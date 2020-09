“Nos hemos relajado y ahora toca apechugar para que tan solo sean siete días”

Un dispositivo con un par de agentes de la Guardia Civil y otros tantos de Policía Local y Protección Civil recibía este viernes por la mañana a quien llegaba a Andorra desde Alcorisa, Calanda y, sobre todo, Alcañiz, la carretera más transitada. A media mañana el ajetreo era evidente. Es viernes y los camiones que iban o venían se cruzaban con las furgonetas de empresas o quien entraba o salía con motivo justificado. Principalmente trabajo pero también alguna cita en el Hospital o motivos educativos. Después del preceptivo saludo, se informaba de que la localidad estaba confinada perimetralmente y se preguntaba cuál era el motivo del desplazamiento y si era necesario se solicitaba la documentación.

El anuncio del confinamiento perimetral de la Villa Minera y su regreso a la fase 2 durante siete días y desde este viernes se hizo el jueves por la mañana por lo que este viernes todos eran conscientes de las circunstancias y de lo que se iban a encontrar. Dos controles de acceso tanto por la parte bajoaragonesa, en la rotonda donde coinciden las carreteras de Alcañiz, Alcorisa y Calanda; como en la de Albalate-Híjar. Los cuatro accesos desde Alloza se cerraron directamente con new jerseys.

“La respuesta está siendo buena. Vemos que son conocedores de la situación pero nosotros también les informamos”, explica el teniente del puesto de Andorra, Javier Muro. En cada turno trabajan unas 14 personas entre Benemérita, Policía Local y Protección Civil.

Adentrándose en Andorra a primera vista en nada se diferenciaba de la hora punta de un viernes al mediodía de la era post covid. La buena temperatura invitaba a estar en la calle y en las calles y plazas más céntricas se podía encontrar a vecinos tomando el vermú o a quien venía de la compra o de hacer un recado. También algunas cuadrillas de adolescentes reunidas en un banco pensando en las fiestas que no van a vivir después de un verano atípico.

La céntrica avenida San Jorge este viernes al mediodía / L. Castel

La Villa Minera habría festejado esta semana a su patrón, San Macario. A excepción de otros municipios, donde los rebrotes han surgido con las “no fiestas”, en Andorra la situación empeoró hace poco menos de dos semanas. Desde el 31 de agosto se han contabilizado 91 casos con transmisión comunitaria y se está a la espera de los resultados de un centenar de PCR. El 70% son asintomáticos y por cada positivo se rastrean a unos 10 contactos de media lo que ocasiona que la presión asistencial del Centro de Salud sea elevada.

Este viernes Salud Pública ha notificado siete contagios en la zona de salud de Andorra, 10 en la de Alcañiz, cinco en la de Caspe, y dos en las de Alcorisa y Maella.

“No compartimos esa denominación de las no fiestas porque se acaban celebrando las no fiestas y surgen los rebrotes como hemos visto en otras localidades. Aquí comenzó antes pero estos días han tenido una incidencia clara. Deben ser días de normalidad y ahora el confinamiento es la evidencia más clara. Estoy seguro de que los andorranos estaremos a la altura de las circunstancias, es un compromiso de civismo y solidaridad. Está en las manos de cada uno de nosotros y eso conlleva dejar muchas cosas en el camino”, reflexiona el alcalde, Antonio Amador.

Alejandro Guarido en su estanco / L. Castel

Sí se ha notado el retroceso a fase 2 en las terrazas de los bares y en las colas que formaban en la calle los aforos al 40% en pequeñas tiendas como panaderías o fruterías. En el estanco de Alejandro Guarido no se ha percibido una reducción de clientela aunque su propietario asume que siete días de confinamiento acabarán reduciendo sus ventas. “Tenemos que apechugar, no nos queda otra. Nos hemos relajado, nos han dado un toque de atención y espero que aprendamos de ello”, opina el también miembro de la junta de la Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y el Bajo Martín. La entidad no tiene constancia de que por el momento ningún establecimiento haya cerrado.

Turia Serrano atendiendo a unos clientes en su bar con los aforos al 50% y con distancia interpersonal / L. Castel

Donde ven la situación más complicada es en la hostelería. El bar Chaques ya ha estado trabajando la mitad que otros veranos y desde ayer tiene que reducir el aforo al 50%, tanto en la terraza como en el interior. Además, la relación interpersonal entre personas es de metro y medio por lo que en dos mesas solo pueden sentarse unas cuatro personas. “La situación es mala, entre los que se encuentran confinados y los que tienen miedo… la gente no sale. Antes eran casos aislados pero ahora le hemos visto las orejas al lobo y es lógico que haya temor. Nosotros tendremos que valorar esta semana si nos vale la pena estar abiertos o cerrar”, apunta su propietaria, Turia Serrano.

“Lo estoy viviendo con muchas dudas y casi con enfado porque vengo de estar unos días fuera y lo que se hace aquí es lo mismo que en otros lugares, ni mejor ni peor”, afirma Mª José Roqueta. La andorrana abrió su negocio tan solo dos meses antes del estado de alarma por lo que ya ha estado en constante reinvención. Regenta el Espacio El Olmo, dedicado al bienestar de las personas mediante la disciplina física y mental. El contacto y el acercamiento son imprescindibles aunque ahora tiene que mantener la distancia de seguridad, aunque eso no le impide afrontar con optimismo el inicio de la temporada de clases, aunque sea con el aforo más limitado.