El PP reclama una nueva piscina climatizada «a la altura de Alcañiz»

«Alcañiz necesita una nueva piscina climatizada que dé servicio al más del millar de personas que hacen uso de ella para la práctica deportiva, competiciones y actividades destinadas a los más pequeños y a la tercera edad». Esa es la idea que ha trasladado el Grupo Municipal del Partido Popular en el Consistorio de la capital del Bajo Aragón.

Esa reclamación ha surgido tras la reafirmación del equipo de gobierno, con el alcalde Ignacio Urquizu a la cabeza, en su apuesta por una cubierta presostática en la instalación al aire libre, muy alejada de las intenciones del Partido Popular cuando gobernaba. “Una piscina de verano cubierta no está a la altura de lo que Alcañiz necesita y merece”, ha afirmado el portavoz de la formación, Nacho Carbó.

Las actuales circunstancias, con unas instalaciones vetustas y desbordadas por la gran demanda de los ciudadanos, obligan a juicio de los ‘populares’ a acometer la construcción de la nueva piscina climatizada, «uno de los proyectos estrella de su programa electoral y sobre los que ya se habían dado pasos en la legislatura pasada». Una iniciativa diseñada porque, según Carbó, “tenemos una piscina atestada, que ya ha cubierto su ciclo y que se ha quedado obsoleta para lo que necesita esta ciudad”.

Para los ‘populares’ el punto de partida en la presente legislatura no sería desde cero, ya que el Ayuntamiento de Alcañiz cuenta con un proyecto sobre la mesa con el que se puede trabajar. “Teniendo ese proyecto a disposición del Consistorio, no entendemos que no se den ya pasos hacia delante en una actuación que consideramos fundamental”, ha recalcado el portavoz, que es consciente del coste

de ejecutarlo. Por eso apuestan por construirla “con carácter plurianual y con la ayuda de otras administraciones”, porque así “somos capaces de ejecutarlo”.

“No entendemos que pongan como excusa el coste del proyecto cuando no han tenido el mínimo pudor para ampliar el 70% el gasto político, han reducido a la mitad la partida para conservación de caminos o se han inventado en los dos últimos años una partida de 100.000 euros que nadie sabe para qué es, sobre la que no han dado una explicación y que denominan ‘servicios técnicos de promoción económica’”, ha declarado.

«Proyecto ya avanzado»

En la pasada legislatura, gobernada por el Partido Popular, el equipo de gobierno licitó el proyecto de una nueva piscina climatizada. “Una actuación que dispone el Ayuntamiento de Alcañiz y que actualmente está durmiendo el sueño de los justos en un cajón”, ha lamentado Carbó.

«Hoy, la capital del Bajo Aragón dispone de una piscina climatizada de dimensiones reducidas y muy masificada en cuanto a su uso», ha destacado Lo es en parte por la gran cantidad de personas que la emplean o de actividades que tienen lugar en ellas. Tanto bebes como ancianos, competiciones, entrenamientos del club de natación, los usos por parte del instituto o del público en general, ocupan todo su tiempo, justificando de esta manera la nueva instalación.

“Alcañiz necesita una nueva piscina climatizada con las dimensiones y características del proyecto para poder dar servicio a todos los usuarios y para poder albergar competiciones homologadas por la Federación. Lo que no podemos conformarnos es con una piscina de verano cubierta”, ha incidido Carbó.