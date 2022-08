Quejas por el agravio al medio rural en los bonos de transporte

Las medidas del Gobierno Central para fomentar la movilidad colectiva a partir del 1 de septiembre y hasta final de año por el aumento del precio de los carburantes y la necesidad de ahorrar energía de cara al invierno no llegarán a todos los territorios por igual. El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el Real Decreto-ley 14/2022 y el miércoles se empezaron a comprar el martes.

Las condiciones de los descuentos han hecho que territorios como el Bajo Aragón Histórico eleven la voz ante lo que consideran un nuevo agravio al medio rural: los usuarios del tren, los menos en la España despoblada debido a la falta de ferrocarril, sí se verán beneficiados de la gratuidad de los abonos multiviaje de Renfe (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) y de una reducción del el 50% en el precio de títulos de transporte público estatal (los autobuses entre comunidades).

Sin embargo, el transporte autonómico y local, el mayoritario en el medio rural a través de los autobuses, la reducción subvencionada por el Gobierno se limita al 30%. Los gobiernos autonómicos podían ampliar el descuento hasta el 50% aportando el 20% restante de su presupuesto pero esta no ha sido la opción escogida en Aragón.

El 85% de las paradas de transporte en Aragón son de autobús. Viajar en coche de línea entre localidades aragonesas tendrá un descuento del 30% en el abono de 10 viajes y este descuento ascenderá al 50% cuando el viaje sea intercomunicatorio. Es decir, cuando se viaje de una localidad aragonesa hasta otra comunidad al tratarse de líneas regulares estatales.

A ello se suma que el único medio de transporte del territorio que se puede beneficiar de la gratuidad total de los abonos, el tren de Media Distancia que pasa por el Bajo Aragón Caspe y el Bajo Martín, solo podrá conseguirse en las escasas estaciones que cuenten con máquinas de autoventa, taquilla o a través del pago al revisor en metálico (dado que en muchos puntos de la línea no hay suficiente cobertura para hacer el pago con tarjeta bancaria). Esto se debe a que Renfe no ha incluido la venta de los abonos de estas líneas en la página web o en la aplicación móvil, algo que sí que ocurre con los trayectos de Cercanías o de Rodalies, los de las grandes ciudades. El servicio de Media Distancia es fundamental, ya que en el total de la geografía española, son 900 las líneas de Media Distancia que recorren el país.

Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Aragón y Cataluña, confirma a La COMARCA la ausencia de la venta online de los abonos para Media Distancia, pero ha asegurado que «si no hay interventor, los pasajeros podrán comprar los abonos en la estación de destino».

Quitando las opciones telemáticas, solo quedan las alternativas de la taquilla, las máquinas o el interventor, en caso de que haya alguna de las tres. La falta de máquinas de autoventa es un problema que llevan viviendo los vecinos del medio rural durante años. Estas se instalaron para sustituir el servicio de las taquillas, pero muchas de ellas han dejado de funcionar, como es el caso de la que se encuentra en la estación de Caspe. Otras están en el interior de la estación, como ocurre en Samper de Calanda, y solo se pueden utilizar cuando está abierta. Otro caso es el de otras estaciones que no tienen ni si quiera dicha máquina ni taquilla, como es el caso de Fabara, Nonaspe o Fayón, entre otros municipios de Aragón.

Hace años que el Gobierno achaca los recortes en los servicios de Media Distancia a la disminución de su demanda. Sin embargo, los pasajeros de estos trenes en ocasiones no pueden comprar sus billetes, dado que algunos de los ferrocarriles circulan sin interventor, único medio para comprar el trayecto si en la estación de origen no hay taquilla ni máquina de autoventa. Esto hace que no se refleje la cifra real de pasajeros que utilizan este servicio.

El problema de la falta de interventor es notable en otros casos como ocurrió en Bejís, localidad valenciana, al no haber un revisor que informase a los pasajeros de la situación de la línea ante el incendio que estaba activo el pasado 16 de agosto. La ausencia de esta figura no es aislada, ya que Renfe comunicó posteriormente que no es obligatoria durante el servicio ferroviario. De hecho, en la provincia de Zaragoza hay 36 interventores, pero no todos ellos están en activo, por lo que desde la entidad ferroviaria consideran que están en una «situación precaria». Sin embargo, el caso de las provincias de Huesca y Teruel es todavía peor, ya que no cuentan con ninguno de estos trabajadores.

Con la publicación de la nueva medida emitida por el gobierno central, los alcaldes de los municipios que cuentan con paradas en el corredor Madrid-Barcelona, de Media Distancia, mostraron su alegría porque con la compra de los bonos al fin se reflejarían las cifras reales de los viajeros y, por tanto, se podría demostrar que este es un servicio necesario y utilizado en el entorno rural. Sin embargo, sin la venta online no será así.

