El PP pide al Gobierno que «no utilice a Teruel como experimento» con la cita previa para la Guardia Civil

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, se ha mostrado muy crítico este miércoles con los planes anunciados por el Ministerio del Interior, que prevé implantar en toda la provincia de Teruel la cita previa para denuncias no urgentes que acaba de poner en marcha en cuatro cuarteles del Bajo Aragón. Lo ha hecho en una comparecencia pública de urgencia en la que ha valorado esta medida asegurando que el PSOE “está desmantelando los servicios en la provincia de Teruel”.

Para el líder de los populares turolenses, el Gobierno de España «ha vuelto a anunciar una nueva medida lesiva y muy perjudicial para los habitantes del medio rural»: «si anteriormente fue su tardanza en aplicar las ayudas al funcionamiento o, más recientemente, el nuevo mapa concesional del transporte por carretera, ahora es turno de la seguridad en los pueblos».

Así de tajante se ha mostrado en compañía de los senadores populares, Carmen Pobo y Manuel Blasco, junto a los que ha lamentado que “cada anuncio que hace el Gobierno de España es para recortar en nuestra provincia”. Una situación que ha calificado como “una tomadura de pelo” y, por ello, ha comparecido públicamente para denunciar esta situación, ya que “estamos cansados de tantos anuncios y medidas para que después cada información que trasladan es una nueva pérdida de servicios”.

Juste ha recordado que según las cifras de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la provincia de Teruel perdió en 2021 un total de 73 efectivos, lo que provocaba que hubiera un total de 550 guardias civiles, frente a los 700 que se necesitan en todo el territorio. Una merma que reconoció el propio subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, en la celebración del 178 aniversario de este cuerpo.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno central es suprimir todos esos ministerios que han creado, que no hacen falta y que en la provincia de Teruel no se están notando en nada, salvo para recortar”, ha recalcado el número uno de los ‘populares’ en la provincia, que ha afeado al PSOE que “nos diga cuándo tenemos que ponernos malos o denunciar” y también como responsables de “eliminar paradas de autobuses en los pueblos, reducir líneas de tren o no aplicar las ayudas al funcionamiento”.

Ha lamentado también la “nula sensibilidad y conocimiento” del Ejecutivo central sobre la realidad que se vive en la provincia, en la que la dispersión poblacional y el envejecimiento son dos realidades muy extendidas. El anuncio de la solicitud de cita previa en una provincia con problemas de internet y con tal magnitud de personas mayores, lo que propicia una enorme brecha digital, también ha sido aludido por Juste. “No saben cuál es el día a día de los pueblos y lo demuestran con este tipo de decisiones”, ha complementado.

«Teruel no es un experimento»

La representante del PP en la Cámara Alta Pobo ha relatado las iniciativas que han puesto en marcha desde la formación para conocer realmente la plantilla de efectivos de Guardia Civil existentes en la provincia y también cuáles son las medidas que van a implementar para cubrir el número de vacantes actuales. Una cifra que va en aumento año tras año.

Ante estas nuevas informaciones, Pobo ha anunciado que el Partido Popular volverá a preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre sus planes para Teruel. “Queremos que nos diga cara a cara lo que quiere hacer con nuestra provincia”, ha manifestado, añadiendo a su vez que “no podemos tolerar” el “desprecio” hacia el territorio turolense.

“Solo nos utilizan como experimento y queremos advertirle que no lo somos, ni queremos que no usen para experimentar. Lo que exigimos son servicios dignos, que son los que nos merecemos los ciudadanos de esta provincia”, ha afirmado Pobo.

«Dicen una cosa y hacen otra»

Por un lado las declaraciones y por otro las actuaciones que acometen. Esa ha sido la contradicción a la que ha hecho referencia el senador Blasco a la hora de calificar el trabajo del Gobierno central en materia de despoblación. “Crean una Vicepresidencia para el Reto Demográfico, realizan jornadas en el territorio y visitan nuestra provincia; pero luego tienen que dar explicaciones sobre su labor como, por ejemplo, por el cierre de la Central Térmica y el retraso en la firma del Plan de Transición Justa”, ha relatado.

Con relación a los planes de instaurar el sistema de cita previa para denuncias y trámites ante la Guardia Civil, Blasco ha recordado que los ciudadanos de provincias como Teruel acuden a ella “solo cuando tienen un problema”. Por esa razón considera que este servicio “no admite” esta posibilidad.

“¿Cómo puede interpretar un ciudadano de una localidad en la que no hay policía local o nacional, que se implante este sistema para, según aseguran, evitar la aglomeración?”, se ha preguntado. Ante esta medida anunciada, el senador del PP ha criticado que el Gobierno central “desmantela por razones económicas servicios en las zonas despobladas”, cuando “están recaudando más y disponen de los fondos europeos”.