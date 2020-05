Preocupación en los municipios con zonas de baño, que demandan a las instituciones una normativa clara

Preocupación entre los alcaldes y vecinos de las localidades del territorio que cuentan con zonas de baño. Temen no poder hacer frente al «riesgo» que, a su juicio, supondrá recibir un importante volumen de turistas y vecinos de otras localidades debido a los escasos recursos con los que los pequeños municipios cuentan. Muchos alcaldes creen que el hecho de que no vayan a abrirse las piscinas municipales en Aragón hasta, como pronto, el mes de julio hará que en días de calor numerosos vecinos de otras localidades acudan en masa a las zonas de baño del territorio. Un problema que, una vez haya finalizado el proceso de desescalada y si todo va según lo previsto, se acrecentará cuando se permita la movilidad interprovincial.

La denominada Assut de Beceite hace las veces de piscina para la localidad y es una de las zonas más concurridas.



Es el caso de Beceite, que cuenta con varias zonas de baño en La Pesquera del río Ulldemó, así como la piscina natural y la font de Rabosa en el río Matarraña en pleno casco urbano. El primer edil, Juan Enrique Celma, no oculta su gran temor ante lo que puede suponer gestionar un elevado volumen de personas en los parajes naturales y en las zonas de baño, cuyo uso todavía no está claro cómo se hará o si podrá hacerse. También preocupa que puedan producirse grandes concentraciones de personas en el pequeño casco urbano de un municipio muy envejecido. Por ello han creado una comisión de seguimiento integrada por 3 representantes de los hosteleros, 3 concejales, uno de ellos de la oposición, la secretaria y la técnico de turismo. «Nos hemos puesto ya en contacto con subdelegación del gobierno, con sanidad y con el Cecop porque no tenemos ninguna directriz marcada y nos preocupa mucho lo que aquí se puede vivir», explicó Celma.

Temen que ninguna institución marque unas directrices claras y que tengan que ser los municipios, que -añadieron- no cuentan con medios suficientes, quienes decidan cuestiones, a su juicio, «vitales» para la población. «Tememos que las administraciones se laven las manos como Pilatos y tengamos aquí un enorme riesgo de rebrote. Ahora mismo tenemos la situación bajo control pero no sabemos qué pasará este verano», añadió Celma. Cabe recordar además que la localidad no tiene piscinas municipales como tal ya que sus vecinos hacen uso de la zona de baño de l’Assut por lo que los vecinos de localidades afectadas como Beceite no saben tampoco en qué condiciones podrán hacer uso de sus zonas de baño. El ‘Toll del Vidre’ del río Algars o el embalse de Pena, juntamente con Valderrobres, son otras zonas en las que creen que pueden atraer a bañistas.

El paraje de Cananillas es uno de los grandes reclamos del río Bergantes. Pablo Marqués

Preocupación en Aguaviva

De igual modo en Aguaviva manifiestan sentirse «muy preocupados» por la escasa información y la falta de una normativa clara y taxativa sobre si podrá o no hacerse uso de las zonas naturales de baño y en qué condiciones. El municipio cuenta con varias zonas de baño como las pozas de Cananillas, reconocidas, al igual que las de Beceite, por el ministerio de Sanidad por su extraordinario nivel de conservación. «Estamos intentando hablar con la administración central y autonómica porque no tenemos ni potestad ni medios para hacer frente a una situación que tampoco está claramente regulada», explicó Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva.

El Algars presenta varias zonas de baño a lo largo de su curso. En la imagen una zona de baño en Lledó.



El primer edil añadió destacó además que mientras el BOE sí «habla de playas», no se hace apenas referencia a las zonas de baño interior. «Está muy claro cómo van a quedar las playas, muchas de ellas además en municipios grandes y muchos medios. Pero de las zonas de baño interior apenas se ha hablado», añadió Clemente. Al igual que en el Matarraña, desde la localidad bajoaragonesa esperan una gran afluencia de visitantes una vez se normalicen los desplazamientos interprovinciales. Durante el pasado fin de semana, varios vecinos advirtieron de la presencia de bañistas procedentes de otras localidades de la provincia. Coinciden, de igual modo, que otro de los hechos que pueden desencadenar una mayor afluencia es la «no apertura» de las piscinas municipales en el resto de municipios..

Pozas del río Algars

Otras de las zonas de baño que preocupan a los alcaldes son las que ofrece el río Algars en localidades como Cretas, Lledó y Arens de Lledó. En estas dos últimas localidades además no existen piscinas municipales por lo que, al igual que en Beceite, los vecinos hacen uso lúdico de las pozas naturales que el río ofrece a lo largo de su recorrido. «Lo que más nos preocupa es que no haya contagios debido a que no sea posible que la gente cumpla con las medidas de distanciamiento social», explicó Teresa Crivillé, alcaldesa de Lledó. En el caso de las distintas pozas del río Algars o ‘tolls’ – como se les denomina en la zona- todos los verano suelen acudir vecinos y visitantes de la vecina Cataluña.

Preocupación en el Salt del Tastavins, que no se regulará

Misma preocupación en La Portellada, donde se encuentra el paraje natural de El Salt de río Tastavins. El consistorio empezó hace 2 años a regular el acceso y habilitó una zona de aparcamiento. No ocultan su decepción ante lo que prometía ser un verano en el que estaba garantizado el caudal constante de agua en el espectacular paraje natural. Todo indica a que el ayuntamiento no habilitará el aparcamiento después de que aumente la «preocupación» sobre la afluencia de visitantes que podrían llegar hasta el paraje. «Nos preocupa mucho que no tenemos capacidad para poder actuar en la zona. La gran poza apenas tiene además zona para tomar el Sol, por lo que si se da cita mucha gente será imposible hacer cumplir la distancia de seguridad», explicó Gloria Serrat, alcaldesa de La Portellada. Todo ello después de que el pasado año la sequía y la falta de agua obligaron a suspender la regulación de los accesos.