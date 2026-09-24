Motorland se prepara para recibir el FIM MotoJunior: el futuro del motociclismo mundial con Bernal y Cubeles como protagonistas

Motorland Aragón ya cuenta las horas para volver a convertirse en punto de encuentro del motociclismo internacional. Del 25 al 27 de septiembre, el trazado del Bajo Aragón acogerá la sexta prueba del FIM MotoJunior World Championship, una cita que reunirá a algunos de los principales talentos jóvenes llamados a dar el salto en los próximos años a MotoGP o WorldSBK.

La cita llegará a Motorland con los campeonatos en su fase decisiva y después de un intenso fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia. Allí, Carlos Cano reforzó su liderato en el Campeonato Mundial Junior de Moto3, mientras que Álvaro Lucas mantuvo el primer puesto de la Copa Europea de Moto4. En esta última categoría, además, el aragonés Víctor Cubeles ocupa la tercera posición de la general y afrontará la carrera de casa con la intención de acercarse a los puestos de cabeza.

Cubeles busca dar un paso adelante en casa

La Copa Europea de Moto4 será uno de los focos de atención para la afición aragonesa. Víctor Cubeles, piloto procedente de Zuera, llega a Motorland en la tercera plaza del campeonato después de una temporada en la que ya ha conseguido una victoria.

El piloto aragonés tendrá así la oportunidad de competir ante su público en un circuito que conoce a la perfección y en el que buscará volver a luchar por los puestos delanteros. Por delante tendrá al líder Álvaro Lucas, que llega a Aragón después de subir al podio en Valencia y mantener el liderato de la categoría.

En la cita valenciana, Lucas se impuso en la primera carrera después de una intensa batalla y terminó tercero en la segunda, en la que Lorenzo Pritelli se llevó el triunfo. Un resultado que mantiene abierta la lucha por el campeonato cuando el certamen afronta su tramo definitivo.

Miguel Bernal, a por su primera victoria en Stock

También habrá protagonismo aragonés en el Campeonato Europeo de Stock, donde Miguel Bernal ocupa actualmente la sexta posición de la clasificación general. El piloto afrontará la cita de Motorland con el objetivo de dar un paso adelante y pelear por su primera victoria de la temporada.

La categoría llega a Aragón con mucha igualdad en la parte alta después de que el francés Lorenzo Fellon se hiciera con dos victorias consecutivas en Valencia y pasara a liderar el campeonato. Bernal, por su parte, tendrá ante sí una nueva oportunidad para acercarse a los puestos de cabeza en uno de los circuitos más importantes de su calendario.

Un campeonato que busca las futuras estrellas

El FIM MotoJunior se ha consolidado como una de las principales plataformas de formación para los jóvenes pilotos que aspiran a llegar a la élite del motociclismo. De este campeonato han salido nombres que posteriormente alcanzaron la categoría de MotoGP, entre ellos Marc Márquez, Fabio Quartararo o Joan Mir.

Motorland Aragón será la sexta prueba de la temporada y contará con dos carreras del Campeonato Mundial Junior de Moto3, dos del Campeonato Europeo de Moto2, una de la Copa Europea de Moto4 y una del Campeonato Europeo de Stock.

Carlos Cano llegará como líder de Moto3 Junior después de protagonizar un fin de semana perfecto en Valencia. El piloto del CFMOTO Aspar Junior Team logró la victoria en la primera carrera y terminó segundo en la segunda, mientras que sus compañeros Yaroslav Karpushin y Giulio Pugliese completaron el dominio del equipo en las posiciones delanteras.

En Moto2 European Championship, el vigente campeón Milan Pawelec también llega al circuito alcañizano como líder después de ampliar su ventaja en Valencia.

Acceso libre y actividad en el paddock

La entrada al circuito será gratuita durante todo el fin de semana para que los aficionados puedan disfrutar de cerca de las jóvenes promesas del motociclismo internacional. Además de las carreras, Motorland ha preparado diferentes actividades para acercar el campeonato al público.

Uno de los principales atractivos será el Pit Lane Walk del domingo, previsto a las 9.50, que permitirá a los aficionados conocer a los pilotos y conseguir sus autógrafos. El paddock también permanecerá abierto y será transitable para el público, con los camiones de los equipos como parte del ambiente del fin de semana.

La programación se completará con el Chiringuito del Paddock, la tienda del Box 25 y una ludoteca tematizada de Motorland ubicada en la Sala VIP 1. Todo ello en un fin de semana en el que el trazado bajoaragonés volverá a poner bajo los focos a las futuras estrellas del motociclismo.