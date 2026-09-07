El primer derbi territorial oficial de la temporada se lo lleva el C.D. Utrillas: El Alcañiz C.F. cae en La Vega

El Club Deportivo Utrillas se ha impuesto este fin de semana al Alcañiz por 3 a 0 en el primer derbi territorial oficial de la temporada. El conjunto de las Cuencas Mineras aprovechó a la perfección un arranque de partido fulgurante para encarrilar el encuentro y terminó sumando los tres puntos en el estreno de la Regional Preferente celebrado en un gran ambiente, coincidiendo con las fiestas patronales de Utrillas.

El choque arrancó con mucha intensidad y con un Utrillas especialmente enchufado. El equipo local sorprendió al Alcañiz desde los primeros compases y encontró el premio muy pronto. En el minuto 2, Diego Argente protagonizó una buena acción por la banda derecha y puso un centro que Djigui remató de cabeza prácticamente bajo palos para establecer el 1 a 0.

Dos goles en apenas un cuarto de hora

El Utrillas no bajó el ritmo y siguió presionando arriba, dificultando la salida del conjunto alcañizano. El segundo tanto llegó apenas diez minutos después. Los locales recuperaron el balón en campo contrario y, tras una rápida combinación de cuatro pases, el esférico llegó atrás para que Manuel Pérez disparase desde la frontal. El lanzamiento tocó ligeramente en un defensa y despistó al portero visitante para convertir el 2 a 0.

A partir del minuto 20, el Alcañiz comenzó a hacerse con el control del juego y a tener una mayor posesión, aunque sin generar excesivo peligro sobre la portería local. El Utrillas mantuvo el orden y consiguió llegar al descanso con su ventaja de dos goles.

El Alcañiz domina tras la expulsión

La situación cambió pasada la media hora de juego, cuando Djigui fue expulsado. El colegiado interpretó como agresión una acción en la que el jugador utrillense se quitó de encima al delantero rival, dejando al conjunto local en inferioridad numérica durante prácticamente una hora de partido.

Con un jugador más, el Alcañiz pasó a dominar por completo la posesión y sometió al Utrillas durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto utrillense se mostró muy ordenado en defensa y consiguió contener las ofensivas visitantes. Cuando fue necesario también apareció el guardameta Nacho, con varias intervenciones de mérito bajo palos.

Un contragolpe sentencia el derbi

El Alcañiz buscaba recortar distancias, pero el Utrillas encontró el camino para sentenciar el partido al contragolpe. Nada más entrar al terreno de juego, David Maldonado condujo una rápida transición por la banda izquierda y puso el balón al centro, donde Argente apareció con velocidad para rematar la jugada y firmar el 3 a 0.

El tercer tanto terminó de decantar un derbi que el Utrillas supo gestionar con mucha seriedad en los minutos finales. El Alcañiz siguió intentándolo hasta el final, pero ya no encontró la manera de superar la defensa local.

Las Majas de Utrillas 2026 junto a la plantilla del primer equipo / Cedida

El primer derbi territorial oficial de la temporada estuvo acompañado por un gran ambiente en las gradas. La cita coincidió con las fiestas patronales de Utrillas y contó con charanga y una notable presencia de aficionados. Además, las Majas de Utrillas 2026 fueron las encargadas de realizar el saque de honor antes del comienzo del encuentro.