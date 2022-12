La producción de aceite de oliva baja un 90% en una «nefasta» campaña en el Bajo Aragón Histórico

El territorio bajoaragonés se enfrenta a la peor y «más desastrosa» cosecha y producción de aceite de oliva de las últimas décadas en el Bajo Aragón Histórico. Productores, almazareros y agricultores del sector olivarero cifran en hasta un 90% la merma en la producción de aceite de oliva durante la presente campaña que además se está viendo sensiblemente acortada. Se estima que en todo el ámbito de la D.O. la producción de aceite de oliva, casi todo él virgen extra, tan solo alcanzará las 1.000 toneladas frente a las 11.000 del pasado año. El territorio bajoaragonés es la principal «almazara» de Aragón y concentra la mitad de las más de 60.000 hectáreas dedicadas al olivo en toda la comunidad.

Los agricultores y productores apuntan a varias causas. La floración fue «muy mala» debido especialmente a las altas temperaturas registradas en primavera y a la falta de lluvia del pasado invierno. El intenso calor afectó, de igual modo, a las plantaciones situadas en regadío que aunque han obtenido unos rendimientos algo más elevados, también se vieron seriamente afectadas por la mala polinización debida a ese calor extremo y adelantado de más de 40ºC. La floración del olivo suele producirse cuando se superan los 18ºC a partir de mayo. Este año, tras un mes de abril en el que heló, las temperaturas se dispararon en mayo con una primera ola de calor y continuaron extremadamente elevadas en junio con varios episodios de calor extremo.

PEDRO SANCHO. La Codoñera Es quizá la peor cosecha que recuerdo y un desastre para todo el sector bajoaragonés La preocupación es más que evidente en entidades como la Cooperativa del Mezquín de La Codoñera. Además de las pérdidas económicas, preocupa principalmente no poder abastecer a clientes de todo el país en incluso de fuera de Europa ante una merma que aquí cifran entre el 90 y el 95% respecto al año anterior. «Es un desastre en todo el Bajo Aragón. Es quizá la peor cosecha que recuerdo y vamos a poder abastecer al socio solo gracias a la producción del año pasado que fue de récord», explicó Pedro Sancho, gerente de la Cooperativa del Mezquín. Sancho subraya que «el mal» se produjo a finales de primavera y no tanto durante el verano cuando «el mal ya estaba hecho». «A nivel de España va a ser muy mal año, pero en el Bajo Aragón creo que el problema es acentuado», añade Sancho. Cabe recordar que la Cooperativa del Mezquín cuenta con exclusivos clientes por todo el mundo. Recientemente y previo al Mundial de Qatar la cooperativa envió varios lotes al Restaurante Tatel situado en la capital catarí. «Nos preocupa que ese cliente al que no podamos abastecer, no repita en futuros años», añadió Sancho. A la mala cosecha se une el aumento de los costes. «Los salarios son los mismos, los costes suben y vamos a sufrir económicamente». Desde la cooperativa confían en que tras esta merma, el olivo ofrezca una gran producción el año que viene.

Decisiva fue también la denominada vecera del olivo y que se da con especial singularidad en la variedad empeltre, la más extendida y seña de identidad del Bajo Aragón Histórico. Este fenómeno provoca que tras una cosecha abundante, la olivera guarde nutrientes el siguiente año, por lo que ofrece una menor producción. Cabe recordar que la campaña fue extraordinaria el pasado año por su alto nivel de producción. «Sabíamos que este año la producción iba a ser menor porque el año pasado fue muy elevada. Pero además de la vecera han confluido una floración muy pobre y todos los factores posibles para que esta campaña sea nefasta y la peor de las últimas décadas», explicó Alfredo Caldú, presidente de la D.O. Aceite de Oliva del Bajo Aragón. En algunas zonas la puntilla la puso el granizo y el extremo calor registrado durante todo el verano.

