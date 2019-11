Ráfales, escenario de la XXV Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente

El sonido a oficios ya perdidos y el olor a productos de la tierra tomarán las calles de Ráfales. La habitualmente tranquila localidad espera centenares de personas durante todo el fin de semana con motivo de la XXV edición de la Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se trata de una cita orientada hacia la artesanía, tanto en productos de alimentación como decoración, accesorios o utensilios en la que se dan de la mano tradición y vanguardia. Para ello los alrededores de los porches de la casa consistorial albergarán hasta 30 stands temáticos, además del tradicional mercadillo.

Sin duda uno de los principales focos de atracción será el alambique para destilar el genuino ‘aiguardent’ de Ráfales. Este año serán los integrantes de la nueva corporación municipal junto a varios vecinos del pueblo los que distribuyan el aguardiente después de la jubilación de José Soriano, que estuvo durante buena parte de la historia de la feria al frente de la elaboración de este licor.

Las fotografías del concurso fotográfico de la comarca del Matarraña volverán a ser protagonistas con la exposición de todas ellas en el interior del templo parroquial. Sin embargo este año, debido a la jornada de reflexión, no podrán hacerse entrega de los premios a los ganadores del concurso al tratarse de un acto institucional. Por ello la entrega de los mismos tendrá lugar el próximo domingo 17. No obstante, podrán verse las tres fotografías premiadas aunque no se desvelará cual de ellas es la ganadora del concurso.

No faltará la fiesta nocturna con la actuación de la orquesta Magia Negra en una sesión de baile y rock que se alargará hasta altas horas de la madrugada del sábado al domingo. Tampoco faltará el arte y el teatro más vanguardistas con la representación de la obra Circ Obsolet a cargo de la compañía la Panda de Yolanda. La representación tendrá lugar en dos pases en el inigualable escenario de la histórica Casa Juano. «Recibiremos con los brazos abiertos a todos los visitantes que quieran descubrir la belleza de Ráfales», explicó Miguel Romero, concejal de Ferias de Ráfales.