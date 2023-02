La Primera Regional pone la emoción con un «sube y baja» de puntos y goles

El fútbol 11 aragonés sigue con jornadas muy disputadas, y esta última además marcada por las fuertes rachas de viento en la mayoría de encuentros. Cada vez está la competición más reñida y eso se aprecia en lo poco que varían las posiciones al margen de los resultados obtenidos. Es lo que sucede en Regional Preferente, donde Alcañiz y Andorra mantienen la casilla y Alcorisa baja una. Ninguno de los tres ha sumado en esta jornada. Baile de resultados sí que hubo en Primera Regional donde el Alcañiz aumenta distancias como líder al golear al B del Teruel aunque no han sido los únicos en golear. Esta jornada se ha saldado con equipos como Chiprana o Torrecilla marcando por seis y la zona alta se aprieta al máximo. En Tercera, el C.D. Caspe sigue escalando muy poco a poco y suma otro empate, en este caso ante el Calamocha C.F., así como el Utrillas C.D., que aunque arañó la victoria, al final hubo reparto de puntos en La Almunia. En Liga Nacional Juvenil, el Alcañiz como único club del territorio, sigue buscando una victoria que no termina de llegar.

Tercera RFEF Grupo 17 Aragón

En la Tercera División, el C.D. Caspe sigue sin ganar y firma otro empate que no lo saca de la parte peligrosa de la tabla. Se mantiene en la casilla 13 con 25 puntos, el último sumado ante el Calamocha C.F. que la anterior jornada caía ante el Utrillas C.D. en el derbi turolense. Los del Jiloca tampoco pudieron con los caspolinos, que inauguraron el marcador en el minuto 30 con un gol que marcó José Álvaro Cano. Fue en el 52′ cuando Diego Obere marcó el empate y de ahí no se movieron las cifras y se repartieron un punto para cada uno. Emoción sí que hubo hasta el final en el duelo entre el Utrillas C.D. y La Almunia C.D. en el que comenzaron marcando los locales en el 21′ con un gol de Alberto Escarda. Adrián Hernández igualó el marcador a un minuto del descanso y en el 67′, Aritz Hernández marcó el segundo. Así transcurrieron los minutos hasta el 84′, cuando Diego Júdez empató para La Almunia C.D. y echó por tierra las ganas de los mineros de llevarse otros tres puntos a casa. La próxima jornada el C.D. Caspe viaja a Ejea y el Utrillas C.D. recibe al Épila.

Resultados Jornada 23 Partidos Resultado Calamocha C.F. – Caspe C.D. 1-1 Cariñena C.D.- Ejea S.D. 0-1 Illueca C.F.- Huesca S.D. ‘B’ 0-3 Atlético Monzón- Robres C.D. 0-0 Tamarite C.D.- Binéfar C.D. 1-0 Almudévar A.D.- Barbastro U.D. 1-0 Épila C.F.- Cuarte C.D. 1-0 La Almunia C.D.- Utrillas C.D. 2-2 Clasificación Tercera RFEF Equipos Puntos 1 Huesca S.D. 44 2 Robres C.D. 44 3 Ejea S.D. 42 4 Tamarite C.D. 41 5 Épila C.F. 38 6 Illueca C.F. 37 7 Barbastro U.D. 34 8 Almudévar A.D. 33 9 Binéfar C.D. 27 10 Cuarte C.D. 27 11 Utrillas C.D. 27 12 Calamocha C.F. 26 13 Caspe C.D. 25 14 Atlético Monzón 23 15 Cariñena C.D. 21 16 La Almunia C.D. 13

