Los siete trabajadores de la contrata que gestiona el servicio de limpieza y los fines de semana también la conserjería del pabellón polideportivo de Alcañiz llevan ocho meses cobrando muy tarde su salario, lo que ya les está acarreando importantes consecuencias. Tienen facturas sin pagar de la luz, el gas y el teléfono; y no pueden afrontar impuestos como el de circulación. Uno de los trabajadores, padre de cuatro hijos pequeños, tiene un aviso de corte de luz por parte de su eléctrica por impagos.

Aseguran que su situación es «muy complicada» y piden la «colaboración» de algún abogado que les quiera asesorar porque se encuentran con las manos atadas. No pueden dejar de trabajar porque les acarrearía problemas legales pero no saben cómo hacer frente a la situación. Ya acudieron a UGT y a CC.OO. pero al no ser afiliados deben pagar por la asesoría, algo que no pueden afrontar ahora.

A día de hoy la empresa Matersa aún no les ha pagado la nómina del mes pasado y siempre cobran muy tarde, alrededor del día 15 ó 18. Los siete empleados trabajan a media jornada y de su sueldo depende el sustento de sus familias por lo que su situación es «crítica», tal y como destaca la encargada, Pilar Dossantos.

La empresa tampoco les ha concedido vacaciones desde que comenzaron a trabajar en agosto. Llevan desde ese mes sin vacaciones y tampoco saben cuándo las tendrán en 2022.

Esta problemática no es nueva y se viene repitiendo desde que Matersa se hizo cargo del servicio de limpieza del pabellón y de su conserjería los fines de semana a principios de agosto. Por ello piden al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto porque Matersa trabaja para la ciudad realizando un servicio municipal que está externalizado. El Consistorio, que cumple en tiempo y forma económicamente con la empresa, llegó a un acuerdo con Matersa para que pagara antes del día 15, lo que ahora se ha incumplido.

La adjudicataria, que también tiene el mismo modus operandi en otras ciudades en las que trabaja, también genera problemas al servicio. No solo no paga a sus trabajadores sino que tampoco les entrega en tiempo y forma los productos de limpieza que necesitan para hacer su trabajo. «Tuvimos que limpiar solo con agua las recientes obras que se han llevado a cabo en el polideportivo hasta que dirección nos compró los productos necesarios porque no nos los proporcionaba la empresa», afirma.