Quejas en Alcañiz por retrasos en la vacunación a personas mayores

A primera hora de este viernes, en la antigua estación de autobuses de Alcañiz se agolpaba el personal que esperaba a ser vacunado. Decenas de personas mayores de 80 años que, junto a sus acompañantes, tuvieron que esperar en la calle “y muertos de frío” ya que algunos se personaron a las 8.30. “A las 9.00 teníamos cita, hemos venido y aquí no había nadie. Hemos llamado varias veces al centro de salud hasta que lo han cogido y han mandado personal”, dijo Carmen Velilla que acudió a acompañar a su padre. “Llevamos aquí muchas horas y con el frío que hace por la mañana…”, añadió María Fraga, que a sus 94 años recibió su vacuna. Además de por la espera, muchos usuarios mostraron su malestar porque «la entrada no se pudo hacer escalonada debido al retraso» y porque «sólo hay una silla de ruedas para todos y cada uno la emplea media hora». Los tiempos «se alargan más».

Desde el Centro de Salud confiaron en que esta situación no vuelva a darse, especialmente el próximo viernes ya que son los jueves a última hora cuando se recuentan las dosis sobrantes de Pfizer de la semana y “se dan más citas”. Desde la coordinación del centro de salud, Sira Telmo aseguró que “las citas se dan desde Zaragoza” y que según el horario, este viernes comenzaban a las 11.00 y no a las 9.00 como se había citado a muchos usuarios. Tras los avisos recibidos al punto de la mañana porque no había nadie en la antigua estación de autobuses, desde el centro se reorganizó plantilla con el fin de enviar personal y comenzar a vacunar antes de lo que tenían marcado sin dejar consultas desatendidas. “No vamos a tirar ninguna vacuna, eso está claro. Habrá que procurar que si hay cambios en los horarios nos avisen con tiempo a nosotros para que esto no vuelva a suceder y no se quede gente en la calle”, concluyó.

El personal médico y de enfermería acudió tan pronto como pudo ser y pasadas las 10.00 pudieron iniciar la vacunación con usuarios de Alcañiz y varias poblaciones de alrededor que se desplazan hasta la capital bajoaragonesa. La campaña de vacunación a los mayores de 80 años arrancó a mediados de febrero.