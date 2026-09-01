El PSOE critica que los fondos del FITE no llegan a los pueblos y el PP lamenta que las inversiones de la provincia están «abandonadas»

El PSOE Aragón exigirá al Gobierno de Jorge Azcón incrementar la partida del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) dirigida a infraestructuras municipales, un programa “fundamental” para la gran mayoría de los ayuntamientos turolenses que, de esta forma, “no se están beneficiando del aumento de la cuantía global”. La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar y este mismo martes han denunciado que Fondo para 2026 todavía no se ha firmado por parte del Gobierno de España.

Los socialistas también han criticado que la actual convocatoria haya reducido el plazo para la presentación de solicitudes de 15 a 10 días, "con lo que eso supone para pequeños municipios con mayores dificultades para la tramitación", así como un sistema de puntuación que beneficia a los más poblados. Esto se suma a la disminución de la cuantía máxima que puede recibir cada localidad, que con los gobiernos autonómicos de PP y Vox ha disminuido de 120.000 a 90.000 euros.

“Si hay más FITE, ¿por qué no hay más FITE para nuestros pueblos?”, se ha preguntado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y diputada por la provincia de Teruel María Ariño, recordando que en esta convocatoria la cuantía total de las aportaciones de Gobierno de Aragón y Gobierno de España se han incrementado en 13 millones y que está previsto aumentar otros tantos, hasta los 86 millones de euros, en la próxima.

Ariño ha apuntado que la convocatoria está congelada en 5 millones de euros, pese a que se han ampliado las actuaciones subvencionables y que, en el ejercicio anterior, se presentaron solicitudes de 200 municipios por valor de más de 17,2 millones de euros. “Y solamente 59 consiguieron financiación. El Gobierno de Aragón sabe perfectamente que las necesidades de nuestros pueblos superan en mucho el dinero disponible”, ha reprochado.

Ante la cuantía total “insuficiente”, la parlamentaria autonómica ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para incrementar los recursos destinados a infraestructuras municipales y que se estudie “la posibilidad jurídica” de ampliar el crédito de la convocatoria actualmente abierta.

La iniciativa del Grupo Socialista también propondrá revertir la reducción del periodo de tiempo para presentar las solicitudes para que, “como mínimo”, vuelva a ser de 15 días y volver a aumentar la cuantía máxima que recibe cada municipio, así como “revisar” un sistema de puntuación por población que, ha dicho María Ariño, “privilegia a los municipios más grandes en perjuicio de los más pequeños”.

“Por el criterio de población, un municipio de más de 3.000 habitantes obtiene tres veces más puntuación que uno de menos de 2.001 habitantes. Y nosotros preguntamos al señor Azcón: ¿Qué lógica tiene que en una convocatoria del FITE, un fondo diseñado para contribuir a la cohesión territorial, cuantos menos habitantes tenga un pueblo, menos posibilidades tenga de recibir financiación?”, ha apuntado la diputada pidiendo la retirada de ese “privilegio” para que todos los municipios “concurran en la mayor igualdad de condiciones posible”.

El PP habla de abandono

Ante las críticas de Ariño, la portavoz de los Populares, Ana Marín, ha respondido que el Gobierno de España tiene paralizadas las infraestructuras de Teruel y ha instado a los socialistas a que le reclamen al presidente Sánchez que firme cuanto antes el FITE de 2026. Marín, ha lamentado que el PSOE "busque hacer ruido donde no lo hay pero sea incapaz de preocuparse y ocuparse de las necesidades reales de la provincia de Teruel".

“Estamos comenzando septiembre, ese Fondo no está firmado y, como siempre, nos esperamos que no se firme hasta finales de año, como suele hacer el Gobierno de España, que lleva un retraso inmenso en todo lo que es el trámite de este fondo, con todo lo que ello conlleva de retraso para los municipios”, ha asegurado. Los populares sostienen que el nacimiento del FITE llegó en 1992 de la mano de Santiago Lanzuela y que el aumento de 60 a 86 millones de euros lo pactó el presidente Azcón.

En este sentido, sostienen que el abandona a la provincia es total y recuerdan, entre otros, «los insoportables retrasos en cuanto a la A-68» o la reducción de las ayudas al funcionamiento al 1%, cuando deberían aplicarse en un 20%. "Eso sí sería una herramienta eficaz contra la despoblación”, ha afirmado Marín.