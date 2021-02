El PP reclamará las obras de restitución para Castellote por el recrecimiento de Santolea

El presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste; la secretaria general, Yolanda Sevilla; junto con los representantes nacionales, Alberto Herrero y Manuel Blasco y el diputado autonómico, Jesús Fuertes; han visitado las obras de recrecimiento del pantano de Santolea. En su visita han podido comprobar con satisfacción el avance de las obras de un proyecto impulsado, presupuestado y adjudicado por el Partido Popular en 2017.

A los pies de una de las presas, el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha puesto en valor la infraestructura que va a beneficiar a un total de 81 municipios. Una actuación que ha califiado como «estratégica» por lo que ha considerado «fundamental» que se ponga en marcha el plan de restitución en el municipio de Castellote para solventar algunas de las consecuencias que van a sufrir debido a las obras de recrecimiento del embalse. En este aspecto Juste ha dejado sentado que, «es importante que donde está la afección esté la compensación», por lo que ha aprovechado la ocasión para instar al Gobierno central a impulsar dichas obras y a ayudar a los gastos que van a tener que asumir en toda la cuenca como consecuencia del fin de la actividad térmica de Endesa en Andorra. Juste ha incidido en que la producción de alimentos de calidad y sanos es el futuro de la provincia, pero para ello, «es fundamental el agua y que haya gente en los pueblos».

Por su parte, Alberto Herrero ha mostrado su intención de presentar una proposición no de ley en la Comisión de Transición Ecológica con las reivindicaciones de la localidad, entre las que también se incluye la construcción de una central hidroeléctrica que ayude a los agricultores a sufragar parte del coste generado como consecuencia del cierre de la central térmica de Andorra. «Tenemos el compromiso de llevar estas peticiones para que Castellote y la cuenca del Guadalope se beneficien de una obra de semejante calado». Ha lamentado que, «si nadie lo remedia, y el compromiso de la ministra Ribera sigue sin existir, los agricultores van a tener que pagar alrededor de 205 euros por hectárea de regadío». Un coste que no hay cultivo en el mundo que lo pueda sufragar. Es por ello por lo que ha reclamado un compromiso firme del Ministerio para que, «realice las obras necesarias, exija a Endesa los pagos pertinentes, y proyecte iniciativas para la zona que permitan que los regantes no tengan que asumir esos costes porque, de lo contrario, van a tener que dejar de cultivar productos como el melocotón. Tienen que adoptar esas decisiones ya».

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellote, con su alcalde a la cabeza, ha sido el encargado de trasladar las reivindicaciones y las actuaciones que a su juicio debería tener el plan de restitución. Unas demandas históricas de hace más de 20 años que, «nadie las está teniendo en cuenta y que contempla actuaciones en ciclo del agua, carreteras que se van a inundar y que no han proyectado restituirlas por las zonas seguras, la implantación de nuevos regadíos, la restauración del patrimonio como el puente medieval, la puesta en marcha de zonas lúdico-deportivas o la valorización de emplazamientos de gran trascendencia para el pueblo de Santolea como el cementerio, haciéndolo visitable», ha dicho Ramón Millán. Y es que, según el alcalde, el municipio ha dado «todo lo que tenía en su mano» y a «los que han tenido que expropiar también», pero Castellote no se va a ver beneficiado porque no hay nadie que haya proyectado o quiera acometer esas obras. Por último el primer edil castellotano ha agradecido al Partido Popular su interés y las iniciativas que van a plantear en el Congreso y Senado para que sean una realidad tras los intentos fallidos que ha habido en el pasado.