La temporada se da ya casi por finalizada. Mientras el pasado año se alargó hasta pasado Reyes, este año muchas almazaras tienen previsto terminar de moler la aceituna en pocos días. En el caso de la cooperativa de Calanda, a la histórica merma en la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa, se suma que el melocotón quedo prácticamente arrasado por la tormenta de granizo que tuvo lugar en julio y por una cosecha de almendra muy mermada por las heladas tardías del mes de abril. «No hemos conocido un año tan catastrófico como 2022 en Calanda. Todos los principales cultivos que tenemos se han visto afectados por una meteorología muy adversa», explicó Antonio Cerdán, gerente de La Calandina, cooperativa que cuenta con 135 socios. En La Calandina se pasará de los 400.000 litros del pasado año a una producción de poco más de 30.000. «No vamos a poder atender la demanda interna», añadió Cerdán. Una situación que se repite en los municipios del Mezquín, con el olivo como primer cultivo.

No mucho mejor es la situación en el Matarraña. A falta de que en pocos días finalice la campaña, algunos productores cifran ya en un 80 u 85% la merma respecto al año pasado. En algunas localidades del Matarraña la floración fue algo mejor que en la vecina comarca del Bajo Aragón. No obstante las tormentas de granizo que se produjeron en localidades como Mazaleón, terminaron de menguar la ya exigua producción. «Nos enfrentamos a un año realmente malo. La calidad va a ser muy buena pero en cuanto a cantidad no vamos a poder satisfacer la demanda de muchos clientes y eso nos preocupa mucho», explicó Gabriel Alcober, de Fernando Alcober e Hijos, almazara situada en Valdeltormo.

Desde Apadrina un Olivo de Oliete, en Andorra-Sierra de Arcos si bien no van a vivir la peor campaña de los últimos años, sí esperan una merma del 80%. Como primera decisión decidieron eliminar el formato de garrafa de 5 litros y solo ofrecerán formatos más reducidos. «Hemos priorizado poder enviar esos 3 litros de aceite a cada uno de los padrinos y madrinas al tratarse de un proyecto social y así garantizar poder cumplir con nuestro compromiso. No queremos además especular y por ello decidimos reducir formato», explicó Alberto Alfonso, fundador del proyecto.

Precios al alza

Con esta situación se prevé una importante subida de precios en el «oro líquido». El litro de aceite superará previsiblemente los 6 euros, con unos márgenes más que ajustados. Los agricultores se están viendo muy afectados ya que la subida de precios no compensa la poca cantidad de oliva recogida y vendida. Todo ello sumado al aumento de los costes de producción, principalmente el gasóleo y la electricidad. Ante esta situación muchos agricultores deciden vender menor cantidad del aceite producido en sus campos. «Es una pena que los precios suban por falta de producción y no por aportar valor añadido a un producto único en el mundo como es este aceite», añadió Caldú.

Panorama negativo a nivel de toda España

Con una cosecha tan corta para el conjunto de España se estima, según datos del Ministerio de Agricultura, una producción de apenas 780.000 toneladas de aceite de oliva, la mitad que las obtenidas el pasado año. «La guerra de Ucrania hizo que mucha de la cuota de mercado que perdió el aceite de girasol se trasvasara a los lampantes la categoría más baja de los aceites de oliva», explicó Alicia Hernández, presidenta de la sectorial de la sectorial del aceite en Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. Hernández añadió que en el caso de estos aceites de peor calidad no han bajado de los 4 euros el litro. La representante de Cooperativas Agroalimentarias reconoce que no se puede precisar las evolución que tendrá el precio del aceite en los próximos meses, porque insiste en que «dependerá del comportamiento de los consumidores», pero también puede ser que la cosecha finalice con cifras mejores que las previstas y eso podría retener las cotizaciones.

Hernández subrayó que otros países como Italia y Portugal tendrán una mala cosecha. Asimismo, las intensas precipitaciones de estos días están afectando negativamente a la recolección, que se está realizando en estos momentos, y pueden llegar a paralizarla porque si la oliva si llega mojada a la almazara hay que molerla muy rápido porque si no comienza a generar fermentaciones. No obstante, estas lluvias garantizan una mayor reserva de agua al olivar de cara a la próxima campaña.