Presentan más de 2.000 alegaciones a los parques de Forestalia

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha presentado durante la jornada del lunes en el registro el pliego de alegaciones a los proyectos eólicos PEol 540 AC y PEol 551 AC incluidos en el Clúster Garraf y que afectarían a las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe y Maestrazgo. La plataforma ha hecho entrega de sus alegatos, que incluyen las alegaciones presentadas por la asociación Gent del Matarranay e incluyó más de 2.000 alegaciones presentadas en este caso por personas a título individual. La presentación de estas alegaciones se llevó a cabo de forma presencial después de que, según explicaron desde la Plataforma, los medios telemáticos no funcionasen durante toda la mañana.

Cabe recordar, que ayer era el último día para alegar a los dos proyectos eólicos que la empresa Forestalia propone -por un lado- para las localidades de Belmonte de San José, Codoñera, Valjunquera, Valdealgorfa, Valdeltormo, Mazaleón y Maella. Por otro lado se presentaron alegaciones a un segundo proyecto que afectaría a Molinos, Seno, Berge, Alcorisa, Castellote y Mas de las Matas. Estos proyectos incluirían en total 81 aerogeneradores. Asimismo, desde la Plataforma volvieron a solicitar a la empresa que revelase a qué proyectos afectarían los 500 megavatios que finalmente retiró ante el Ministerio de Transición en enero. «No hemos obtenido ninguna respuesta y eso dice a las claras la poca transparencia que en todo momento nos estamos encontrando», explicó Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma en favor de los Paisajes de Teruel.

Según la Plataforma los proyectos, «una vez más, repiten los mismos errores de siempre que la administración deberá tener en cuenta», y por ello se refirieron a la ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica. Se desarrolla en espacios que están habitados y sobrevolados por especies protegidas, como el águila perdicera o el quebrantahuesos, así como el águila real o el cernícalo primilla. Su construcción supondría la eliminación del área de nidificación, campeo y alimentación de estas especies y un fuerte deterioro de la biodiversidad de estos territorios.

Para la Plataforma «no menos importantes» son las «afecciones a las actividades tradicionales de la zona» que, a su juicio «no se cuantifican»: la agricultura, la ganadería y de forma cada vez más importante el turismo, que está asentado sobre el disfrute del paisaje, la tranquilidad y la amplitud de sus espacios, que quedarían aniquilados por la instalación de aerogeneradores de 200 metros, con la consiguiente ruptura de la línea de paisaje y de uno de los principales atractivos de estos destinos turísticos.

En cuanto a las afecciones al patrimonio, cabe recalcar -subrayaron- que no se ha hecho ningún estudio sistemático de la zona, no se han hecho las debidas prospecciones, y se han proyectado aerogeneradores encima de yacimientos íberos como es el caso del Mirablanc de Valjunquera, y de toda una línea de trincheras de marzo del 38 de la Guerra Civil. Otro aspecto recogido es la vulneración de la autonomía local, puesto que una decena de Ayuntamientos, e incluso la Comarca del Matarraña, han votado en sus Plenos en contra de la instalación de centrales eólicas en sus municipios, algo que no está siendo respetado por esas compañías energéticas, que insisten en sus proyectos.



Estas alegaciones, elaboradas por un comité de expertos, han llegado acompañadas de cerca de 2.000 alegaciones individuales al PEol 540 Ac, que se han recogido bien a través de las mesas informativas que movimientos vecinales como los de Valdeltormo, Valjunquera o el

Mezquín han ido colocando periódicamente en diferentes localidades (Alcañiz, Valjunquera, Valdeltormo, Valderrobres, La Fresneda, Belmonte de San José…), bien a través de voluntarios que han coordinado la recogida de alegaciones en sus localidades, a través de la Asociación Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios del Matarranya etc. También se han recogido cerca de 1.000 firmas para el PEol 541 A.C por parte de los colectivos de Alcorisa, Molinos, Mas de las Matas y varios voluntarios de Teruel y otras localidades de la provincia.

La entrega de alegaciones en el registro ha sido una tarea ardua, pues cada alegación se debía presentar de manera individual. Este proceso se ha hecho con personas voluntarias que han pasado muchas mañanas enteras en el registro de DGA de Alcañiz, y a veces a través de personas dispuestas a ir entrando la documentación a través del registro electrónico.

«Destacamos la colaboración de algunas administraciones y, queremos dejar claro, que los procesos participativos no son fáciles y dificultan el ejercicio de la acción popular, pues se trata de Estudios de casi 1.000 páginas y tan solo se dispone de algo más de 30 días para leerlos, entenderlos y preparar las correspondientes alegaciones«, añadieron. Algunas de estas alegaciones individuales eran de propietarios afectados, en cuyos terrenos o fincas de labor la empresa Forestalia tiene previsto que vayan zanjas de soterramiento, zonas de acopio y machaqueo, terraplenes para colocar los aerogeneradores, pidiendo en sus alegaciones poder continuar con sus explotaciones agrícolas de manera integral, tal y como lo hacen ahora, actividad no posible si se materializan los proyectos. Según la Plataforma «esto demuestra que los proyectos planteados por Forestalia no cuentan con la aceptación de la gente del territorio, y tampoco son una alternativa fiable, según demuestra la baja calidad y los numerosos interrogantes y lagunas que plantea su estudio de impacto ambiental», concluyeron.



Manifestación el 13 de marzo

Desde la entidad hicieron un llamamiento a secundar la manifestación que bajo el lema ‘renovables sí, pero no así’, tendrá lugar en Zaragoza el próximo domingo 13 de marzo a las 11.00 entre el Pignatelli y la Plaza de España. «Queremos protestar contra esta barbaridad medioambiental, paisajística y social y pedirle al Gobierno de Aragón que respete el sentir de estos territorios», han añadido desde la Plataforma. Subrayaron que al igual que la Asociación Gent del Matarranya, los movimientos vecinales de Valdeltormo, Valjunquera y el Mezquín, y los ayuntamientos de varias localidades como Valjunquera, Valdeltormo y Torre del Compte se han adherido al manifiesto y a la convocatoria de la Manifestación del día 13 de Marzo en Zaragoza