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11 MAY 2026|

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Preocupación en Alloza ante la posible instalación de una planta de biogás: «Podría generar problemas en acuíferos»

El Ayuntamiento pide cautela ante un proyecto que todavía está en fase inicial y defiende su instalación siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales y medioambientales

Aspecto de una planta de biogás./ L.C.
Aspecto de una planta de biogás./ L.C.

Camila Ortiz Tomaselli11 05 2026

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Polémica en Alloza ante la posible instalación de una planta de biogás. La Asociación de Amigos y Vecinos de Alloza, integrada por un centenar de vecinos, denuncia «falta de transparencia» y los impactos medioambientales del proyecto. Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende su instalación siempre y cuando se respeten todos los requisitos legales y esta obtenga el visto bueno ambiental.

La plataforma lamenta haberse enterado de la posible llegada de Nortegas, empresa detrás del proyecto, a través de un pregón municipal y no por el propio Ayuntamiento. «Se convocó a la población a una reunión con 48 horas de antelación para dar a conocer el proyecto, del que jamás habíamos escuchado hablar. Creemos que el pueblo tiene que poder decidir en algo que va a impactar en los próximos años. Cuando hemos intentado preguntar al Ayuntamiento, no se nos ha dado respuesta», explica Agustín Pérez, miembro de la junta directiva de la Asociación de Amigos y Vecinos de Alloza. Denuncian, además, haber enviado un conjunto de más de 100 preguntas sobre el proyecto a la empresa, y a las que todavía no han recibido respuesta cuatro semanas después.

Según el grupo de vecinos, la planta de biogás se ubicaría entre los términos de Alloza y Andorra, aprovechando la línea de gas existente y con el objetivo de gestionar en torno a 150.000 toneladas anuales de residuos. Y, como parte de su impacto, denuncian múltiples consecuencias: contaminación de acuíferos y fuentes, olores desagradables, contaminación lumínica «equivalente a dos estadios de fútbol» e incluso un aumento considerable del tráfico pesado de camiones.

«Lo sorprendente es cuando llega una planta que nos dice que va a gestionar 10 veces más de lo que nosotros estamos produciendo ahora. Es decir, únicamente pasará por aceptar y absorber residuos que vengan de otras partes para que también se alojen en esta planta. Deja de ser un proceso circular», lamentan.

Ante ello, el Ayuntamiento llama a la cautela. La alcaldesa, Marta Sancho, niega la falta de transparencia e indica que «hay que esperar» porque el proyecto todavía está sobre papel. «Habrá que ver en qué condiciones, cómo se quieren instalar, si finalmente se lleva a cabo… Son ellos los que han buscado terrenos particulares para su instalación, no es que nosotros hayamos tenido algo que ver», explica la edil, quien a su vez defiende que «siempre respetará la iniciativa de un particular que tenga interés por instalarse en el municipio». «Nuestra comarca está falta de empleo», añade.

La plataforma de vecinos, por su parte, insiste en que no quiere posicionarse en contra del proyecto, sino que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones previa. «Los pueblos no somos el recurso extractivo de las políticas de sobreproducción de multinacionales. No somos el “espacio disponible” para colocar lo que molesta en otros sitios», trasladan en un comunicado.

Sus integrantes también muestran preocupación ante el posible desarrollo de lo que definen como un macroproyecto porcino en el que se habla de 25 granjas «clónicas» distribuidas por varios municipios, incluyendo Alloza entre los contemplados. Creen, no obstante, que todavía hay tiempo de «hacer las cosas bien». «Estas instalaciones deberían ser consensuadas y con un retorno positivo para la población. Tenemos que saber con mucha transparencia quién está detrás de todos estos procesos».

Cabe señalar que dentro de la plataforma se agrupan unos 100 vecinos de diferentes edades, parte de ellos residentes de Alloza y otros que, aun viviendo en la ciudad, tienen una conexión directa con la localidad. «Decidimos que era importante tener una asociación que nos agrupara a todos para representar los diferentes intereses. Y este caso de la planta de biogás nos viene que ni pintado, porque nos afecta a todos por igual».

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