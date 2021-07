La Puebla y Samper se solidarizan con los afectados por los recortes ferroviarios

Las protestas del movimiento ‘Aragón no pierdas tu tren’ volvieron a llenar el domingo de reivindicaciones un buen puñado de estaciones y apeaderos de la Comunidad. No obstante, en el Bajo Aragón Histórico sólo los vecinos de La Puebla de Híjar y de Samper de Calanda decidieron secundar el llamamiento.

Aunque a estos pueblos no afectan los recortes anunciados por el Ministerio de Transportes y defendidos por la Consejería de Desarrollo del Territorio del Gobierno de Aragón, los vecinos del Bajo Martín se solidarizaron con los pueblos por los que pasan las líneas Zaragoza-Lérida y Teruel-Valencia, del mismo modo que lo llevan haciendo en los últimos meses. Los trenes Zaragoza-Lérida y Teruel-Valencia desaparecerán y serán sustituidos por taxis o autobuses «a demanda», una solución con la que los usuarios no están de acuerdo.

Así, las movilizaciones se llevaron a cabo en poblaciones turolenses como las de Puebla de Híjar, Mora, Samper y Calamocha; también en localidades oscenses como las de Grañén, Tardienta, Sariñena y Monzón y a lo largo de la línea férrea que recorre el zaragozano valle del Jalón. Reivindicaron el derecho a un transporte ferroviario digno y vertebrador y denunciaron el principio de acuerdo al que llegaron el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el ministro saliente de Transportes, José Luis Ábalos, para sustituir parte de los servicios por taxis o autobuses a demanda.

El Bajo Aragón Caspe no se sumó

Quienes no se sumaron a las protestas fueron los miembros de la plataforma en defensa del ferrocarril del Bajo Aragón Caspe, que anunció ya el jueves a través de un comunicado de prensa que no secundarían las concentraciones. Aunque sí que «apoyan» y «entienden» estas movilizaciones deciden no unirse a las mismas para «dar un periodo de buena voluntad» esperando que se desarrolle el preacuerdo con el que el Gobierno de Aragón se comprometió a asumir el coste de los trenes en el trayecto Fayón-Caspe.