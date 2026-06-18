El verano se estrenará con máximas de 43 grados en el Bajo Aragón Histórico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el inicio del verano estará marcado por un episodio de temperaturas excepcionalmente altas. Según las previsiones oficiales, este ascenso térmico generalizado comenzará a notarse desde este fin de semana y se espera que las condiciones de calor intenso se prolonguen, al menos, hasta el próximo miércoles.

Aunque la estación de verano no comenzará de forma oficial hasta este domingo 21 de junio, los termómetros comenzarán a ascender desde el sábado. El Bajo Aragón Histórico será una de las zonas donde el calor más se haga notar. De hecho, en Caspe se alcanzarán máximas de hasta 43ºC y las mínimas no bajarán de los 21ºC.

En Híjar, Alcañiz y Albalate del Arzobispo el termómetro alcanzará los 42 °C y no bajará de los 22ºC. En otros municipios de la comarca como Calanda, Foz-Calanda, Mas de las Matas y Torrecilla de Alcañiz, los termómetros alcanzarán picos de hasta 41 °C.

Ante esta situación, se prevé que este episodio meteorológico se convierta oficialmente en la primera ola de calor del presente verano. No obstante, desde la Aemet han recordado que para que un fenómeno se catalogue técnicamente como tal, las temperaturas deben situarse muy por encima de los valores normales para la época durante un periodo mínimo de tres días consecutivos y afectar a una zona extensa del territorio nacional.

Alerta roja por incendios

Este jueves la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido la alerta roja por incendios que afecta a las comarcas del Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón Caspe, Matarraña y Cuencas Mineras. Esta alerta se ve agravada debido a que el principal factor de propagación es el viento.

Mapa con la alerta roja por incendios activada./ DGA

Por ello, desde Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) han alertado a los agricultores de los municipios afectados que estén realizando labores de cosechas y empacado tendrán que parar las labores de 14:00 a 18:00 horas. Y en el caso de los apicultores, no podrán utilizar los ahumadores en la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas.

También hacen un llamamiento a la cooperación y responsabilidad entre los profesionales agrarios para evitar las situaciones en las que el calor favorezca la creación de incendios.