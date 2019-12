El PP «tiende la mano» a DGA por el Hospital de Alcañiz pero pide «transparencia»

El Partido Popular de Teruel ha «tendido la mano» este martes al Gobierno de Aragón para buscar una solución a las obras del Hospital de Alcañiz, paradas desde hace casi un año y con un ultimátum a la empresa que sigue sin surgir efecto. Eso sí, antes necesitan saber qué está pasando. Su portavoz en materia de Sanidad, Ana Marín, ha lamentado que en este asunto “solo hay opacidad, falta de transparencia y ausencias”.

«No podemos opinar porque no sabemos qué está pasando, si hay una solución más allá de rescindir el contrato o si es la única salida. Queremos que la consejera Ventura explique públicamente qué está pasando y con lo que suceda el PP le tiende la mano para buscar una solución que sea la mejor para todos», ha dicho la diputada por Teruel.

El jueves se cumple el plazo confirmado públicamente por el Salud para para estudiar la última oferta in extremis de la UTE que, por el momento, ha conseguido aplazar la rescisión del contrato aunque no se sabe qué propone. El anterior modificado de obra que puso sobre la mesa OHL-Dragados ya fue rechazado ya que por ley no puede ser un 10% superior al total.

Precisamente este martes la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, a preguntas de los periodistas ha reiterado que su departamento se encuentra «estudiando» las últimas propuestas de la empresa, que son de carácter técnico. «La obra está parada y estamos estudiando sus propuestas para ver si podemos llegar a un acuerdo. Para nosotros no hay otra condición que de forma inmediata la UTE ponga los recursos para que la obra esté finalizada en diciembre de 2021, el plazo de ejecución por contrato», ha especificado Ventura.

El PP pide a Ventura que de explicaciones

Por su parte, en Alcañiz la portavoz de Sanidad de los populares en las Cortes de Aragón, Ana Marín, que ha incidido en que la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, “debe dar explicaciones a los bajoaragoneses por la paralización del Hospital de Alcañiz”. Un sentir generalizado entre todos los habitantes de este territorio de la provincia de Teruel y que ha sido también manifestado por los alcaldes de Calanda y Albalate del Arzobispo, Alberto Herrero e Isabel Arnas, respectivamente, así como por los concejales de Alcañiz y Andorra, Juan Carlos Gracia Suso y José Carlos Laguarda.

“Solo hay opacidad, falta de transparencia y ausencias”, ha recalcado Marín para resumir la situación actual que vive la construcción de esta infraestructura sanitaria “fundamental” para la provincia de Teruel. Y ante ello ha reclamado que la consejera “de la cara” y acuda a Alcañiz a resolver todos los interrogantes que tiene la ciudadanía con respecto a una infraestructura que debería estar finalizada en el año 2021.

Según ha subrayado, “no sabemos qué soluciones va a poner el Gobierno de Aragón, qué lineas rojas ha trazado, si es que ha puesto alguna, qué propuestas ha puesto encima de la mesa la empresa adjudicataria y tampoco los contenidos de las reuniones que se han mantenido en todo este tiempo”. “No tenemos ninguna información de un asunto que es de vital importancia para Alcañiz, el Bajo Aragón y la provincia de Teruel”, ha complementado.

También ha puesto el foco en las “ausencias” que se han producido en todo este tiempo. Además de la no visita a Alcañiz de la consejera desde el pasado mes de febrero y a pesar de las numerosas informaciones que se han producido en este tiempo, la portavoz de los populares también ha afeado que no estuviera presente el pasado 2 de diciembre en la reunión entre la Consejería de Sanidad y la empresa adjudicataria. “No sabemos dónde estuvo y por qué no asistió a esa cita que creemos que es la más trascendental que ha habido”, ha incidido, al tiempo que se le ha preguntado “qué era más importante para su Departamento que no se molestara en asistir”.

Responsabilidad

Marín ha aprovechado su visita a la capital del Bajo Aragón para reclamar a la consejera Ventura “responsabilidad” y también “que venga a Alcañiz a explicar a los bajoaragoneses qué está pasando con esta obra, cuál es el presente y el futuro de esta infraestructura y qué medidas va a poner en marcha el Gobierno de Aragón para que no se rescinda el contrato”. Si este hecho se produjera, ha agregado, “no se podrá acabar la obra en el plazo previsto.

Diez meses después de la visita de la consejera Ventura en plena precampaña de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, concretamente en el mes de febrero, la portavoz de los populares ha recalcado que la situación actual es “un Hospital parado, problemas con la adjudicataria y el silencio del Gobierno de Aragón”.

Una coyuntura problemática a la que también ha añadido el comportamiento del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. “Se reunió con la consejera y no sabemos nada más de los asuntos tratados, de las soluciones planteadas y los argumentos que se esgrimen para tomar alguna decisión”, incide.

Por esos motivos, la representante del Partido Popular en las Cortes de Aragón ha reclamado que “asuman sus responsabilidades y den explicaciones”. De la misma forma que ha subrayado que “echan de menos” a muchas de las personas que en 2014 y 2015 se manifestaban todos los días por construcción del Hospital de Alcañiz y que ahora “no se les ve”. “Algunos de ellos están sentados en los escaños del Parlamento y no han abierto la boca”, ha complementado.