PP y Vox piden la creación de una comisión de investigación sobre la implantación de energías renovables en Aragón

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han solicitado este martes la creación de una comisión de investigación sobre la implantación de energías renovables en Aragón. En una rueda de prensa conjunta, el portavoz popular, Fernando Ledesma, ha asegurado que es necesario investigar lo que ha ocurrido después de que varios medios de comunicación publicaran una serie de informaciones que «generaron muchas dudas«. El debate de las renovables en el Maestrazgo protagonizó la portada de El País en domingo en el mes de marzo y en junio el periódico El Mundo publicó varios reportajes denunciando el fraccionamiento de los proyectos y que las empresas que evalúan los proyectos para DGA son proveedoras a su vez del mayor adjudicatario eólico y solar.

Las conclusiones a las que se lleguen serán enviadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si procediera, de las oportunas acciones. «Por eso esta comisión de investigación, porque es necesario investigar, para aclarar lo ocurrido, las malas prácticas si las ha habido, para que todo el sector de desarrollo de renovables y las industrias que pueden venir a Aragón atraídas por él puedan hacerlo con transparencia, garantía y en condiciones de igualdad», ha afirmado Ledesma en una rueda de prensa conjunta.

El portavoz parlamentario popular ha recordado que durante la pasada legislatura, el PP alertó reiteradamente de la necesidad de una ordenación y una planificación para el sector. «Con esta comisión de investigación pretendemos, además de aclarar lo ocurrido, sacar las mejores conclusiones para que el proceso de implantación de renovables se desarrolle con garantías y en condiciones de igualdad. Se trata de ordenar para que el sector sepa qué se puede hacer y dónde se puede hacer», ha aclarado. Por todo ello, Ledesma ha confiado en que el resto de grupos parlamentarios se posicionen a favor de la puesta en marcha de esta comisión de investigación. «Nuestra comunidad tiene un enorme potencial y las renovables son una palanca transformadora. Debemos seguir apostando por las energías renovables y por eso es tan importante clarificar lo ocurrido», ha dicho Ledesma, quien también ha destacado la importancia de un sector «estratégico para nuestra Comunidad Autónoma, un sector transformador de nuestra economía y por lo tanto generador de empleo».

Por parte de Vox, Morón ha destacado que la finalidad de la comisión es «aclarar si de las irregularidades denunciadas en el desastroso despliegue de renovables en Aragón se pudieran derivar responsabilidades políticas, o de otro tipo; y de aprender de los errores cometidos y trazar las líneas de una correcta planificación que respete el paisaje y los intereses económicos y de desarrollo del medio rural».

Morón ha recordado que «VOX fue muy crítico en la anterior legislatura con el modelo de despliegue de grandes parques de renovables que se ha realizado, y que previsiblemente se va a seguir realizando en Aragón, y que lo ha convertido en un gran parque temático de renovables. Un modelo que, además de ineficiente, se ha llevado por delante enormes cantidades de suelos, principalmente agrarios y de la red natura 2000. Poniendo en riesgo la producción de alimentos, con pérdida de empleo rural y del tejido productivo vinculado, principalmente, al sector primario y al turismo».

Reacciones políticas

Las reacciones no se han hecho esperar. Aragón-Teruel Existe valora positivamente la iniciativa y recuerda en nota de prensa que desde la formación se han denunciado en reiteradas ocasiones las irregularidades detectadas en los procedimientos de tramitación y adjudicación de las autorizaciones de proyectos desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en base a las denuncias presentadas por el Movimiento ciudadano Teruel Existe en las fiscalías de las tres provincias aragonesas y también la Fiscalía de Sala de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado.

Tomás Guitarte, portavoz del grupo Aragón-Teruel Existe, ha trasladado que es estrictamente necesario aplicar una moratoria al despliegue de renovables para ordenar este proceso aplicando la normativa y para reconducir un modelo de macro parques en un modelo de comunidades energéticas y autoconsumo. Cabe recordar que esta moratoria ya fue solicitada, en octubre de 2020, en las Cortes de Aragón por profesionales y organizaciones ciudadanas. Simultáneamente, Guitarte ha defendido la necesidad de llevar adelante una comisión de investigación rigurosa para disponer de un análisis sobre la situación en Aragón a la luz del modelo de generación distribuida que defiende el «paquete de Invierno» de la Unión Europea.

Por su parte, dos de los partidos que formaban el cuatripartito en la anterior legislatura, PSOE y CHA, han criticado la propuesta pero no se opondrán. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Darío Villagrasa, ha criticado en rueda de prensa al Partido Popular y a Vox por continuar «enfangando» la política aragonesa tras la solicitud de constitución de una comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón. «Es muy llamativo que la primera iniciativa del gobierno de coalición, que hasta hoy se avergonzaba de aparecer junto en la foto, no sea ni para hablar del inicio del curso escolar, del avance de la enfermedad que está afectando al ganado en la comunidad o sobre por qué no han cesado a sus directores generales franquistas», ha lamentado.

De la misma forma, Villagrasa ha cuestionado las intenciones de ambas formaciones. «Hoy han querido vender que más que una comisión de investigación querían crear una comisión de estudio, pero no es cierto. El reglamento contempla esta figura. Lejos de estas buenas intenciones, la derecha y la ultraderecha de Aragón solo buscan sembrar sospechas sobre el anterior gobierno«, ha criticado. Además, Villagrasa ha vuelto a instar a los populares a que acudan a la Fiscalía, algo que no han hecho hasta ahora a pesar de las reiteradas declaraciones que han realizado sobre el tema. «El PP está tardando en ir a la Fiscalía si tiene algún tipo de sospecha como ha ido pregonando estos meses. La realidad es que con esta iniciativa solo buscan denigrar y atacar al anterior gobierno mientras cortan cintas inaugurando inversiones que realizó el Ejecutivo de Javier Lambán», ha recordado.

Desde CHA, su presidente, Joaquín Palacín, ha asegurado a través de un comunicado que la propuesta «no puede ser un nuevo ejemplo de dejación de funciones del nuevo Gobierno de Aragón y permanecer seis meses más sin tomar las decisiones más adecuadas sobre la necesaria planificación y la ordenación en el despliegue de las renovables». «Existe una propuesta de moratoria en este sector, que apoyamos desde CHA al comienzo de la anterior legislatura, y que entendemos debería ser atendida», ha recordado.

Es necesario, a juicio de CHA, que PP y VOX se aclaren, primero sobre el contenido de su propia propuesta: formalmente de investigación, pero hoy ya han «rebajado» públicamente su contenido a «una cuestión de estudio y planificación». «Si el PP-VOX tienen cualquier sospecha de irregularidades en las decisiones políticas tomadas en este ámbito, y en cualquier otro, deberían acudir, inmediatamente, a los juzgados y no lo han hecho, ni han anunciado nada en este sentido, ni han mostrado disponer de ningún indicio al respecto», ha afirmado Palacín.