¿Qué hay detrás de la fotografía que protagoniza el cartel del Compromiso de Caspe 2021?

El fotógrafo caspolino Cesáreo Larrosa fue el encargado de realizar la foto que ha enmarcado el cartel de la celebración del Compromiso en este año 2021. Esta imagen recrea uno de los cuadro de mayor relevancia del pintor aragonés Francisco Marín Bagües.

Concretamente, se trata de su obra ‘Los Compromisarios de Caspe’ pintado en 1912 por Marín Bagüés. Para la representación de esta estampa, el fotógrafo citó a los distintos actores caspolinos que representan a los Compromisarios en el acto central de la celebración. Estos actores no dudaron en acudir al llamamiento con la vestimenta que la Asociación Histórica Vestimentum confecciona para aportar rigor a la celebración.

En esta ocasión, además, Pedro Palacios, el director de la asociación de indumentaria medieval, se encargó de vestir a los actores para realizar la foto de la portada del cartel. Este trabajo duró toda un mañana por la dificultad de encontrar una luz adecuada y que se pareciera a la que se emplea en el cuadro original, como explica Larrosa. En la línea de los preparativos para la toma de la fotografía, Cesáreo Larrosa estudió la iluminación de la Colegiata. Para ello se trasladó hasta el lugar en el que se tomaría la imagen con los actores.

Para su correcta iluminación, se tuvo que capturar la estampa antes de las 11.00 con el objetivo de que «el sol no irrumpiera demasiado». Durante la mañana de un sábado de principios del año pasado, Pedro Palacios vistió a los actores cuidando al máximo los detalles para que cada una de las prendas se asemejara a las de la obra de Marín Bagüés. De esta manera el fotógrafo trasladó diversos aparatos de flash, para aportar la luz que necesitaba la imagen, en relación con las características sombrías que reinan en la obra original.

Una idea vanguardista

Esta idea del rótulo era la que se iba a utilizar para el cartel de la celebración de 2020. Al no poder llevarse a cabo dicha festividad debido a la pandemia, se reservó la idea para la conmemoración de este año. «Desde el Ayuntamiento me pidieron que realizase yo el cartel porque querían modernizar un poco la divulgación de este evento», apunta el fotógrafo caspolino. Larrosa considera que el Compromiso de Caspe siempre ha sido una festividad de gran importancia, pero que hasta hace unos años no se utilizaban unos medios difusores suficientemente modernizados.

Además de la imagen que se eligió finalmente para el cartel, Larrosa tomó distintas fotografías representando otras estampas. También hizo varias a los actores en las que se aprecia, gracias a la vestimenta, el papel que representará cada uno de ellos en la obra principal.

Anécdota visual

Debido al lugar en el que se realizó la composición de la imagen que finalmente resultó elegida, al fondo de la misma aparecía una cruz religiosa. Esta estampa cristiana no se vislumbraba en el cuadro original de Marín Bagües, así que el concejal de Cultura, Rafael Lumbreras, decidió eliminarla. En su lugar, el fotógrafo colocó un escudo de Aragón, por petición de Lumbreras. «Busqué un escudo envejecido pero aún le di más ese aspecto trabajándolo con el ordenador para que quedase con una apariencia lo más real posible», relata el fotógrafo Larrosa.

Es una recreación exacta del cuadro gracias a toda la preparación que hubo, tal como explica el autor. «También tengo que agradecerles el éxito de este cartel a los actores ya que se prestaron de manera voluntaria a posar para la imagen», añade el mismo.

La historia de la obra

El cuadro ‘Los Compromisarios’ lo pintó Francisco Marín Bagües con motivo del quito centenario del acto que sucedió en Caspe en 1412. En el sexto centenario del Compromiso, en el año 2012, la obra fue restaurada. Actualmente se encuentra en el Palacio de Sástago en Zaragoza, pero se puede observar también en una copia a tamaño original que guarda el Ayuntamiento de Caspe en el Castillo del Compromiso. Bagües realizó su obra en Florencia, donde quedó tan satisfecho que se retrató en el ángulo superior derecho del cuadro. Se trata de un lienzo que presenta a los verdaderos protagonistas, los nueve compromisarios portando el acta con su decisión.

Francisco Marín Bagües nació en Leciñena en 1879 y completó sus estudios con una beca de la Diputación Provincial de Zaragoza con la que pudo viajar a Roma y a Florencia en el siglo XX.