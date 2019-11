Premio nacional a la trayectoria de Antón Borraz como médico rural

Antón Borraz fue nombrado socio de honor con medalla de plata de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y se reconoce así la trayectoria del calandino como médico rural durante 37 años. La entrega se produjo en el 41º Congreso Nacional que se celebró el mes pasado en Gijón donde la medicina rural tuvo un hueco destacado.



A Borraz, el reconocimiento le llegó por sorpresa. «Después de seis años retirado me llamaron para decirme que me habían propuesto por unanimidad por Aragón», explicó en Hoy es tu Día en Radio La COMARCA. «Primero, sorpresa, pero después sentí una ilusión tremenda porque he sido muy feliz en la medicina rural», añade.

«Toda mi vida la he dedicado en cuerpo y alma a mis pacientes en medicina rural. Me conozco los pueblos y siempre he estado en los pequeños y no entiendo cómo hay profesionales que no quieren ejercer en el medio rural», comenta.

Vivir y convivir con los pacientes

Comenzó su carrera en Alcorisa el 18 de octubre de 1976 y la lista de pueblos en los que pasó consulta es larga. Recuerda los valores de la medicina rural, rama que continúa su hija también en el territorio. «El trato es cercano con el paciente, es casi familiar y vives con ellos su día a día. En cuanto te llaman ya sabes qué les pasa o qué necesitan», añade. «Se trata de atender a la gente como te gustaría que te atendieran a ti, ni más ni menos. Esa es mi reflexión», concluye.