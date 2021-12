Tras su puesta de largo en California, ‘Prosthetic Reality V.2′, el primer libro físico de arte NFT con realidad aumentada ya está disponible y el alcañizano Toñín Lizana es uno de los 60 creadores. Este libro lo ha promovido Sutu (Stuart Campbell), autor que, entre otras cosas, ha creado arte para Marvel, Google o Disney. En el libro se recogen obras de 60 artistas internacionales, los trabajos de reconocidos artistas como Ruben Fro, Kid Mograph, Pixel Ord, Xsullo están presentes en el artbook, así como ‘Landscapes dreamed of by an AI’, la obra digital realizada con inteligencia artificial que presenta Toñin Lizana, en la cual se muestran paisajes «soñados» por una IA.

Así lo expresa el alcañizano, que reconoce que «no es fácil explicar» según qué conceptos que no son el futuro, sino que como muestra esta publicación, ya es el presente. «Incluso coleccionistas de arte convencional se están pasando al digital, resulta más sencillo enviar una obra digital que un cuadro», comenta.

El libro del que forma parte tiene formato físico solo que contiene obras de arte digital. El usuario, al enfocar con el teléfono móvil y una aplicación de realidad aumentada -Eyejack en el caso de este libro-, puede ver vídeos y animaciones de la obra en cuestión. El NFT (Non Fungible Tokens) significa que esa obra «está tokenizada», es decir que está certificada como única, ya que se encuentra registrada en una cadena de bloque. «De esta manera, un coleccionista puede comprar estas animaciones y vídeos de las obras que aparecen en el libro y ya son suyas pero luego las puede vender. Al estar en esta cadena de bloque, siempre estará certificado como arte original y eso es lo que le da el valor», explica Lizana.

‘Landscapes dreamed of by an AI’, obra de Toñín Lizana recogida en el libro. / T.L.

El nombre de Toñín Lizana, en uno de los luminosos de Denver como participante del festival Supernova. / T.L.

Un usuario capta la obra de Lizana en la presentación en California. / T.L.

El libro ‘Prosthetic Reality V.2’ está disponible en la app Eyejack y se envía a cualquier parte del mundo. También se pueden ver y comprar las obras digitales NFT de cada artista, están disponibles en la web hicetnunc.art y se pueden adquirir con la criptomoneda Tezos.

La participación en este libro se realizó mediante una llamada a los artistas de todo el mundo para que enviaran sus obras. Un comité de selección se encargó de la criba. Cabe destacar que Sutu es uno de los grandes a niveles internacionales y que ya estuvo participando en una de las ediciones del Festival de realidad aumentada que Toñín Lizana organizaba desde la Asociación Las Ranetas en Alcañiz. «Estuvo hace unos años con el primer libro que salió de realidad aumentada y ahí tuve contacto con él y con más artistas», apunta.

El arte digital de Lizana sigue recorriendo el mundo y recientemente ha formado parte de diferentes festivales, ya que ha sido seleccionado con alguna de sus obras en más de una decena de festivales de diversas partes del mundo. Entre ellos, el Façade Video Festival de Bulgaria o el Motile Art de India. También se ha visto su arte en el Supernova de Denver (Estados Unidos) o en el Unreal Bonfires de Eslovenia. «Me gustan porque proyectan las obras en las calles», sonríe.