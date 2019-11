PSOE y PP se refuerzan en Aragón, Vox supera a Podemos y C’s se hunde

El Partido Socialista y el Partido Popular se han reforzado en Aragón tras las elecciones del domingo debido, en buena parte, al hundimiento sin paliativos de Ciudadanos. Los socialistas han ganado un diputado en la provincia de Huesca -arrebatado a la formación naranja- y los populares otro en Zaragoza. De este modo el PSOE, aunque pierde votos -pasa de 240.540 a 213.955, obtiene seis escaños; el PP cuatro; y Vox, Unidas Podemos y Teruel Existe un escaño cada uno.

Los socialistas, contentos con ampliar su hegemonía política en la Comunidad Autónoma, sufren un descenso en la provincia de Teruel, donde la irrupción de Teruel Existe les deja en segunda posición en cuanto a número de votos. Además pierde toda representación en el Senado.

Así, Herminio Sancho se convierte en el único socialista turolense en Madrid. «Vistos los extraordinarios resultados en Huesca y Zaragoza, tengo la responsabilidad y el dolor de no ir a Madrid con otro compañero. Pero esto es lo que hay. En política no siempre ganas», declaró tras conocer los resultados electorales. Además, no dudo en criticar a la plataforma ciudadana: «los que ahora han ganado van a tener que hacer política,algo que no es tan fácil como con ser simplemente transversal».

El PSOE ha intentando desacreditar a Teruel Existe durante toda la campaña electoral pero la estrategia no le ha servido para evitar el sorpasso. El domingo, el propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, calificaba a la plataforma de «populismo poco recomendable». Por la noche, durante la valoración de los resultados envió «un abrazo» a los socialistas turolenses y continuó con el ataque: «Hay veces que por mucho bagaje y méritos que se tengan, uno se encuentra con fenómenos preocupantes», dijo.

El Partido Popular ha recuperado su segunda posición en Aragón pese a sufrir el sorpasso de Ciudadanos hace apenas siete meses. Los populares aragoneses se mostraron satisfechos con los resultados del domingo al ganar un diputado y dos senadores. La emoción fue contenida porque si bien es cierto que se consolidan de nuevo como alternativa al PSOE, se quedan muy por detrás de los socialistas en cuanto a número de votos -213.955 el PSOE y 166.596 el PP.

En la provincia de Teruel, donde sí ganan un representante al Senado, los populares también se ven afectados, aunque en mucha menor medida que el PSOE, por Teruel Existe y son desplazados hasta la tercera posición con 17.364 apoyos -en abril consiguieron 18.521 votos en la provincia. Alberto Herrero, el único diputado bajoaragonés, habló de «satisfacción comedida». Reconoció que «no pueden estar satisfechos» porque su objetivo era «obtener dos diputados y tres senadores».

Ciudadanos no logra representación

Siguiendo la tendencia nacional, C’s se ha convertido en el gran damnificado de los comicios. Pierde sus diputados en Zaragoza, Huesca y Teruel y se queda sin representación en la Cámara Baja. Aunque en abril la formación naranja hizo historia rompiendo el bipartidismo en la provincia de Teruel, no ha sabido mantener el rédito y Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas, no ha revalidado su acta de diputado. «Los resultados malos ya los predijeron las encuestas. Desde C’s nos planteamos volver a levantarnos para trabajar otra vez por la provincia y plantear nuevos proyectos de futuro y desarrollo. Queremos trasladar a los turolenses que hay un Teruel que todavía no ha despertado y es el del desarrollo», dijo Moreno visiblemente afectado. La debacle de C’s en Aragón también se refleja en el número de votos. Pasa de obtener 155.576 votos en abril a 59.532 apoyos actualmente.

También baja -aunque no de una forma tan pronunciada- Unidas Podemos, que no llega a perder su único escaño por Zaragoza perteneciente a Pablo Echenique. El domingo logró 75.204 votos frente a los 102.930 de abril.

Por contra y como ha ocurrido en todo el país, los apoyos a la extrema derecha de Vox crecen en Aragón. De hecho, superan a Unidas Podemos en número de votos alcanzado los 118.461. En algunos municipios cercanos a Zaragoza ha ganado las elecciones como en Villanueva de Gállego, La Joyosa o Alfajarín, entre otros. También se ha alzado como segunda fuerza política en otros como Caspe.