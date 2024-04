El profesor hijarano Antonio Martínez presenta libro «en casa» y en junio estará en Jatiel

Arropado por dos de sus juveniles lectores como son Manuel Guiu y Lucía González, Antonio Martínez presentó en Híjar su libro ‘JJ y Ele: la entrada a Wan’. Es la primera entrega de una saga que espera continuar y de la que ya tiene preparada la continuación. «Estoy muy contento con toda la acogida. A los niños les gusta y sé que a algunos padres que la han leído, también», dice. Martínez es un hombre lleno de ilusión con sus libros y con sus clases, ya que es es profesor de Matemáticas en el IES Laín Entralgo de Híjar y se jubilará con el final de curso. «Me encanta la enseñanza y voy a intentar que me prorroguen la jubilación pero no sé si será posible», dice. Es oscense y lleva dos años en Híjar, pueblo en el que quiere instalarse y desde donde irá dando forma a sus siguiente libros. «He encontrado a gente tan maja aquí, que me quiero quedar. Un hijarano más», ríe.

Por eso en Híjar, en la carpa del Bar Santiago que es donde pasan todas las cosas interesantes, lo pasó tan bien en la presentación de mediados de abril. Estuvo rodeado de sus amigos hijaranos y entre ellos, Víctor Guiu y José Antonio Riquelme que bajo el sello de ‘La extraña pareja’ se encargaron del recital con rancheras incluidas. Estuvo acompañado por sus hijos que viajaron para estar con él y para quienes empezó a escribir cuando eran unos niños. Otros siguieron el evento por videollamada y quien no pudo estar y tenga curiosidad tendrán ocasión de conocer al autor y sus aventuras en la Feria del Libro de Jatiel. La segunda edición de esta cita cultural que el año pasado rompió moldes se celebrará el sábado 15 de junio y contará con varios autores de la zona. Entre Jatiel y después de la presentación en Híjar se coló Granada. Hasta allí se marchó a presentar el libro el fin de semana del 20 de abril de la mano de la editorial Círculo Rojo.