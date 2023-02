Psiquiatría sufre graves retrasos tras quedarse con un médico de cuatro para todo el Bajo Aragón Histórico y seis pueblos de Cuencas Mineras

Todo el Bajo Aragón Histórico y seis localidades de Cuencas Mineras se han quedado con un solo psiquiatra para atender y cuidar la salud mental de sus más de 73.000 habitantes. La marcha de dos médicos y la baja de una tercera ha dejado al sector en una situación muy preocupante porque además el Salud no encuentra a médicos que cubran estas plazas.

Ya se están produciendo graves retrasos de varios meses en las citas y no se pueden cubrir todas las urgencias. Las revisiones de los pacientes ya acumulan retrasos de al menos dos meses, lo que supone que en todo este tiempo ningún especialista esté controlando su medicación y su estado. No solo para indicarle si se debe subir o bajar la dosis sino porque al principio del tratamiento cuesta encontrar la medicación que mejor se adapta a sus necesidades. Además, en el territorio no trabajan psiquiatras privados por lo que para consultas de pago deben desplazarse hasta la capital. En el caso de los pacientes infanto-juveniles ya están siendo derivados por el Salud a Zaragoza para que los atienda un especialista específico de su edad.

En la Unidad de Salud Mental del sector, ubicada en el Centro de Salud de Alcañiz, también trabajan tres psicólogos que están realizando tareas de apoyo aunque su formación es muy diferente. El psiquiatra es un médico especializado en las enfermedades mentales y receta tratamiento farmacológico mientras que el psicólogo no.

Tan solo la Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón (ASAPME) calcula que 200 de sus socios son pacientes de la Unidad de Salud Mental y a ellos se les unen otras muchas personas que no forman parte de la entidad. «Estamos muy preocupados porque además ya llevamos cinco o seis años con problemas para cubrir las plazas vacantes. Los enfermos mentales necesitan una atención muy especial y que conozcan su expediente. Cuesta que cojan confianza con su médico y que se enganchen a las consultas», afirma la gerente de ASAPME, Maite Torres.

El sector sanitario de Alcañiz, que agrupa a media provincia de Teruel y al Bajo Aragón Caspe, tiene cuatro plazas de Psiquiatría en su plantilla orgánica aunque recientemente se ha llegado a contar con hasta cinco especialistas en salud mental. Es decir, estaban cubiertas las cuatro plazas y había un quinto psiquiatra. No obstante, esta plantilla ha ido fluctuando en los últimos años con bajas importantes.

La situación actual es que de las cuatro plazas cubiertas dos interinas se fueron a otros centros hospitalarios aragoneses en un acto centralizado para cubrir plazas, una se quedó y otra se encuentra de baja maternal según especifican fuentes del Salud. En este mismo acto centralizado se ofertaban tres contratos y solo de cubrió uno, el de la médico que decidió quedarse en Alcañiz.

Para suplir las vacantes el Salud recurrió a una fórmula que se lleva tiempo poniendo en marcha para que las plazas de los hospitales de fuera de Zaragoza resulten atractivos a los médicos de las especialidades con más difícil cobertura. Ligan algunos nuevos contratos en los centros de la capital aragonesa a que trabajen parte de su jornada laboral en otros hospitales. Además, los médicos tienen libertad para organizarse las jornadas como desean aglutinándose las horas de consulta según les vaya mejor. Normalmente trabajan tres días en Zaragoza y dos en el centro pequeño.

En el caso de Psiquiatría el Salud ha ofrecido esta semana dos contratos mixtos en Alcañiz con el Hospital Clínico de Zaragoza de incorporación inmediata que no se han cubierto y se está valorando publicar otros dos a medio plazo porque «están buscando la mejor fórmula». Si estos contratos de incorporación inmediata siguen sin cubrirse en mayo se ofertarán también a los MIR que terminen la residencia en Psiquiatría en mayo.

Declaración institucional

La falta de médicos se debatió el martes en el Ayuntamiento de Alcañiz. El pleno convirtió en declaración institucional una moción que presentaron los tres exconcejales del PAR para exigir al Gobierno de Aragón que cubra todas las vacantes de las especialidades de Oncología y Psiquiatría del sector sanitario de Alcañiz. El texto original surgió de la necesidad de contar con más oncólogos-el servicio se llegó a quedarse con una sola médica hace unas semanas– y a petición de IU-Ganar se amplió para reivindicar también las plazas de psiquiatría, la unidad con mayor déficit en estos momentos.