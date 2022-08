Bañistas, princesas de Disney, hawaianos, agricultores, loros y muñecos de Toy Story, amenizados por la Charanga ‘El Revoltijo’, han devuelto el color y la música a las calles de Ariño, en su desfile de carrozas celebrado este viernes bajo un extremo calor, que sin embargo, no ha impedido que el disfrute de la fiesta se apodere de los presentes. Las carrozas de las peñas participantes, seguidas por las reinas y majas transportadas en coches de época arrancaban su desfile por el recorrido habitual y deleitaron a los espectadores con divertidas exhibiciones. Había «muchas ganas» de devolver la fiesta y se ha notado.

Muchas afluencia de vecinos y visitantes para asistir a un acto que «gusta mucho» y muy participativo, tal como destacó el alcalde Joaquín Noé. De hecho la afluencia recuperó los niveles prepandémicos con el pueblo «prácticamente lleno», que cuenta además con más de una treintena de peñas activas. «Estamos contentos con la afluencia, hay propuestas para todos los gustos, los jóvenes van innovando y se lo curran cada vez más, lo más importante es el hermanamiento entre ellos», destacó el edil.

«Ilusión», «ganas» y «alegría» fueron las palabras más repetidas entre los peñistas. «Lo estamos pasado muy bien teníamos muchas ganas de que empezaran las fiestas», destacaron Luca y Bruno Ferrari, cuya peña apostó por la temática hawaiana, indumentaria acorde al intenso calor. Más prácticos fueron los denominados ‘Vigilantes de los baños’ quienes improvisaron una piscina utilizando un remolque que era arrastrado por un tractor. Sin duda fueron los que mejor soportaron el calor, al contar con el agua como su principal aliado.

«Muchísimas ganas de fiesta» tenían también los integrantes de la recién inaugurada peña ‘El Apalanque’ disfrazados de recolectores de oliva. No podían faltar los olivos personificados por otros dos de sus miembros. «Estamos eufóricos. Viva Ariño, viva San Roque y Viva el Apalanque’, gritaba este grupo de amigos. Otras dos peñas se inspiraron en los clásicos animados, representando a las princesas Disney y a los juguetes de Toy Story. «Era el disfraz que teníamos pensado en 2020, pero como no ha podido ser lo recuperamos en 2022. Todo es como antes, las fiestas de Ariño son las mejores y está todo el mundo invitado. Las vamos a disfrutar como si no hubiera un mañana», destacó Laura Lahoz, integrante de los Toy Story.

El cartel lo completaron los integrantes de la peña ‘Bullicio’, disfrazados de loros de plumaje verde y naranja, confeccionados por ellos mismos. «Lo hemos hecho todo con bolsas de basura», explicó Laura Luna una de las integrantes del grupo, quien destacó la ilusión de muchos de sus compañeros por regresar al pueblo para volver a vivir las fiestas con normalidad.

La charanga ‘El Revoltijo’ de Alloza con unos 16 integrantes fue la encargada de amenizar la fiesta con sus canciones de verano al gusto del público. «La música siempre es alegría. En pandemia hemos ensayado siempre que se ha podido y ya es hora de darlo todo», recalcó su representante. «Si hace falta tocar tres días seguidos, se toca».

Aún se puede disfrutar de una gran cantidad de actos en Ariño, que cuenta con una programación muy variada. Este sábado a las 1.00 actuará el Grupo Mala Vida en la Plaza Mayor y el domingo a las 00.30 habrá un tributo a El Canto del Loco en el pabellón Multiusos, entre otros muchas propuestas.