoría por el momento, aunque Nicolás reconoció que no descartan «reunirse con las fuerzas políticas que les han apoyado para llegar a algún acuerdo y cederles alguna delegación».

Javier Nicolás juró su cargo como nuevo presidente de la comarca del Bajo Aragón-Caspe./ P.S.

La votación se llevó a cabo de forma rápida y ante la atenta mirada de los presentes en completo silencio. La tensión se mantuvo hasta el final, dado que se desconocía el voto de Somos Caspe, formación liderada por el hasta ahora presidente de los dos últimos años (Cristian Poblador) tras dejar Cs. Esta vez no había conseguido sin embargo acuerdo ni con PP, con el que estuvo coaligado a nivel comarcal pero cuyas fricciones, especialmente con los populares caspolinos, han condicionado los pactos, ni con PSOE. En el consistorio de Caspe tampoco han entrado en el gobierno del PP pese a haber apoyado la investidura. También se desconocía la orientación del voto de Aragón Existe, que representa al partido que se ha hecho con el consistorio fabarol.

El nuevo presidente aseguró que junto a sus compañeros de partido van a trabajar por «buscar el diálogo y el entendimiento entre todos los pueblos». Asimismo, planteó el reto de «poner en valor el potencial de esta comarca».

Composición de la comarca

En cuanto a la procedencia, hay 10 de los 24 consejeros de Caspe, 5 de Maella, 3 de Nonaspe, 2 de Fabara, 2 de Chiprana y 2 de Fayón. Todos ellos representan a 5 fuerzas políticas: PP, PSOE, Somos Caspe, CHA, Aragón Existe y Vox. Este año han entrado en juego nuevos partidos políticos, dada la aparición del grupo independiente Somos Caspe en la capital comarcal, la creación del nuevo grupo de Aragón Existe en Fabara y la entrada de Vox tanto en el Ayuntamiento de Caspe como en la institución comarcal.

Asimismo, cabe destacar que para esta nueva legislatura hay un consejero menos, por lo que ahora ya no son 25, sino 24. Esto se debe a que a Vox le correspondían, en número de votos de toda la comarca, dos consejeros, pero solo tienen un concejal, Germán Sanz (en el Ayuntamiento de Caspe).

Además, hay una gran cantidad de nuevas caras entre los integrantes comarcales. La gran mayoría de los municipios presentaron listas renovadas a las elecciones municipales, lo cual se refleja ahora en la composición de la comarca. No obstante, también juraron su cargo algunos consejeros ya experimentados, como es el caso del chipranesco Javier Nicolás (PP), el fayonense Roberto Cabistany (PP), el nonaspino Fernando Taberner (PP) o los caspolinos Rafa Lumbreras (CHA), Rafa Guardia (CHA), Agustín Moré (PP), Cristian Poblador y Ramón Repollés (Somos Caspe, aunque habían estado la legislatura pasada con Cs), entre otros.

Un pleno distinto

A pesar de los nervios y la seriedad de los cargos que se constituían, hubo incluso algunas risas durante el acto. Sobre todo, destacó el momento en el que el presidente de la mesa José Joaquín Piazuelo se equivocó hasta 5 veces al mencionar el nombre de su vecino chipranesco, de largo nombre: Francisco Javier Sergio Nicolás García, cinco nombres que Piazuelo ordenó de distintas formas varias veces por error.

Además, también saltaron algunas carcajadas cuando Rafa Lumbreras dijo unas palabras como portavoz de CHA y aseguró, por equivocación, que van a «estar vigilantes desde la oposición para que todo funcione mal».

24 consejeros

PSOE

9 consejeros (en 2019, 8)

Débora Terraza Guardia (Concejal en Maella)

Nieves Puértolas Suñer (Concejal en Nonaspe)

Lucian Iounut Perjeru (Concejal en Fabara)

Miguel Ángel Faci Gavín (Concejal en Caspe)

Jordi Recha Llop (Concejal en Fayón)

José Antonio Puyo Bondía (Concejal en Maella)

José Joaquín Piazuelo Acero (Concejal en Chiprana)

Gabriel Luena Campos (Concejal en Caspe)

Noelia Ríos Ráfales (Concejal en Caspe)

PP

9 consejeros (en 2019, 8)

Agustín Moré Ferrer (Concejal en Caspe)

Antonio Guiu Pueyo (Concejal en Caspe)

Elena Bondía Pinos (Alcaldesa de Maella)

Joaquín Llop Gracia (Concejal en Maella)

Virginia Rufín Barberán (Concejal en Maella)

Fernando Taberner Salvador (Alcalde en Nonaspe)

Saúl Taberner Amado (Concejal en Nonaspe)

Javier Nicolás García (Alcalde de Chiprana)

Roberto Cabistany (Alcalde de Fayón)

Somos Caspe

2 consejeros (en 2019, 0)

Cristian Poblador Guardia (Concejal en Caspe)

Ramón Repollés Lacueva (Concejal en Caspe)

CHA

2 consejeros (en 2019, 4)

Rafael Lumbreras Ortega (Concejal en Caspe)

Rafael Guardia Maza (Concejal en Caspe)

Aragón Existe

1 consejero (en 2019, 0)

Ester Vicente Andreu (Concejal en Fabara)

VOX

1 consejero (en 2019, 0)

Germán Sanz Bordonaba (Concejal en Caspe)