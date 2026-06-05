Apadrinaunolivo.org inaugura en Oliete un nuevo espacio de catas y actividades en su almazara

Apadrinaunolivo.org ha inaugurado oficialmente en Oliete el nuevo espacio de catas y actividades de su almazara, una instalación concebida para reforzar la divulgación en torno al Aceite de Oliva Virgen Extra, la sensibilización ambiental, el oleoturismo y la recuperación del patrimonio olivarero de la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El acto ha tenido lugar este viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y el 12º aniversario de la organización. La inauguración contó con la presencia del director provincial de Medio Ambiente, Emilio Pérez; el alcalde de Oliete, Rogelio Villanueva; representantes institucionales, cedentes, socios de la almazara, madrinas, padrinos y vecinos.

La apertura del nuevo espacio puso el broche final a la II Semana del Medio Ambiente, una programación desarrollada bajo el lema “Sostenemos vida”. Con esta iniciativa, Apadrinaunolivo.org ha querido destacar la importancia del olivar tradicional como refugio de biodiversidad y como motor de actividad social y económica en el medio rural.

El nuevo espacio, ubicado dentro de la propia almazara de la entidad, está pensado como punto de encuentro para visitantes, centros educativos, empresas y asociaciones interesadas en conocer el proceso de elaboración del Aceite de Oliva Virgen Extra y el impacto ambiental, social y económico que genera la recuperación de olivos centenarios en Oliete y su entorno.

Además, permitirá ampliar la oferta de actividades vinculadas a la sostenibilidad, la custodia del territorio, la biodiversidad y la cultura del olivar, reforzando el papel de Oliete como destino de turismo rural y de experiencias ligadas al paisaje.

Tras la inauguración, los asistentes participaron en una cata comentada de Aceite de Oliva Virgen Extra elaborado en la almazara de Apadrinaunolivo.org. La actividad permitió conocer las características del aceite de la Denominación de Origen Bajo Aragón, de variedad empeltre, y comprobar cómo la recuperación de olivos abandonados se traduce también en productos de calidad.

Durante cinco días, la II Semana del Medio Ambiente ha reunido actividades abiertas y gratuitas dirigidas a vecinos, visitantes, madrinas y padrinos. La programación incluyó un concurso de fotografía sobre la biodiversidad del olivar, una jornada de recogida de basuraleza en la ribera del río Martín, la lectura pública de un manifiesto en defensa del medio ambiente, el encuentro divulgativo “Café con plantas” y un recorrido por las instalaciones vegetales impulsadas en Oliete junto al Ayuntamiento, asociaciones locales y vecinos.

También se celebró el encuentro “Aragón Despierta Futuro: comunidad, custodia del territorio e innovación rural”, en el Centro Despertadores Rurales Inteligentes, con el apoyo social de Amazon, que reunió a proyectos y personas vinculadas al desarrollo rural y la innovación social en Aragón.

Desde Apadrinaunolivo.org subrayan que el lema “Sostenemos vida” resume la doble dimensión del proyecto: proteger la biodiversidad que habita en torno al olivar y contribuir a mantener empleo, comunidad y futuro en los pueblos. Por ello, la entidad anima a la ciudadanía a sumarse al apadrinamiento de olivos centenarios como forma de conservar el paisaje, generar oportunidades y mantener vivo el entorno de Oliete.