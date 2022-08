Los primeros robellones ya se dejan ver en el Maestrazgo

Las lluvias de primavera y agosto han permitido que este año las setas en el Maestrazgo se dejen ver antes de lo previsto. Robellones, champiñones, setas de chopo, camagrocs, llanegas o babosas y colmenillas, entre otras muchas, se podrán recolectar en el pinar público del Maestrazgo a través de la adquisición de pases, que ya están a la venta. El año pasado se vendieron 20.700 pases, el segundo año con más ventas desde 2014. Esta temporada, aunque las previsiones son buenas, es difícil, como afirman desde el coto micológico, que se acerque a esa cifra.

Este año, y como en otras ocasiones, se puede adquirir el pase diario por 5€, el pase de fin de semana con un coste de 8€, y el de temporada por 50€. Además del permiso recreativo de vecinos, para cualquier persona empadronada en la comarca, con un precio de 7€ toda la temporada. También el permiso para los propietarios o arrendatarios por 12€, y el permiso comercial, solo para vecinos por 60 € toda la temporada. Además, los menores de 12 años y los participantes en jornadas o actividades formativas estarán exentos de pago. Todos los pases cuentan con un cupo máximo de 12 kg de hongos al día.

La Comarca, quien gestiona la extracción en pinar público en todo el territorio, busca que esta adquisición se realice online, en la página web Deportes Maestrazgo, evitando así aglomeraciones en el edificio comarcal que se daban en campañas anteriores. «La web es la forma más cómoda de tener garantizado el pase y no colapsar la sede de la comarca y los establecimientos colaboradores a primera hora de la mañana», señala Roberto Rabaza, presidente de la institución comarcal. Aunque también se pueden comprar en cualquiera de los establecimientos asociados de la Comarca del Maestrazgo. A los vecinos, propietarios y arrendatarios se les facilitarán los permisos a través de los ayuntamientos presentando la documentación justificativa.

La institución, además de la venta de pases, gestiona la vigilancia, para compatibilizar la afición de los buscadores y una correcta gestión de los bosques. Los ingresos que provienen de la venta de pases se invierten en la contratación de la vigilancia y en la realización de mejoras en los bosques y su entorno. Con el dinero obtenido se ha podido instalar contenedores y vallas que limiten las propiedades del coto, así como mejorar la señalización. Ahora esperan poder arreglar las pistas para facilitar también el trabajo a los buscadores.

Aprovechamiento por particulares, empresas y hosteleros

Las setas de la comarca son famosas por su variedad y cantidad, pero, sobre todo, por su calidad, debido a la altitud, cantidad de pluviometría y al suelo calizo, que hace que la zona sea rica en setas y que sean de gran valor. El Maestrazgo alberga en sus bosques una gran biodiversidad micológica, que se aprovecha por particulares, empresas productoras y también por hosteleros. Por eso, los expertos y la comarca apuntan a que la recolección debe ser ordenada, garantizando la conservación de los recursos y sus hábitats, así como buscar que los hongos sean un motor de desarrollo. Por ese objetivo, la institución comarcal regula el aprovechamiento micológico desde otoño de 2011 mediante el sistema de pases. El método ha tenido una buena acogida, tanto por vecinos de la comarca como visitantes.

Los restaurantes de la zona en unos meses comenzarán sus menús de temporada, que son un reclamo para turistas, además del aumento de gente que pasa por el pueblo para la búsqueda de hongos. Pili Beltrán, propietaria del restaurante 4 Vientos y presidenta de la asociación de empresarios turísticos del Maestrazgo, explica como también aprovechan el recurso. «La gente en otoño viene buscando platos con setas, el producto ha de ser de calidad y de la zona», apunta Beltrán, quien también señala que elaboran menús de temporada, muy demandados, con setas y productos de caza a partir de septiembre.

Cómo extraer setas

Desde la comarca remarcan que la extracción de hongos se debe hacer de manera limpia y respetando el monte. Para ello se deben emplear los materiales necesarios como navajas, cuchillos y tijeras, además de cestas, para permitir la aireación y diseminación de esporas. También está prohibido recolectar setas de noche, dejar basuras en el monte y encender fuego en zonas no habilitadas. Está prohibido la circulación de vehículos fuera de las pistas y se debe estacionar en lugares habilitados o que no impidan el paso. También se ha hecho hincapié en no consumir las setas que no se conozcan y siempre se deben respetar las porteras, vallas o muros que delimitan las propiedades.

Los expertos y quiénes viven y trabajan el monte remarcar que el aprovechamiento se debe hacer con conciencia medioambiental y respetando los cupos marcados. «Es fundamental la conciencia y el respeto al monte, que en los últimos años está mejorando. Hay que coger solo los ejemplares que se vayan a consumir y recordar algo tan obvio como que lo que te llevas al monte lo tienes que volver», explica Lorena Sales, licenciada en Ciencias Ambientales.