Los principales periodistas del motor en España, en el curso de periodismo de Alcañiz

Los principales periodistas del motor en España han participando este jueves por la mañana en una jornada de networking dentro del circuito de Motorland. Ernest Riveras (DAZN), Izaskun Ruiz (DAZN), Mela Chércoles (Diario As/ Cadena Ser) y Chechu Lázaro (Onda Cero-Revista Motociclismo) lo han hecho a través de una conferencia webinar, mientras que el turolense Óscar Langa (Radioestadio en Onda Cero) y el alcañizano Javier Vílchez (periodista deportivo Radio La Comarca-Cadena Ser) han estado de forma presencial. Todos ellos, con una dilata experiencia profesional cubriendo los Grandes Premios de MotoGP han conversado sobre técnica, velocidad y creatividad dentro y fuera de la pista.

Una de las preguntas lanzadas por los alumnos del curso ha sido «cómo logran diferenciarse» los periodistas unos de otros. Para Mela Chércoles, la clave es «tener acceso directo a fuentes», el estar «ahí día a día» siguiendo la actualidad y, por supuesto, que cada uno de lo mejor de si mismo aunque ha reconocido que luego son los medios de comunicación los que gestionan la información que transmiten. Por su parte, Chechu Lázaro cree que la diferenciación parte en primer lugar del medio en el que se trabaje, ya sea en un diario, en radio o televisión. «El destinatario de papel es un usuario muy especializado, es una información que tiene que tener un extra, mientras que para un oyente de una radio generalista cambia la película, el deporte estrella es el fútbol y nosotros los teloneros, por lo que hay que saber que es lo que le interesa a la audiencia. Citas a cuatro pilotos, a Lorenzo, a Márquez… es más manido que en un medio especializado».

Precisamente, esta manera de comunicar el mundo deportivo puede inducir al error de pensar que este tipo de periodismo no tiene la misma calidad que otros. Izaskun Ruiz ha defendido que el periodismo deportivo es «igual de riguroso» y sigue los «mismos criterios informativos». «La diferencia es que se encuentra la mejor manera de comunicarlo. Eres los ojos y los oídos de las personas que no están». En la misma línea, Ernest Riveras ha reconocido que el deporte «es lo más entretenido y divertido» de comunicar, pero al mismo tiempo exige una precisión informativa absoluta. «Nuestros seguidores saben muchísimo. No se te ocurra decir una tontería como equivocarte de cilindrada porque se va a liar una gorda de gente que va a salir en redes sociales a decir que dices barbaridades».

Los cuatro profesionales que trabajan viajando por los cinco continentes -aunque ahora por las circunstancias del coronavirus solo Ernest Riveras e Izaskun Ruiz estén Misano- han coincidido en que «el gasto profesional es muy grande, pero te compensa». Cuando llegan a un nuevo circuito es como «si el mundo alrededor se hubiera pasado» ha dicho Riveras, mientras que Ruiz lo ha definido como «una burbuja» incluso antes de que llegase el covid.

Mujeres en el periodismo deportivo

Casi la mitad de las alumnas que están asistiendo al curso son mujeres y, por eso, no han faltado las preguntas sobre cómo es dedicarse al mundo del periodismo deportivo siendo mujer a Izaskun Ruiz. La profesional ha reconocido que «todavía quedan muchos pasos por dar, pero que también se ha avanzado mucho». No solo en las redacciones, sino que cada vez hay más mujeres «en puestos relevantes como ingenieras electrónicas, aeronáuticas y también en los equipos hay cada vez más». Asimismo ha defendido que «nosotras somos las primeras que nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que es un mundo de hombres». «Es mundo para profesionales y el respeto te lo tienes que ganar tú día a día y da igual que seas hombre o mujer», recalca. Igualmente, a todas la mujeres que quieran dedicarse al periodismo deportivo les dice que «no lo duden ni un instante».

MotoGP desde casa

El turolense Óscar Langa es periodista del motor de Radioestadio en Onda Cero desde hace 13 años. También docente, ha combinado su profesión con su pasión esta mañana. Habituado al circuito alcañizano ha sido el encargado de explicar a los alumnos cómo se vive un fin de semana de MotoGP. «A lo largo de los tres días hay más de 100.000 personas en la provincia de Teruel. No hay ningún otro evento de estas características en Aragón», ha subrayado. También ha destacado el impacto mediático que tiene Alcañiz, la comarca, la provincia y la comunidad en el mundo con más de 3.000 millones de personas en los 5 continentes viendo la carrera.

Por su parte, Javier Vílchez cubre los mundiales de MotoGP que se celebran en Motorland desde el año 2010. El periodista alcañizano realiza un programa especial llamado ‘Radio circuito’ para Radio La Comarca-Cadena Ser. «El sábado estamos de 9.00 a 16.00 y el domingo, el día de la carrera, desde las 9.00 hasta la entrega de trofeos. Son muchas horas de radio, casi todas en directo. Aunque también hay una producción previa de entrevistas con pilotos, presidentes de clubes de fans…», ha explicado. Vílchez ha matizado que el objetivo principal es que la gente que está en el circuito el sábado y el domingo como la propia gente del territorio «conozcan al momento y en el instante los entrenamientos y las carreras. «Son dos días intensísimos pero también muy divertidos».