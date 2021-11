El PP turolense critica la falta de avances para instaurar la fiscalidad diferenciada

El Partido Popular de Teruel ha analizado la situación de la provincia en el Comité Ejecutivo celebrado el martes. El grupo popular ha lamentado que los numerosos anuncios propagandísticos realizados por los gobiernos de España y Aragón, posteriormente no se trasladan a hechos. Joaquín Juste, presidente del PP turolense, en su intervención ante los afiliados ha manifestado que «la provincia no necesita anuncios, sino hechos, vemos continuamente en los medios de comunicación muchas promesas que luego no se ven materializadas».

Para justificar sus palabras Juste ha señalado la ausencia de avances con relación a la fiscalidad diferenciada en provincias escasamente pobladas como Teruel, «que no será una realidad a inicios de 2022», y la falta de noticias del Plan de Transición Justa, así como sobre la llegada de nuevas empresas en Andorra para paliar el cierre de la central, producido hace más de 16 meses, ha recordado el presidente popular. Juste ha instado al gobierno nacional y regional a «trabajar de una vez porque los habitantes de Andorra no pueden esperar más. Necesitan tener perspectiva de futuro que hoy en día se les está negando por falta de trabajo de los responsables de ambas instituciones».

Juste ha criticado la «parálisis» en la que actualmente se encuentra sumido el Gobierno de España en relación a la aplicación de una fiscalidad acorde a la realidad poblacional, por lo que ha señalado que se ha puesto en marcha una estructura de coordinación entre las formaciones en Teruel, Cuenca y Soria para trasladar propuestas de «inmediata aplicación en materia demográfica, porque no se puede esperar más».

Respecto a la nueva Política Agraria Común, el líder del PP turolense ha acusado a los responsables socialistas de mentir a los agricultores de la provincia «prometieron que cambiarían la brecha entre lo que reciben los agricultores turolenses y zaragozanos, y no solo no lo han hecho, sino que han empeorado la situación de todos los trabajadores del sector primario de la provincia».

En la reunión también se establecido las bases para la distribución de los compromisarios de la provincia para el XIV Congreso Regional del Partido Popular de Aragón que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre.