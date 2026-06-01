El Programa Volveremos 2026 arrancará este miércoles con un presupuesto de 8,5 millones

El Programa Volveremos 2026 comenzará a estar operativo desde este miércoles 3 de junio y volverá a ofrecer descuentos hasta agotar los fondos municipales y autonómicos destinados a esta campaña inicial. Esta edició el Gobierno de Aragón aporta 2,9 millones de euros, que podrán ser ampliados a lo largo de la campaña. Un importe que complementarán los 72 municipios participantes en Volveremos 2025 con más de 5,5 millones de euros, con un montante conjunto de más de 8,5 millones de euros, repartidos en 3 campañas a lo largo del año. Como es habitual, el 10% del saldo acumulable será aportado por DGA, mientras que el otro 10% lo aportarán cada uno de los ayuntamientos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han presentado este lunes las líneas maestras del Programa Volveremos 2026, cuyo primer tramo se desarrollará los miércoles y viernes.

Desde el Ejecutivo sostiene que los resultado son muy buenos "Los datos del año pasado hablan por sí solos. Las ventas totales de la pasada campaña superaron los 98 millones de euros, 28 millones más que en el año anterior. Además, el programa Volveremos Aragón tiene un efecto multiplicador colosal, pues consigue que, por cada euro invertido por la administración, el comercio local reciba más de 10 euros", ha explicado el presidente Azcón.

Este año, el programa continuará ampliando su alcance y llegará a un total de 72 municipios aragoneses, 50 municipios más que en la primera edición de hace dos años. De esta manera, se consolida como la principal herramienta de dinamización del comercio local y de apoyo al consumo de proximidad en Aragón. Este año, contará con cerca de 3.500 comercios y casi 1.100.000 potenciales usuarios, el 81% de todos los aragoneses.

En 2026 se incorporan, además, los municipios de Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

Compartir saldo y novedades para autónomos

"Gracias a la integración de las direcciones generales de Pymes y Autónomos y de Comercio dentro del Ejecutivo autonómico, el programa da ahora un paso más. La nueva campaña de Volveremos Aragón permitirá que el tramo de ayudas financiado directamente por el Gobierno de Aragón beneficie también a profesionales autónomos y actividades de servicios", ha adelantado el presidente.

Esto supone que, además de los comercios tradicionales, podrán acogerse a los descuentos y ventajas de Volveremos sectores como peluquerías, centros de estética, servicios de fisioterapia, pequeños negocios autónomos y servicios de proximidad vinculados al comercio local.

Con esta ampliación, Volveremos Aragón refuerza su carácter de herramienta integral de apoyo a la economía local, ampliando el impacto del programa y adaptándolo a la realidad actual del pequeño tejido empresarial y autónomo de Aragón.

Además, ha abundado el jefe del Ejecutivo autonómico, "la aplicación va a incluir una novedad muy demandada por los usuarios, pensada directamente para facilitar la experiencia de compra y hacer el programa todavía más útil en el día a día. A partir de ahora, los ciudadanos podrán transferirse saldo entre familiares y amigos, una funcionalidad que se puede entender como 'el Bizum' de Volveremos".

Esto permitirá, por ejemplo, que unos padres puedan enviar saldo a sus hijos para sus compras o compartirlo con amigos y familiares que dispongan de la aplicación, fomentando así un uso más flexible, y práctico del programa dentro del consumo local.