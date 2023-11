PSOE, CHA, IU y TE, «preocupados» por la futura «redistribución» del mapa sanitario de Aragón

La entrevista al gerente de los sectores sanitarios de Alcañiz y Teruel publicada el pasado lunes en La COMARCA ya ha generado reacciones de cuatro partidos de la oposición en Aragón, PSOE, CHA, Teruel Existe e IU. Pedro Eced anunció que el Salud está preparando una «redistribución» de la Primaria para adecuarla a la falta de médicos, lo que reducirá la atención presencial en algunos consultorios, lo que no ha gustado a PSOE y CHA.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Mayte Pérez, afeó los planes del Salud el jueves al presidente de Aragón en la primera comparecencia de Jorge Azcón ante las Cortes de Aragón. Además, el PSOE de las Cuencas Mineras remitió una nota de prensa denunciando que el «recorte en los consultorios» ha comenzado en Castel de Cabra. Desde septiembre los habituales cinco días de consulta han pasado a ser dos después de que el médico que tenía como base este consultorio no se haya repuesto. Su alcalde, Francisco Rodríguez, asegura que el Ayuntamiento se enteró del recorte de consultas y la desaparición del médico a través de un cartel colgado en la puerta del consultorio y que esta medida no sólo afecta a su localidad, sino a Torre de las Arcas, Cañizar del Olivar y Palomar de Arroyos, con los que compartían el médico. Aunque las consultas de estos municipios se mantienen, sus vecinos tienen que ir hasta el centro de salud de Utrillas y no al municipio más cercano fuera de esos horarios.

Los socialistas reconocen que los problemas de falta de facultativos vienen de lejos pero exigen al nuevo Gobierno de Aragón que, en todo caso, no empeoren la situación, «que es lo que viene ocurriendo en los últimos meses».

A su vez, el vicesecretario territorial de Chunta Aragonesista en Teruel, Javier Carbó, también mostró su «preocupación» a través de un comunicado esta semana. «Nos tememos que el anuncio de una redistribución del mapa sanitario de Aragón sea la antesala del recorte de servicios públicos en el medio rural turolense», afirma Carbó.

Para el vicesecretario territorial de CHA no se debe utilizar la «excusa» de la disminución de la población cuando «ahora tenemos un censo que, poco a poco, se va recuperando y muchas comarcas y localidades que consiguen mantener su población». «Si les quitamos servicios públicos, ese proceso de recuperación se va a quebrar, y volveremos a perder más habitantes. ¿Es posible que sea eso lo que quieren PP, Vox y el PAR?», se pregunta.

GANAR-IU Teruel también se pronunció contra de la propuesta de reparto de médicos presentada por Eced. «Esta iniciativa implicaría recortes sustanciales en el sistema de salud en lugar de trabajar en la ampliación de la plantilla médica», afirmó IU.

Por su parte, el concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Alcañiz planteará el lunes en el pleno una moción en la que solicita pensar en los nuevos usos de las instalaciones del actual Hospital de Alcañiz. En la entrevista, el gerente hacía referencia a que el futuro uso era una decisión de DGA y para Egea «los bajoaragoneses no pueden permitirse que el centro pase al olvido institucional y social sin un plan de reforma y aprovechamiento futuro tras su cierre».

La moción pretende abrir el debate entre la sociedad sobre la necesidad de pensar cómo se pueden aprovechar las instalaciones del actual hospital, en beneficio de todos. Nuestra sociedad actual reclama a las administraciones cada vez más recursos y asistencia sociosanitaria por lo que, finaliza Egea «sería una lástima que las instalaciones actuales no se reconviertan para atender las nuevas necesidades de nuestros vecinos».