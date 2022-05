Rafael Martí: «Han sido años muy difíciles y detrás de mi dimisión solo hay motivos personales; agradezco a todos su apoyo»

Tras 7 años de presidencia, el socialista Rafael Martí ha dejado de ser el presidente de la comarca del Matarraña. Así lo ha aprobado el consejo comarcal tras la sesión plenaria de carácter extraordinario que se ha celebrado de forma telemática y con un único punto en el orden del día: la toma de conocimiento de la renuncia al cargo de Presidente comarcal por parte de Martí y la notificación de esta decisión a los consejeros comarcales. De este modo se ha materializado la dimisión que el ya ex-presidente hizo oficial el pasado viernes y que comunicó a sus compañeros de partido y a sus socios de gobierno comarcal (PAR y CHA) hace dos semanas.

La sesión plenaria apenas ha tenido 15 minutos de duración. Martí ha protagonizado una breve intervención en la cual ha vuelto a reiterar que detrás de su decisión existen «motivos estrictamente personales» y ha subrayado la «excelente» relación con su partido y sus compañeros de gobierno. «Quiero que quede muy claro que la relación con mis compañeros del Partido Socialista, con mi partido, con los consejeros y especialmente con los de mi grupo es excelente al contrario de lo que haya podido decirse», ha subrayado el propio Martí que agotará la legislatura como alcalde de Mazaleón.

El mazaleonense ha reconocido que la legislatura «ha sido muy dura», pero ha agradecido que pese a todo, «la cordialidad ha sido constante» entre todos los grupos políticos. Pese a que no se ha referido a ningún hecho en concreto, cabe recordar que la última legislatura se ha caracterizado, además de por la irrupción de la pandemia de covid-19, por los daños provocados por la borrasca Gloria y por la controversia sobre las propuestas de parques eólicos en el territorio, asuntos a los que no se ha referido Martí. «Han sido años muy difíciles pero que para mi han supuesto una experiencia extraordinaria. Solo puedo desear que lo mejor al nuevo presidente o presidenta». Martí ha querido también agradecer la labor de los trabajadores y se ha referido, de igual modo, a los medios de comunicación. «He aprendido mucho de los trabajadores a los cuales también agradezco su labor y de los que he aprendido mucho», ha añadido.

Tras hacerse efectiva la dimisión, Carmen Agud, del PAR es desde hoy la presidenta comarcal en funciones. Agud estará en el cargo de forma provisional hasta que el consejo comarcal nombre al nuevo presidente en el siguiente pleno extraordinario que no podrá alargarse más de 10 días hábiles. Por ello la elección de nuevo presidente no podrá demorarse más allá del 1 de junio. Agud, portavoz asimismo del PAR ha querido agradecer la labor de Martí. «Quiero agradecerte tu interés, compromiso, responsabilidad, esfuerzo y tu amor a este territorio. Ha sido una situación muy difícil, cambiante y dura, pero hemos seguido adelante. Siento que hayas dimitido», ha expresado Agud.

Se desconoce por el momento la fecha de la nueva sesión de carácter extraordinario en la que se nombrará al nuevo presidente. El grupo socialista del Matarraña propuso a Isel Monclús, concejal socialista en Calaceite, como nuevo presidente de la comarca del Matarraña. Pese a que parece improbable la hipótesis de un candidato alternativo, los restantes grupos -PP, PAR, CHA- podrían todavía presentar a otro candidato a presidir la institución comarcal. El PSOE ha gobernado en coalición con el PAR y CHA. Estas dos últimas fuerzas políticas subrayaron que su intención es «mantener el pacto de gobierno con el PSOE». Rafael Martí seguirá como consejero comarcal, al menos hasta el nombramiento de nuevo presidente. De igual modo, antes de la nueva sesión plenaria, se aceptará previsiblemente el nombramiento de la nueva consejera del PP en sustitución de Dolores Gutiérrez que dimitió la semana pasada.

Rafael Martí acumula dos décadas de trayectoria política en el Matarraña y es uno de los principales valores socialistas en este territorio. Es presidente del Contrato del Río Matarraña y actor crucial de los consensos tomados en la cuenca del Matarraña. Fue el primer presidente de la comarca del Matarraña en revalidar legislatura. Asimismo, resultó elegido alcalde de Mazaleón por primera vez en 2003, renovando su mandato por segunda vez en 2007. Continuó otras os legislaturas como concejal en la oposición en el consistorio mazaleonense. Nuevamente en 2019 es elegido por mayoría absoluta como alcalde de Mazaleón por tercera vez, puesto que mantendrá hasta el final de la legislatura.