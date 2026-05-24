Actualizado 19:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

24 MAY 2026|

Actualizado 19:12

La Puebla de Híjar revive el dance del ‘cañoteao’ tras más de un siglo desaparecido

FOTOGALERÍA. La localidad celebró, el pasado sábado, la jornada 'Cañarte' en la que todavía no se había abordardo esta parte del patromonio poblano

Taller de 'cañoteao' en La Puebla de Híjar./ Concha Breto
Taller de 'cañoteao' en La Puebla de Híjar./ Concha Breto

Beatriz Severino24 05 2026

Comentar

De interés

Cultura y Ocio

Caños -o cañotos- en mano, una veintena de vecinos de La Puebla de Híjar y visitantes bailaron por primera vez el pasado sábado el 'cañoteao', recuperado tras más de un siglo desaparecido en la localidad. El dance se perdió de la tradición popular y oral, pero los registros escritos encontrados de los siglos XVII y XIX han sido suficientes para traerlo al presente en el marco de la jornada 'Cañarte. Cañas en danza'.

El evento, que organiza la Asociación Musical Fuera de Tono en años pares para intercalarse con otra importante cita sobre la caña musical, Arundo donax, todavía no había puesto el foco en este dance. Los participantes pudieron aprender los pasos de la mano de Jesús Rubio, compositor y profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, y la coreógrafa Olga León. Todo ello sobre las bases musicales compuestas por el folclorista e investigador Mario Gros, quien destacó no solo el éxito de la propuesta, que agotó inscripciones, sino también que el número original de danzantes era justamente veinte. "No podemos decir que se haya recuperado el 'cañoteao' porque está en una fase embrionaria, pero esperemos que se pueda bailar alguna de estas danzas en las fiestas de verano", señaló el investigador.

Además de la práctica, la jornada dejó espacio para la divulgación con la conferencia que el propio Gros ofreció en el Salón 'El Granero' y a la que acudieron cerca de medio centenar de personas. El investigador expuso los datos que se conocen a día de hoy, desde las primeras referencias localizadas en 1744 hasta documentos fechados en 1885, y apuntó que esto «es solo el principio». «Lo poco que hemos podido conseguir nos ha abierto un mundo inmenso en el que seguir investigando», añadió.

Los asistentes descubrieron así que el dance de La Puebla de Híjar compartía raíces con otras localidades del Bajo Martín, como Híjar, Urrea o Albalate, e incluso con Escatrón, en la Ribera Baja del Ebro. Los investigadores sitúan su desaparición a finales del siglo XIX, aunque dejó tras de sí un legado documental de gran interés.

El dance en el teatro

Gracias a estos documentos se sabe que el dance de La Puebla representó al menos dos textos teatrales que se han conservado. Uno de ellos, el de 1884, es de tipo pastorada en honor a la Virgen del Rosario. «Es un divertido diálogo y ya lo recogió la investigadora Mercedes Pueyo en su tesis sobre los dances aragoneses», aseguró Gros. El otro documento es «un excepcional ejemplo de dance cívico dieciochesco de gran calidad literaria». Data de 1798 y está dedicado al ilustrado Pedro Pablo de Alcántara, noveno Duque de Híjar, que entonces era duque de Aliaga.

Además de Mayoral, Rabadán, Ángel y Diablo, en la representación participaban veinte danzantes encargados de interpretar las mudanzas de palos y espadas, además de un gaitero con gaita de boto. Para contextualizar aquellas representaciones en una sociedad muy diferente a la actual, durante la charla también se abordaron detalles de la vida cotidiana de La Puebla de Híjar.

