Los pueblos esperan un auge del turismo de autocaravanas este verano

El turismo de autocaravana, muy arraigado en Aragón, se postula como una de las opciones «más seguras» de cara a los próximos meses, para muchas familias que quieran disfrutar de las vacaciones sin aglomeraciones. Llevarse la casa a cuestas siempre ha sido una de las modalidades turísticas que más auge ha tenido a lo largo de los últimos años, y este año puede que esta práctica tenga un especial repunte. Además este tipo de turismo también es un modo de reactivar el comercio local.

Varias localidades del territorio cuenta con espacios destinados a esta modalidad turística. Es el caso de Cantavieja, que es miembro de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. Desde el Consistorio plantean varias estrategias sobre cómo gestionar la llegada de los turistas, atendiendo también al turismo de autocaravanas muy demandado en el territorio. «En los pueblos se prevé que va a haber un incremento del turismo de autocaravanas y tendremos que tener un control de los espacios públicos habilitados para que seamos destinos turísticos seguros», resaltó el alcalde de Cantavieja Ricardo Altabás. Para ello desde el Ayuntamiento consideran prioritario «estar al día con la información» y la implementación de «unas pautas comunes».

También Estercuel cuenta con un parquin sin estrenar para unos 20-25 vehículos. Aunque está completamente habilitado todavía no se ha utilizado. Desde el Ayuntamiento «están atentos» para aplicar las medidas de seguridad pertinentes de cara a llegada de autocaravanas. «Terminamos el parquin a finales del año pasado, entre el invierno y el coronavirus no ha habido tiempo de estrenarlo», explicó el alcalde de la localidad, Joaquín Lahoz. No obstante, el espacio ubicado a 200 metros del pueblo «está abierto al público» y cuenta con agua corriente, luz y desagüe , por lo que es «totalmente funcional» de cara a la llegada de turistas. «Tomaremos las medidas que el Gobierno de Aragón nos proponga», recalcó Lahoz.

El territorio se vende como destino «seguro» post covid. Según datos de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas se estiman que la cifra de los 4.000 autocaravanistas en Aragón va a aumentar al menos en un 60%. Las áreas de autocaravanas de las diferentes localidades del territorio como Albalate del Arzobispo o Caspe recibirán visitantes tanto del interior de la comunidad como de fuera.