Primeras ideas para que los tambores de la Ruta suenen unidos en la distancia

No habrá Semana Santa pero los tambores y bombos seguirán vibrando en el Bajo Aragón. Lo harán desde los balcones, las terrazas y las ventanas de los municipios de la Ruta, pero sonarán. Después de suspender los actos oficiales por el estado de alarma y las recomendaciones del Arzobispado para frenar el Covid-19, desde los municipios reconocen que ya hay iniciativas para redoblar durante la Pascua. Mientras que en Alcañiz se baraja tocar el día de pregón a partir de las 13.00, en el resto de pueblos abogan por romper la Hora sin salir de casa. No obstante, son iniciativas que no están asentadas.

De momento, si los tambores sonaron el domingo por la Cuaresma en Alcañiz, la cita más cercana con tambores y bombos será el sábado a las 12.00 para conmemorar las aplazadas Jornadas Nacionales de Alcorisa y como apoyo al pueblo anfitrión.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, incide en que ha sido una decisión muy difícil y muy madurada por parte de alcaldes, juntas y coordinadoras. “Ha sido muy duro y complicado pero entendíamos que era lo mejor para la ciudadanía porque estamos ante una situación incierta que no sabemos lo que va a durar”, recalca. Urquizu ya ha contactado con el pregonero, el director de cine Rodrigo Cortés, para contar con él al año que viene. “Lo ha entendido perfectamente y estamos muy agradecidos. Queremos que Rodrigo esté con nosotros para eso y para más cosas”, destaca.

El Consistorio ha emitido también un comunicado en el que se subraya el apoyo y solidaridad con las Cofradías de la Semana Santa alcañizanas y agradece su esfuerzo y cooperación.

“Aplazando las Jornadas Nacionales ya dijimos que estábamos dando una noticia que nunca habríamos querido dar. Ahora pasa lo mismo con la Semana Santa”, añade el primer edil de Alcorisa, Miguel Iranzo. Explica que se ha contado con todos los colectivos que participan en la Semana Santa para tomar la decisión y siempre atendiendo a “la Ruta del Tambor y el Bombo”, como sello que engloba todas las celebraciones.

Para Antonio Amador, alcalde de Andorra, ha sido una decisión dura pero que, viendo la evolución, “por responsabilidad había que tomarla”. “La gente ya daba por hecho que era inevitable pero se ha decidido junto con la Junta Local y la Ruta”, detalla. Por su parte, el presidente del Cristo de los Tambores, Aitor Pes, afirma que están bastante “apenados” por todas las cancelaciones “pero entendemos la situación”.

El primer edil de Calanda, Alberto Herrero, explica que se ha tomado esta determinación por “responsabilidad” y porque la salud está por encima de todo. “Anteponemos la salud de todos los calandinos y de todos los visitantes, siempre en consonancia de los pueblos de la Ruta”, subraya.

“Ninguna idea es desdeñable”

En los otros cinco pueblos de la Ruta, en los del Bajo Martín, también se están teniendo en cuenta las ideas que se están lanzando especialmente desde redes sociales. A la tristeza inicial, que ya se ha ido gestionando desde la suspensión hace días de ensayos y actos antes del estado de alarma, se están empezando a sobreponer las ganas de estar unidos también en esto. La ciudadanía ha estado concienciada desde el principio y ahora, una vez hecha oficial la suspensión, propuestas de romper la Hora en la medianoche del Jueves Santo cada uno en su corral, balcones y terrazas no faltan. Para la alcaldesa de Albalate, Isabel Arnas, esta inquietud responde a un hecho: “Hay un sentimiento colectivo que nada ni nadie puede parar con nuestra Semana Santa y nuestros tambores que a tanta gente unen”.

Quedan días por delante para que se llegue a algo en claro. “Aunque sea desde casa, igual habría que hacerlo un poco coordinado desde la distancia y dar un orden”, dice el alcalde de Híjar, Luis Carlos Marquesán, que emplaza a aguardar unos días y madurar las iniciativas. Híjar, que sigue en la celebración del 500 aniversario de su Semana Santa desde 2019, aplaza por lo tanto algunas iniciativas que se contemplaban este año. Desde luego, también Tradición Alternativa, Tamborixar y el Concurso Nacional de Tambores y Bombos que atrae a cientos de personas de varias zonas de España cada domingo de Ramos desde hace más de 50 años. La suspensión de actos incluye también la Romería a Santa Quiteria del Lunes de Pascua con Samper.

El pueblo vecino deberá esperar pues para recibir a los hijaranos. Su alcalde, satisfecho por el seguimiento que hacen sus ciudadanos del estado de alarma, lanza un mensaje de optimismo. “El año que viene lo tenemos que disfrutar el doble pero para que eso suceda, este año hay que dar este paso y quedarse en casa”, dijo Alfonso Pérez. Es consciente que los días de Semana Santa no serán fáciles en el sentido emocional en Samper de Calanda. “Los tambores yo creo que sonarán, vamos a ver de qué forma lo coordinamos para que se rompa la Hora de una forma ordenada en las casas como se está proponiendo”, añade.

Cerca, en La Puebla de Híjar, el alcalde agradece el final de la incertidumbre. “Era necesario”, dice Pedro Bello. “La gente está concienciada desde hace días y tenía que llegar el momento porque se implica a muchísima gente de cofradías, asociación, municipal, vecinal… Y había que tomar una determinación para seguir tomando decisiones”, añade. La Puebla moviliza a cientos de personas de varias poblaciones en su exaltación, las cofradías encargan sus flores y palmas y el Sábado Santo ya estaba en marcha la llegada del Tren del Tambor para el emblemático Cese del Toque. “Son muchas cosas que requieren de preparación y no tenía sentido alargar esto también pensando en tener las menos pérdidas económicas”, dice Bello que no duda en que los tambores y bombos sonarán por iniciativa particular. “Es nuestro sello, somos la Ruta y somos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y vamos a permanecer unidos en todo”.

Semana Santa en tiempos duros

Urrea de Gaén es la localidad con menor número de habitantes y la que tiene en el recogimiento de su Semana Santa su sello de identidad también. Además, tiene a Joaquín Lafaja como alcalde, el de mayor edad de los nueve de la Ruta. Nació en los años 40 en una España muy diferente. Recuerda los pasos que donaban familias por muchos motivos: agradecimientos por salud o porque un hijo había regresado de la Guerra, época en la que también se suprimió. “En mi familia mismo”, apunta. “No había recursos y la gente salía a tocar cómo podía con tambores hechos con latas, o batas negras a modo de túnicas”, añade.

Con esto, Lafaja quiso lanzar un mensaje de optimismo y emplazó a pensar en la fuerza con la que se disfrutará de la del próximo año. “Este año será diferente y seguro que triste pero estaremos unidos y en casa la viviremos con recogimiento y con los nuestros, otra parte también muy importante de la Semana Santa”, explica y no duda en que “seguro que en las casas, si continua el confinamiento, sonarán tambores y bombos”, concluye.