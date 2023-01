Los pueblos de Teruel frenan la sangría aunque la provincia sigue perdiendo habitantes

El cambio de perspectivas y hábitos con la pandemia, el teletrabajo, las políticas de las distintas administraciones… Muchos pueden ser los factores pero el análisis cuantitativo evidencia que los pueblos están frenando la sangría demográfica aunque la provincia de Teruel sigue perdiendo población. En los últimos cuatro años un 53% de los municipios han ganado empadronados cuando en la última década un 83% tenían un saldo negativo.

Según los últimos datos publicados por el INE a fecha 1 de enero de 2022, en el último año analizado la provincia cuenta con 124 empadronados menos respecto a 2021. Una cifra que se reduce a 30 si se eliminan los de la ciudad de Teruel.

Entre los cinco que más ganan solo uno se sitúa en el Bajo Aragón Histórico. Son Burbáguena (71), Gea de Albarracín (56), Valderrobres (41), Cella (33), Alcalá de la Selva (31) y Mora de Rubielos (30). Por contra, Andorra lidera la tabla de los municipios en los que se reduce el padrón con 124 vecinos menos seguido de Teruel (-94), Alcorisa (-41), Santa Eulalia (-33) y Montalbán (-28).

Todos ellos son cabeceras comarcales o sus principales localidades. «La solución será una solución comarcal o no será. Necesitamos municipios tractores como Alcañiz y tenemos que trabajar desde ese punto de vista. Estas localidades juegan un papel absolutamente crucial porque todos los servicios no pueden estar en todas las localidades. Soy partidario de la transferencia de un segundo bloque de competencias a las Comarcas, para eso nacieron, para acercar la administración al ciudadano. No solo las capitales comarcales pueden hacer de municipio tractor, hay muchos pueblos que tienen tono y envergadura suficiente para poder tener servicios. Quizá debiéramos dar más pasos para tener conciencia comarcal», afirma Javier Allué, comisionado del Gobierno de Aragón para la Lucha contra la Despoblación.

Aunque las localidades citadas destacan porque sus números son mayores, hay pueblos más pequeños en los que perder o ganar un par de vecinos supone aumentar o descender considerablemente su padrón. 21 municipios han perdido un habitante, 10 que han desempadronado a dos personas y 83 en los que se han reducido entre 1 y 9 los vecinos.

Se trata de unas cifras que, aunque siguen siendo negativas, son buenas si se analizan con perspectiva. En la última década, de 2012 a 2022, la provincia de Teruel perdió 9.307 habitantes, lo que equivale a una media de 930 por año, una cifra muy superior a los 124 anuales de 2022.

El saldo negativo en los últimos 10 años es de -6,5% aunque es más tenue si se analiza con horquillas más pequeñas. De 2019 a 2022 la provincia ganó un 2% de población y el saldo negativo era de -4,7% de 2012 a 2016 y de un -2% entre 2016 y 2019.

Aragón mantiene población en el último año

En lo que respecta al global de la comunidad, Aragón mantiene la población en el último año con un crecimiento de 54 personas (1.326.315 habitantes). En la última década ha perdido 23.152 empadronados pero desde 2016 ha crecido en 17.752 cuando otras comunidades como Castilla y León o Galicia han perdido. Tan solo entre 2012 y 2016 perdió el doble de habitantes que en toda la última década. «Hoy Aragón es líder en saldo migratorio inter autonómico y tiene un buen saldo migratorio exterior porque hay gente que viene a trabajar. ¿Por qué? Porque se están generando oportunidades también en el medio rural. Desde 2016 Aragón ha crecido en cerca de 20.000 habitantes, pero Castilla y León ha perdido 70.000, Galicia ha perdido 30.000 o Extremadura y Asturias. ¿Esto nos consuela? No, es evidente que la cuestión demográfica no es un problema exclusivamente de Aragón, ni de Teruel, Cuenca o Soria, ni de España».