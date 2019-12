El Salud se marca 10 días de plazo para valorar la oferta inextremis de la UTE del Hospital de Alcañiz

Entre una semana y 10 días. Ese es el plazo estipulado por el Salud para que sus técnicos estudien las nuevas propuestas técnicas que la UTE que construye el Hospital de Alcañiz presentó el lunes en una reunión in extremis y que han conseguido aplazar la rescisión del contrato. Así lo ha confirmado este martes la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ahora los técnicos del Salud valorarán si estas propuestas encajan en la legalidad después de que recientemente ya se rechazara un modificado de obra. «Se plantearon nuevas propuestas que se están estudiando y se ha dado un plazo para ver si encaja dentro de la normativa y la legalidad, que es el único límite que este ejecutivo tiene. El objetivo y la voluntad es desbloquear el parón de las obras», ha asegurado la consejera de Presidencia.

La Ley de Contratos solo permite un modificado de un 10% del precio de adjudicación si corresponde a partidas distintas y la administración es la que fija los precios.

Tanto el Salud como las dos empresas que conforman la UTE, OHL y Dragados no han querido hablar sobre la reunión. El Salud tan solo confirma que la UTE le ha trasladado «una serie de nuevas propuestas técnicas» que, a partir de ahora, «van a ser analizadas y valoradas» por el departamento. No se trataría de la misma modificación de contrato al alza para ahorrarse costes que la UTE reclamó hace unas semanas si no otra distinta ya que aquella fue rechazada. La Unión Temporal de Empresas (UTE) ganó el concurso hace dos años gracias a una sustancial rebaja económica, del 28,8%, que ahora pretende compensar porque, como era de prever, no le salen los números.

Pese a terminarse el plazo del ultimatum, por el momento, tampoco se ha iniciado el proceso de rescisión del contrato. Un procedimiento para nada fácil tanto por el tiempo que se va a perder como por lo que le podría costar al Salud.

Han insistido en que la cita ha sido «muy técnica» y a tres bandas entre la empresa, el Salud y representantes del departamento de Sanidad. No ha estado la consejera del área, Pilar Ventura, pero sí el director general de Obras del Salud, Francisco Muñoz.

El encuentro se produjo el lunes tras expirar el plazo – el mes de noviembre- que otorgó el Gobierno de Aragón para poner «todos los medios personales y materiales» que permitan finalizar en plazo-finales de 2021- la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz. El porcentaje de ejecución del futuro centro sanitario bajoaragonés en los casi dos años que lleva en obras es del 10% y tan solo le quedan otros dos años para terminar en plazo. Esta situación lleva muchos meses viéndose venir ya que no es ningún secreto que las obras del Hospital van al ralentí desde hace meses pero es ahora cuando los informes de la dirección facultativa advierten de que peligra la viabilidad del proyecto para llegar a tiempo a finales de 2021.