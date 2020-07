Los pueblos de Andorra Sierra de Arcos quieren llevar al Congreso el debate sobre la seguridad rural

Los nueve pueblos de la comarca de Andorra Sierra de Arcos quieren hacer extensible al resto de comarcas aragonesas el debate sobre la seguridad en el medio rural, una cuestión que consideran que no se ha abordado lo suficiente teniendo en cuenta su importancia y que va íntimamente ligada a la lucha contra la despoblación.

Todos los alcaldes de la Sierra de Arcos a instancias de la Comarca se han reunido para estudiar la situación y han acordado solicitar el apoyo del resto de comarcas y que en la próxima asamblea de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) se incluya en el orden del día el debate sobre la seguridad en el medio rural.

Quieren que se analice lo acontecido en los últimos años en la zona con trágicos sucesos como los tres asesinatos cometidos por Igor el Ruso o el reciente caso del Rambo de Requena, en prisión por un doble intento de homicidio a dos guardias. No solo lo que ocurrió el día de los hechos sino también en los anteriores, cuando se les buscaba. «Cuando un vecino alertó de que había visto al Rambo fui yo como alcalde de Andorra el que aviso al resto de pueblos y a la presidenta de la Comarca, todo lo que saben en ese momento es por el Ayuntamiento de Andorra. El lunes cuando disparó a los guardias en Muniesa y después vino a Andorra volvieron a estar absolutamente desinformados», recuerda Antonio Amador, el primer edil de la Villa Minera.

El objetivo es abrir un debate en el seno de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ya que consideran que es un tema que afecta a todas las comarcas aragonesas y que de ahí se traslade posteriormente a la Federación Española de Municipios y Provincias para abrir la puerta del Congreso de los Diputados.

Consideran que pese a que los responsables políticos repitan una y otra vez que el índice de criminalidad está muy por debajo de la media estatal y la dotación de agentes por número de habitantes es superior a la media estatal para asegurar que la provincia de Teruel es «segura»- así lo dijo la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, hace unos días –la seguridad en el medio rural no se mide en cifras absolutas sino que tiene aspectos subjetivos como la sensación de sus vecinos. «Que no digan que tenemos una provincia segura porque la gente no lo siente así», afirma Amador.