Quejas en Torrecilla por la caída de cobertura móvil de Movistar durante una semana

La cobertura del teléfono móvil «va y viene» y eso, una vez que se ha restablecido después de pasar una semana caída. Así lo denuncian desde el pueblo algunos vecinos, que no entienden cómo desde Movistar se puede dejar a la gente incomunicada tantos días y más, en una localidad con una población habitual de «una media de edad avanzada». «Es la gente que más depende del teléfono móvil porque cada vez hay más personas que no tienen fijo. Y lo necesitan para cualquier cosa, tanto como para comunicarse como para un caso de emergencia, no es lógico estar sin cobertura desde un martes hasta el lunes siguiente y cada vez que caen cuatro gotas ya nos tememos alguna avería», denunció José Antonio Sánchez. Él se mueve entre el pueblo, donde tiene vivienda además de familia, y Alcañiz. «Sólo con salir un kilómetro de Torrecilla ya llegaba la señal de otros repetidores», lamentó.

Señalan que la cobertura de Movistar cayó el martes 23 y se recuperó el lunes 29. Este jueves 1 de junio volvió a perderse y se recuperó horas más tarde. En internet y fibra óptica no se registraron incidencias. Cabe destacar, que por esas mismas fechas en Valderrobres y Beceite en el Matarraña también hubo incidencias.

Desde el Ayuntamiento, en pleno corte de cobertura, emitieron un bando municipal en el que informaron que «por un problema eléctrico con la red suministrada por la empresa telefónica, el municipio se encuentra sin cobertura red móvil desde hace unos días. Una vez detectado el problema se está trabajando para poder solventarlo lo antes posible. Desde el ayuntamiento no tenemos la potestad para solucionar el problema ya que depende de la empresa de telefonía. Disculpen las molestias».

Garantizar las comunicaciones es uno de los retos que se plantean para el nuevo Consistorio que se constituya el 17 de junio. «El resto de operadoras funcionaron, no puede ser que se deje a tanta gente sin señal aunque para una empresa tan grande no significamos nada», dice José Miguel Celma, concejal en la oposición y futuro alcalde. «Desde luego, es algo que se tiene que resolver a la mayor brevedad», añadió.