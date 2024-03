El Programa Leader 2014-2020 crea cerca de 200 empleos directos en el Bajo Aragón Histórico y el Matarraña

La creación de empleo en el medio rural es una de las líneas de actuación del Programa de Ayudas Leader que se ejecuta en Aragón y que se financia con fondos europeos. En el periodo de este programa 2014-2020 y a través de los Grupos de Acción Local Omezyma y Cedemar, se han creado en el Bajo Aragón Histórico, Matarraña y Ribera Baja del Ebro cerca de 200 empleos directos y se han consolidado 585 puestos, aproximadamente. Asimismo, y al igual que el dato global de creación de empleo que asciende a 1.480 puestos, la mitad corresponde a empleo femenino.

Estos son algunos de los datos que se han conocido en el estudio realizado por la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad junto con la Universidad de Zaragoza, que se ha presentado este martes, en rueda de prensa, en el edificio de la Diputación de Zaragoza (DPZ). «El objetivo del informe es estudiar los principales resultados del impacto que tienen los Grupos de Acción Local en los territorios aragoneses marcados por la despoblación y determinar si contribuye al desarrollo del medio rural», ha apuntado el coautor Alberto Serrano. Además de Serrano, de la Escuela Universitaria de Turismo, en el estudio también ha trabajado Mari Luz Hernández, del Departamento de Geografía de la Universidad.

En al exposición de las conclusiones, Serrano ha asegurado que el Programa Leader es «clave» en Aragón y que «trabaja en el buen camino apoyando iniciativas productivas y no productivas». Además, para Serrano uno de los aspectos más importante de las ayudas Leader es «la diversidad que encontramos especialmente en Aragón porque se apoyan en este programa una gran cantidad de Pymes y autónomos pero también ayuntamientos, comarcas y proyectos de cooperación, como Pon Aragón en Tu Mesa, que son un referente».

Por su parte, la diputada delegada del servicio Cuarto Espacio de la DPZ, Cristina Palacín, ha destacado que «nunca está mal hacer balance de políticas europeas que afectan a muchos de los emprendedores de la provincia y sobre todo porque el informe ofrece soluciones de cómo puede mejorar el programa». Palacín también ha puesto en valor el trabajo de la Cátedra, que surgió hace siete años, para que las iniciativas «no se quedaran solo en la teoría» y dada la «necesidad de crear un espacio de reflexión conectado con el territorio, con una mirada útil para mejorar la vida de los ciudadanos y facilitar los trámites a los ayuntamientos».

El director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la DPZ y la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla, ha resaltado que «dado que estaba en curso este proyecto nos parecía una reflexión oportuna e interesante porque compartíamos la filosofía y era la oportunidad de hacer de puente entre la investigación académica y la sociedad para dar difusión a estos trabajos que esperemos no sean útiles para el futuro».

Exceso de burocracia y requerimientos

Entre los aspectos a mejorar del informe, los autores consideran que el exceso de burocracia y requerimientos favorece la puesta en marcha de iniciativas que no se ajustan a la naturaleza del programa Leader, que no ilusionan ni a la población local ni a los técnicos de los grupos de acción local y cuyos promotores en ocasiones no necesitan del apoyo económico del programa para su puesta en marcha.

«Se habían hecho muchas cosas pero no se conocía bien cuál era el impacto territorial de las actuaciones. Para elaborar el estudio Alberto ha recurrido a las fuentes primarias, visitando los proyectos que han recibido ayudas bajo este programa», ha explicado María Luz Hernández.

Por estas razones el informe invita a realizar «un proceso de reflexión» con el objetivo de «homogeneizar» la interpretación que se hace del concepto de la innovación para facilitar su promoción y conseguir que los proyectos que reciban este tipo de fondos públicos recaigan en los «más innovadores» y en aquellos realizados por los promotores «más vulnerables».

El estudio parte del análisis cuantitativo de la base de datos oficial aportada por el Gobierno de Aragón completada con la plataforma digital Leader. El informe hace una caracterización de los proyectos apoyados con este programa y después se centra en cuestiones estratégicas del programa como el empleo, el emprendimiento autónomo o la innovación.

«Se trata de una iniciativa eficiente. Tras realizar el trabajo de campo hemos visto que los promotores valoran el trabajo de los Grupos de Acción Local no solo por las subvenciones sino por su apoyo», ha destacado Alberto Serrano, quien ha explicado que muchos de los proyectos que han salido adelante tienen que ver con la salud o el turismo y en relación también con iniciativas agroalimentarias.

Propuestas de mejora

El estudio considera «necesario» abordar una serie de reflexiones para reforzar la implementación del programa y propone para ello una serie de acciones. De este modo, proponen apoyar el desarrollo de proyectos más ligados al espíritu del programa, que no solamente generen empleo o mejoren la calidad de vida de la población rural, sino que refuercen la ilusión y la confianza que los actores locales y la sociedad civil tienen con respecto a las posibilidades de desarrollo de sus propios territorios apoyados en los grupos de acción local. Se trata de los conocidos como «proyectos tractores» que, centrados en las especificidades de cada uno de los territorios, tengan la capacidad de crear ilusión en el territorio y de promover el establecimiento de redes en el medio rural.

Asimismo, apuestan también por reajustar las normas específicas consideradas como «limitantes» a la hora de implementar las estrategias de desarrollo local y de poner en marcha proyectos de desarrollo rural. En este sentido, explican que pese a que en Aragón se mantiene la financiación mínima Leader de 5.000 euros, que permite que todavía se puedan desarrollar pequeños proyectos, también existen otros requisitos como la obligatoriedad de aportar tres presupuestos, que favorecen a las instituciones y empresas fuertes del territorio, lo que aumenta el riesgo de alejar el programa de los promotores más vulnerables como son pequeñas instituciones locales, asociaciones, autónomos…

También proponen reforzar los criterios de selección de proyectos centrados en la innovación y el interés territorial homogeneizando el criterio de innovación y continuar desarrollando la línea de apoyo a proyectos de cooperación entre particulares.

Además, las acciones propuestas también giran en torno a la asignación de las subvenciones, sugiriendo que es necesario agilizar el proceso creando un instrumento propio que permita adelantar el importe de las ayudas a una serie de beneficiarios considerados prioritarios tras desarrollar la figura del beneficiario vulnerable.

Asimismo, el informe propone establecer una convocatoria única abierta que impidiese que los promotores tuvieran que competir entre sí para tener acceso a los fondos Leader, distribuyendo así las ayudas en función del interés territorial de los proyectos y evitando los casos en los que proyectos financiables ven atrasada su aprobación a futuras convocatorias. Apuestan además por reforzar la ingeniería territorial de los Grupos de Acción Local y por integrar el programa Leader en las estrategias de lucha contra la despoblación nacionales y regionales.

Por todo ello, insisten en que es necesario atender a las dificultades que actualmente se hacen presentes a la hora de implementar las especificidades propias al programa y apuestan por «volver la vista atrás» para atender a las ideas y procedimientos que se pusieron encima de la mesa en 1991.

Concluyen que la aplicación de la metodología Leader de cara al próximo periodo de programación ha de centrarse en reforzar uno de los factores centrales del método: la ilusión. «Tanto el nuevo procedimiento de gestión del programa, como los proyectos que se desarrollen han de servir para reilusionar a los técnicos y a los actores locales comprometidos con los grupos de acción local. Este factor resulta clave para contribuir al dinamismo y a la proactividad en los procesos de desarrollo territorial que se lleven a cabo a través de un renovado instrumento de desarrollo local», señalan.