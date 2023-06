El PSOE Aragón propone a Javier Lambán como senador autonómico y designa a Mayte Pérez portavoz del grupo parlamentario socialista

La Ejecutiva Regional del PSOE Aragón ha acordado este jueves designar a Mayte Pérez como nueva portavoz del grupo parlamentario Socialista. Además, las dos personas propuestas para formar parte la Mesa de las Cortes que se conformará este viernes en el parlamento aragonés serán Elisa Sancho como vicepresidenta primera y Carlos Pérez Anadón para desempeñar una de las secretarías.

Así lo ha confirmado el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, tras la reunión de la Ejecutiva Regional, que también ha anunciado que el Grupo Socialista propondrá al secretario general, Javier Lambán, como senador autonómico. Todas estas decisiones se han ratificado por unanimidad.

Villagrasa ha puesto en valor «la fuerza, el consenso y la capacidad de trabajo» de los socialistas aragoneses que están en disposición de «seguir defendiendo Aragón» y de liderar la oposición en la comunidad. En este sentido, el secretario de Organización ha denunciado la «inestabilidad» que está generando el Partido Popular que sigue sin tener mayoría parlamentaria y ha evidenciado «la diferencia» con las legislaturas anteriores en las que el PSOE ya había entablado negociaciones y estaba encaminada la formación del gobierno.

Además, ha mostrado su «preocupación», tras la constitución de los ayuntamientos, sobre la posición que van a mantener tanto el Partido Aragonés como Teruel Existe. «Ambas formaciones tienen que decidir qué Aragón defienden, tienen que tomar decisiones en las que no vale ponerse de perfil o intentar no posicionarse. Los aragoneses quieren saber qué defiende cada partido», ha advertido.

En esta línea, ha insistido en que «ya no vale con decir que no se quiere que PP y VOX copen las instituciones, pero al mismo tiempo se aplauda todo lo que hacen» y ha recordado que el PP va a acabar pactando en «diferido» con la ultraderecha de Vox. «El Par y Teruel Existe deben decidir si siguen la estrategia del PP y de Vox y aplauden todo lo que hacen», ha aseverado.

Villagrasa no ha descartado que el PSOE presente una candidatura a la Presidencia de las Cortes de Aragón, una decisión que aún no está tomada y que permanecerá abierta hasta este viernes. «El PSOE está dispuesto a trabajar y construir una alternativa, pero todo va a depender del Par y de Teruel Existe. Si apoyan a Azcón en su estrategia con Vox nos vamos a sentir profundamente decepcionados y ellos mismos tendrán que dar muchas explicaciones. Ya no vale ponerse de perfil, mañana hay que votar», ha apostillado.