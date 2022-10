Preocupación entre los obradores lácteos de Caspe y Ejulve ante el cierre de la vaquería de Alcorisa

«Gran preocupación» ante el posible cierre de la vaquería de Alcorisa entre los obradores lácteos de Caspe y Ejulve que obtienen de ella la leche necesaria para su producción. La clausura de la vaquería podría provocar que ambas se quedaran sin suministro, causando graves pérdidas económicas, y, en el peor de los casos, el cierre consecutivo de ambas. Además, si esto ocurriera, Teruel se convertiría en una de las primeras provincias de toda España sin vacas de leche.

La granja de vacas de Alcorisa lleva aproximadamente cinco años siendo la única en la producción de leche, tras el cierre de las explotaciones de Aguaviva y Villarquemado. Con una producción diaria de 3.000 litros, la explotación proporciona suministro a la granja Los Arcos de Caspe y al obrador de quesos de Ejulve, un abastecimiento que se ve amenazado desde el mes pasado, cuando la familia que lleva encargándose toda la vida de la explotación anunció que iba a dejar el negocio. «El año pasado también llevaban intención de cerrar, algo que al final no llegó a concretarse. Este año, tras la subida de precios, todo es diferente y el cierre es inminente. Todavía no sabemos qué vamos a hacer», afirma Casimiro Tena, gerente de la granja Los Arcos.

Su granja cuenta con cuatro trabajadores, todos de la misma familia, y sus productos lácteos, los cuales dependen de la leche que se produce en Alcorisa, se distribuyen en 100-150 kilómetros alrededor de Caspe, e incluso otros lugares fuera de Aragón como Lleida y Tarragona. Anteriormente ellos ya contaban con ganado lechero, pero debido a situaciones personales tuvieron que dejar a un lado los animales y por ello comenzaron a recurrir a la vaquería de Alcorisa, la única producción de leche más cercana de toda la zona.

En el caso de esta granja, el cierre de la vaquería provocaría una cadena de pérdidas económicas ante las que todavía no logran encontrar una solución. «Hasta ahora para conseguir la leche más cercana ya teníamos que recorrer unos 60 kilómetros. Si ahora esta opción ya no es viable no podemos permitirnos tener que recorrer 200 kilómetros para obtener suministro porque solo con los gastos de transporte tendríamos demasiadas pérdidas», explica Tena.

El gerente ganadero denuncia no tener una alternativa ante esta situación y teme que su negocio o el de Ejulve puedan ser los siguientes en tener que cerrar sus puertas como consecuencia. Según explica, al tratarse de un pequeño fabricante, su granja tampoco puede recurrir a una gran central lechera para pedir suministro como plan b, ya que «al no solicitar grandes litros de leche como una explotación más grande a la central no le sale rentable suministrarla».

El cierre de la vaquería es entendido para ellos como una consecuencia de las problemática que afecta a un sector que debe enfrentarse a unos precios que no dejan de subir. El panorama se endurece especialmente en el sector lechero, donde varios ganaderos no han tenido otra opción que la de sacrificar sus vacas para poder vender la carne y así poder pagar las facturas. «Obtener la leche de un animal es un proceso que puede durar mínimo tres años. Pero si tienes facturas que pagar y con precios cada vez más elevados lo más rápido a lo que se puede recurrir es a vender la carne. Eso sí, luego hay que enfrentarse a un proceso en el que hay que volver a esperar mucho tiempo para obtener la leche, lo que probablemente para muchos ya no sea rentable y por eso se produzcan cierres como este», explica.

El gerente alerta sobre un panorama que cada vez empeora más y recuerda que antiguamente había más de 200 ganaderías en toda la provincia e incluso una asociación de control lechero de Aragón en donde participaban 600 ganaderos, él incluido. «Ahora solo queda media docena de explotaciones en todo Aragón, y este año ha sido el colmo y habrá más cierres».

Ante esta situación, la Plataforma de Ganaderos y Veterinarios de Aragón, de la que Álvaro Luesma, colaborador y veterinario de la vaquería alcorisana, forma parte, ha ideado el proyecto ‘Apadrina una vaquica’, con la que se pretende visibilizar esta problemática y conseguir una nueva vaquería que se haga cargo de los animales para evitar la desaparición de la producción en el territorio. Las intenciones, según Tena, son buenas, pero todo esto ocurre cuando «poco hay por hacer». Según él, quienes debían haber evitado llegar a estos límites son las administraciones correspondientes, ya que ahora «no hay una solución rápida porque es un problema muy extenso y que viene de años». «Son ellos quienes tienen que ayudar a la gente de los pueblos que ha construido unos trabajos y unos empleos que ahora van a desaparecer», concluye.