Regional Preferente Grupo 3

Ninguno de los equipos bajoaragoneses sumaron en sus citas de esta 18ª jornada de Regional Preferente. El Andorra C.F. se llevó del viaje a Belchite un resultado abultado (4-0) que certifica el liderato de los zaragozanos y amplia sus distancias de forma considerable con el Fuentes, segundo clasificado. Los de la villa minera encajaron dos goles en cada parte del encuentro, el segundo de ellos desde el punto de la pena máxima. No menos doloroso fue el resultado del Alcañiz C.F., que cayó en casa del Quinto C.D. por 3-0. En este caso fueron dos goles en el primer tiempo, y en el 60′ llegó el tercero y definitivo. También tres goles encajó el Alcorisa C.D. en casa, aunque en el 89′, Derick Osabutey marcó el del honor. El Fuentes C.D. se agarra al segundo puesto de la tabla tras este triunfo que se llevó con un gol tempranero a los cinco minutos de empezar. Así llegó el encuentro al descanso, pero en el segundo tiempo fueron los visitantes los que continuaron goleando, A pesar de no sumar, mantienen posiciones en la tabla Alcañiz y Andorra, y Alcorisa pierde uno y se coloca en el 9. La próxima jornada, los andorranos recibirán al Giner Torrero C.D., que no sale de la última plaza; el Alcañiz recibirá al San Agustín C.D., un rival directo del Alcorisa, equipo que viajará a casa del Atlético Teruel, el rival de este fin de semana del San Agustín.

Resultados Jornada 18 Partidos Resultado Belchite 97 C.D.- Andorra C.F. 4-0 Giner Torrero C.D.- Calamocha C.F. 2-0 Quinto C.D.- Alcañiz C.F. 3-0 San Agustín C.D.- Atlético Teruel 4-1 Alcorisa C.D.– Fuentes C.D. 1-3 Herrera C.D.- Cella.C.D. 2-0 Delicias ‘A’ C.D.- Escalerillas At 1-0 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 Belchite 97 C.D. 46 2 Fuentes C.D. 39 3 Quinto C.D. 37 4 Alcañiz C.F. 32 5 Andorra C.F. 27 6 Delicias ‘A’ C.D. 26 7 Escalerillas At. 26 8 Cella C.D. 26 9 Alcorisa C.D. 24 10 San Agustín C.D. 20 11 Atlético Teruel 16 12 Calamocha C.F. 15 13 Herrera C.D. 15 14 Giner Torrero C.D. 8

1ª Regional Grupo 4

En Primera Regional, la jornada se caracterizó por marcadores contundentes y solo un empate, el que cosecharon Híjar F.C. y Maella C.D. (2-2). El Alcañiz ‘B’ C.F. vuelve a la senda de la victoria tras caer el pasado fin de semana y amplía distancias como líder, en este caso tras vencer al Teruel ‘B’ C.D. por 3-0 en Santa María. Destaca también la amplia victoria lograda por el Sportin Alcañiz C.F. ante el Utrillas ‘B’ C.D. por el mismo resultado de 3-0, aunque los marcadores más disparados se registraron entre el Torrecilla C.F. y el Valdealgorfa C.F. (6-2) y entre el Chiprana C.F. y el Valderrobres C.D. (6-1). Atención a los chipranescos porque tras este contundente marcador, escalan al cuarto puesto. Se colocan detrás del Valderrobres a solo un punto, ya que estos pierden su segunda plaza superados por los maellanos, que suman un punto por su empate en Híjar y diez jornadas sin conocer la derrota.

Resultados Jornada 18 Partidos Resultado Fuensport ‘A’- Calanda C.D. 2-0 Samper C.F.- Calaceite C.D. 0-2 Torrecilla C.F.- Valdealgorfa C.F. 6-2 Sportin Alcañiz C.F.- Utrillas ‘B’ C.D. 3-0 Alcañiz ‘B’ C.F.- Teruel ‘B’ C.D. 3-0 Híjar F.C.- Maella C.D. 2-2 Chiprana C.F.- Valderrobres C.D. 6-1 Clasificación 1ª Regional Equipos Puntos 1 Alcañiz ‘B’ C.F. 42 2 Maella C.D. 33 3 Valderrobres C.D. 33 4 Chiprana C.F. 32 5 Teruel C.D. 32 6 Fuensport ‘A’ 29 7 Calaceite C.D. 29 8 Sportin Alcañiz C.F.

22 9 Samper de Calanda C.F. 20 10 Torrecilla C.F. 19 11 Valdealgorfa C.F. 18 12 Híjar F.C. 18 13 Utrillas C.D. ‘B’ 13 14 Calanda C.D. 8

Liga Nacional Juvenil Grupo 6

No pudo ser esta vez tampoco para el Alcañiz C.F., el único representante bajoaragonés en la Liga Nacional Juvenil. Cayó derrotado en casa ante el IPC La Escuela por la mínima y la próxima jornada viajará al campo del Amistad U.D., que este fin de semana no ha pasado del empate sin goles en su visita a Huesca.