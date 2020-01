Preocupación por los barrios de Castellote, incomunicados desde el domingo

Más de cien personas siguen aisladas desde el domingo en el Maestrazgo sin luz, ni teléfono ni acceso por carretera. Viven en los barrios pedáneos de Castellote y desde que comenzó el temporal no saben nada de ellos. Así lo expresó el alcalde de Castellote, Ramón Millán, este miércoles, quien no ocultó su indignación. «Mejor que yo, que estuve ocho años al cargo de maquinaria en la DPT, poca gente entenderá cómo es gestionar una situación así, pero no sé… No sé si ha faltado maquinaria, han faltado efectivos o ha faltado llamar al alcalde Castellote», dijo. Desde el domingo, entre Ayuntamiento y particulares, realizaron numerosas llamadas al 112 y «estaba colapsado«. Finalmente, Millán pudo contactar con Diputación pero «me explicaron que era imposible llegar».

Según indicó, este martes, las máquinas abrieron paso a Luco de Bordón para acceder a la instalación de Electra y dar luz a Castellote y Bordón -que perdieron el suministro durante 18 horas desde la noche del lunes hasta la tarde del martes– pero el resto de pedanías «siguen igual». «Les di la alternativa de llegar a las restantes por una carretera en el pantano de Santolea y no por la parte alta que es más complicada y hay un metro de nieve, pero aquí no ha venido nadie«.

No fue hasta última hora de la tarde de este miércoles cuando recibió un contacto. Fue el de la UME, «que se personó en Castellote porque tampoco teníamos luz ni cobertura». En ese momento, quedaban sin tener acceso abierto los barrios de Ladruñán, La Algecira, Dos Torres de Mercader y la entidad local menor de Cuevas de Cañart. También Perogil, donde hay una familia, y Eana, donde hay otra. «Vemos un poco la claridad porque este miércoles, a raíz de la mesa de coordinación de la DGA, me han contactado desde la UME y han tomado esta tarea como prioridad», añadió.

Enfado de las familias

Millán insistió en la comprensión de gestionar una situación de caos como la que está sumida la provincia pero insistió en la responsabilidad y prevención. «Al final siempre nos pilla», dijo. «Si después de tres días no hemos conseguido llevar una máquina a estas poblaciones donde hay gente mayor y tenemos a más de cien personas incomunicadas… ¡Pues hombre!«.

En estos días, desde el Consistorio se ha atendido a las preguntas de los familiares que viven fuera y querían saber el estado de los suyos. De «monumentales» calificó las «broncas» de los que querían saber y no obtenían respuesta. «Como si el Ayuntamiento tuviera la responsabilidad». Ese mismo mensaje «lo traslado a quien le competa y también en forma de bronca». «Los familiares quieren saber de su gente y no pueden contactar con ellos, además, los médicos no han podido llegar a ver si hay enfermo…». Destacó que solo a un barrio se pudo llegar con un tractor «y porque lo hicieron los familiares».

Dispositivo de la DPT en el Maestrazgo

Según informaron en la mañana de este miércoles desde DPT, el operativo de vialidad invernal de la Diputación de Teruel volvió a desplegarse por completo para limpiar las carreteras de los sectores que le corresponden en la provincia con 16 máquinas quitanieves y otros 3 vehículos en un operativo en el que participan más de 40 personas.

De los trabajos destaca el esfuerzo en la zona de Castellote y todos sus barrios donde el equipo de la Diputación de Teruel trabaja con el apoyo de otro de la Unidad Militar de Emergencias. Con este refuerzo se pretende abrir vías de comunicación en aquellos núcleos que permanecían aislados tras las intensas nevadas que han dejado cantidades históricas de nieve en las carreteras de la provincia.

La otra zona en la que se ha reforzado el operativo es en Mosqueruela, Cantavieja, Villarluengo, Tronchón, Allepuz, Valdelinares y Fortanete dónde la gran cantidad de nieve que todavía cayó este martes dejó intransitables varias vías. En esta zona el dispositivo de la Diputación de Teruel se vio reforzado con cinco palas cargadoras de Protección Civil del Gobierno de Aragón.

Las máquinas continúan trabajando en zonas especialmente complicadas como el Matarraña o el alto Jiloca.