Este texto corresponde a una visita que hizo el Duque a sus señoríos y en La Puebla lo reciben con todos los honores. La letra del dance está dedicada a él y no a ningún santo ni virgen, pero entre las loas a su persona incluyen peticiones para mejorar el pueblo. Piden dos cuestiones muy concretas: levantar las tapias del cementerio, ya que al parecer los perros hurgaban y sacaban huesos; y elevar una altura más la torre de la iglesia porque parecía que había vecinos que no escuchaban las campanas y, por lo tanto, no podían acudir a misa y pecaban. «Es una letra muy curiosa y seguro que las autoridades municipales de entonces la encargaron a alguien muy culto porque es de una calidad literaria muy alta», valoró Gros.

Una tarde llena de buen ritmo

Tras la conferencia y el taller, la programación de 'Cañarte' continuó con una merienda de chocolate con raspao y concluyó con la actuación abierta al público del dúo zaragozano Vegetal Jam, formado por David Aznar, acordeonista, y Miguel Guallar, violinista y chelista.

El grupo puso el broche a una jornada marcada por la recuperación del patrimonio, la investigación y la voluntad de devolver protagonismo a una parte olvidada de la historia de La Puebla de Híjar. «Fue todo un lujo disfrutar de una música deliciosa para escuchar y bailar, y un descubrimiento para muchos de los asistentes, que fueron en torno a 80 personas», recalcó Gros, valorando positivamente la afluencia en un fin de semana lleno de actos deportivos en La Puebla de Híjar y de otras citas como Santa Quiteria en Samper de Calanda.

  • Cañarte 2026./ Concha Breto
  • Cañarte 2026./ Concha Breto
  • Cañarte 2026./ Concha Breto
  • Cañarte 2026./ Concha Breto

Actividades de la jornada 'Cañarte' 2026./ Concha Breto

NOTICIA RELACIONADA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Vinaceite se recompone casi un año después de la riada, pero sigue sin puente, cuyas obras se han adjudicado: "Si no empiezan ya, se pasará 2026"

La carretera provincial sigue cortada y con un paso provisional que ya se lo llevó una crecida en marzo. Es el acceso a Belchite y a explotaciones agrarias que ya...

Comentar

Vinaceite se recompone casi un año después de la riada, pero sigue sin puente, cuyas obras se han adjudicado: "Si no empiezan ya, se pasará 2026"

Crean un planificador de rutas de la Vía Verde Val de Zafán que incluye todos los servicios

La ruta bajoaragonesa se beneficia de la apuesta de las administraciones tarraconenses por potenciar el nuevo trazado hasta el mar

Comentar

Crean un planificador de rutas de la Vía Verde Val de Zafán que incluye todos los servicios

Más de 500 ciclistas llenan Urrea de Gaén en una Sesé Bike Tour marcada por el deporte y la solidaridad

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La séptima edición de la marcha cicloturista reúne a más de 150 voluntarios y destinará su recaudación solidaria a Atadi

Comentar

Más de 500 ciclistas llenan Urrea de Gaén en una Sesé Bike Tour marcada por el deporte y la solidaridad

La Feria de Antaño llena Castelserás de recuerdos y pequeños tesoros

FOTOGALERÍA. La décima edición ha incorporado como novedad una tómbola solidaria para Aspanoa y ha reforzado el ambiente festivo en las calles

Comentar

La Feria de Antaño llena Castelserás de recuerdos y pequeños tesoros

Luis Pitarque, un pionero en la fotografía nocturna en el Bajo Aragón

EncontrARTE. El alcañizano siempre fotografía el cielo con un elemento del territorio. Acaba de exponer en el Monasterio del Olivar y quiere seguir mostrando sus fotos en otros pueblos que...

Comentar

Luis Pitarque, un pionero en la fotografía nocturna en el Bajo Aragón

La Judiada de Pentecostés reúne a cientos de personas en Alloza entre tradición, calor y convivencia

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La cita reunió a vecinos y visitantes alrededor de una tradición que cada año multiplica la población del municipio

Comentar

La Judiada de Pentecostés reúne a cientos de personas en Alloza entre tradición, calor y convivencia
Periódico del Bajo Aragón Histórico