Pedro Bello, alcalde de La Puebla de Híjar (IU), denuncia que «los tiempos en el medio rural van a otra velocidad que en la ciudad, no puede ser que saquen un bono mostrándolo como algo bueno también para los pueblos y tecnológicamente conlleve dificultades porque el entorno rural no esté en línea con siglo XXI». Por su parte, Pilar Mustieles (PSOE), alcaldesa de Caspe, confía en que «una vez que se subsanen estas deficiencias, podamos aprovechar la facilidad y gratuidad que beneficia a la vertebración del territorio». No obstante, asegura que lo «óptimo» sería contar con una máquina expendedora.

Asimismo, Luis Zubieta (PSOE), presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y alcalde de Zuera, considera que «Renfe debería hacer un esfuerzo por facilitar la compra de estos billetes a todos los pasajeros, incluidos los del medio rural».

No puede ser que saquen un bono vendiéndolo como algo bueno para los pueblos y tecnológicamente conlleve dificultades Pedro Bello. Alcalde de La Puebla de Híjar

Confío en que una vez que se subsanen estas deficiencias, podamos aprovechar la gratuidad que beneficia a la vertebración del territorio Pilar Mustieles. Alcaldesa de Caspe

Los partidos se posicionan

Del agravio para el medio rural se hablará la semana que viene en la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprovechando que se tratará la falta de inverventor en el tren del incendio de Bejís (Castellón). El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, confirma que habrá de las diferencias con la España vaciada. Guitarte muestra su «profunda indignación» al conocer las dificultades que comporta esta medida y asegura que «es un ejemplo de la diferencia de trato entre unos servicios y otros, ya que casualmente siempre los peor tratados son los que afectan al medio rural». Respecto a las bonificaciones en los autobuses, que son del 30% y 50%, el diputado de Teruel Existe expone que este es el único servicio de transporte que tienen la mayoría de vecinos de la España rural, por lo que «el Gobierno está dejando de lado al 70% de la población». «Queremos exigir que se apruebe algún tipo de medida para que también se puedan beneficiar aquellas personas que se ven obligadas a tomar el transporte privado por falta de líneas públicas en su zona de residencia», adelanta Guitarte.

Es un ejemplo de la diferencia de trato entre unos servicios y otros, ya que casualmente siempre los peor tratados son los que afectan al medio rural Tomás Guitarte. Diputado de Teruel Existe en el Congreso

Una petición similar es la que va a llevar a cabo Chunta Aragonesista. Rafael Lumbreras, representante de CHA en la comarca del Bajo Aragón-Caspe indicó que a través del partido Compromís han trasladado al Senado lo que consideran «un trato injusto» para el medio rural. «Hace tiempo que reclamamos que se solucionen los servicios de venta y atención en las estaciones porque es fundamental», recalca. Además, Lumbreras señala que si el interventor no formaliza los trayectos que realiza cada viajero con el nuevo abono, «por más que se realicen más de 16 viajes tampoco constarán, por lo que dificulta también la devolución de la fianza».

Hace tiempo que reclamamos que se solucionen los servicios de venta y atención en las estaciones porque es fundamental Rafael Lumbreras. Concejal CHA Caspe

El presidente del PP de Teruel y diputado portavoz del PP en la comisión de Vertebración del Territorio en las Cortes de Aragón, Joaquín Juste, también muestra su malestar ante lo que considera un agravio con el medio rural. «Tanto que se habla de la España vaciada, que el tren de cercanías tenga una subvención del 100% y los autobuses del 30% o el 50% supone un agravio. A parte de contar ya con menos servicios nos llegan menos ayudas», apunta Juste.

Tanto que se habla de la España vaciada, que el tren de cercanías tenga una subvención del 100% y los autobuses del 30% o el 50% supone un agravio Joaquín Juste. Presidente PP Teruel

No tiene la misma visión el diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho. Para el también alcalde de Mezquita de Jarque el medio rural «no se verá beneficiado con la gratuidad total porque no cuenta con servicio de cercanías pero sí recibe otras aportaciones que no llegarán al medio urbano. Pone como ejemplo, también, el aumento de las becas para estudiantes. «Hay quien se queja de vicio solo por llevar la contraria. Las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno son buenas y los que votan que no tendrán que explicar por qué. Somos los que pagamos menos de luz en Europa», defiende el socialista.

El medio rural no se verá beneficiado con la gratuidad total porque no cuenta con cercanías pero sí recibe otros beneficios que no llegarán al medio urbano Herminio Sancho. Diputado del PSOE en el Congreso

Una «discriminación» para HIFE

El sector del autobús también considera la diferencia de descuentos un agravio para el medio rural. Así lo expresa el consejero delegado de HIFE, José María Chavarría, la principal empresa que trabaja en el territorio. «La gratuidad del transporte estatal supone una competencia desleal que supone una discriminación entre territorios», afirma.

Por su parte, Ignacio Gracia, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, recuerda que su entidad apoya cualquier medida que fomente el uso del ferrocarril aunque espera que se solvente cuanto antes la dificultad de la venta de estos billetes multiviaje.